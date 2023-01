Sprawdź, czy Twój smartfon OPPO dostaje już Androida 13 z ColorOS 13

Jeżeli masz smartfon OPPO i zastanawiasz się, czy dostaniesz aktualizację do systemu Android 13 i ColorOS 13, to z pewnością zainteresuje Cię lista modeli, którym nowe oprogramowanie jest już udostępniane.

Sprawdź, czy Twój smartfon OPPO dostaje już system Android 13 z ColorOS 13

Producent zaprezentował najnowszą wersję swojego interfejsu, ColorOS 13, dwa dni po oficjalnej premierze Androida 13 – 18 sierpnia 2022 roku. Od tamtej pory firma regularnie publikuje informacje o postępach udostępnienia aktualizacji dla swoich smartfonów na profilu ColorOS na Twitterze. Teraz podano najnowszą listę urządzeń, którym najnowszy system został już udostępniony. Są to:

Ponadto producent zapowiedział, że od 13 i 14 stycznia 2023 roku na wybranych rynkach rozpocznie się udostępnianie oficjalnej wersji ColorOS 13 dla kolejnych urządzeń, w tym Find X2 Pro i Find X2.

Kiedy aktualizacja do Androida 13 dla smartfonów OPPO w Polsce?

Jak każda aktualizacja, także ta do ColorOS 13 jest udostępniania etapami na poszczególnych rynkach. Dostępność Androida 13 można sprawdzić na stronie społeczności OPPO.

Jakiś czas temu poprosiłem przedstawiciela polskiego oddziału marki o informacje na temat harmonogramu udostępniania nowego Androida 13 dla smartfonów OPPO w Polsce, lecz do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Tak samo na swoim Reno 6 Pro 5G nie widzę też komunikatu o dostępności ColorOS 13, natomiast w sieci widzę wiele pytań o to, kiedy nowa wersja systemu będzie dostępna dla użytkowników w Polsce. Niestety, pozostają one bez odpowiedzi, mimo że od premiery najnowszego ColorOS minęło już blisko pięć miesięcy!

Odnoszę jednak wrażenie, że Polska nie jest dla OPPO najważniejszym rynkiem – w końcu wciąż do kraju nad Wisłą nie trafił ani jeden przedstawiciel serii Reno 8 (podczas gdy linia jest dostępna w Europie Zachodniej od września 2022 roku), a do tego zakładka ColorOS na oficjalnej stronie marki w Polsce prowadzi do… ColorOS 11 z 2020 roku! Żałosne…

Miejmy nadzieję, że zapowiedziane zmiany w OPPO przyniosą poprawę, ponieważ obecnie – niestety – jako Polak czuję się klientem drugiej kategorii dla tego producenta. I wcale nie zachęca mnie to do kupowania jego produktów. Wręcz przeciwnie – poważnie rozważam zmianę obozu na Galaxy, bowiem Samsung pokazał, jak powinno się aktualizować swoje urządzenia.