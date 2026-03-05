Premiera Nothing Phone (4a) i (4a) Pro. Mocne średniaki, które przyciągną nie tylko Twój wzrok

Dziś oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro, które są średniopółkowcami z atrakcyjną specyfikacją techniczną w przystępnych cenach.

Specyfikacja Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro

Premiera nowej generacji to zawsze dobry pretekst, żeby porównać parametry nowych modeli ze specyfikacją bezpośrednich poprzedników, dlatego przejdziemy do tego od razu, bez zbędnego przedłużania.

Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (3a) – porównanie specyfikacji

Nothing Phone (4a) Nothing Phone (3a) Wyświetlacz AMOLED

6,78 cala

1224×2720 pikseli

440 ppi

120 Hz

jasność do 4500 nitów

PWM 2160 Hz

Corning Gorilla Glass 7i

ekranowy czytnik linii papilarnych AMOLED

6,77 cala

1084×2392 pikseli

387 ppi

120 Hz

jasność do 3000 nitów

PWM 2160 Hz

Panda Glass

ekranowy czytnik linii papilarnych Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm) RAM 8/12 GB

LPDDR4X 8/12 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 3.1 128/256 GB Akumulator 5080 mAh

ładowanie do 50 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W 5000 mAh

ładowanie do 50 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W Aparat na przodzie 32 Mpix

f/2.2

89° 32 Mpix

f/2.2

89° Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.88) z OIS i 3,5x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.0) z EIS i 2x zoomem optycznym Nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę do 4K w 30 klatkach na sekundę Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 163,9×77,5×8,5 mm 163,5×77,5×8,35 mm Waga 205 gramów 208 gramów Odporność IP64 IP64 System operacyjny Android 16

Nothing OS 4.1 Android 15

Nothing OS 3.1 Długość wsparcia 3 lata aktualizacji Androida

6 lat aktualizacji zabezpieczeń 3 lata aktualizacji Androida

6 lat aktualizacji zabezpieczeń Dostępne kolory biały, czarny, niebieski, różowy biały, czarny, niebieski

Nothing Phone (4a) Pro vs Nothing Phone (3a) Pro – porównanie specyfikacji

Nothing Phone (4a) Pro Nothing Phone (3a) Pro Wyświetlacz AMOLED

6,83 cala

1260×2800 pikseli

450 ppi

144 Hz

jasność do 5000 nitów

PWM 2160 Hz

Corning Gorilla Glass 7i

ekranowy czytnik linii papilarnych AMOLED

6,77 cala

1084×2392 pikseli

387 ppi

120 Hz

jasność do 3000 nitów

PWM 2160 Hz

Panda Glass

ekranowy czytnik linii papilarnych Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm) RAM 8/12 GB

LPDDR5X 12 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 3.1 256 GB Akumulator 5080 mAh

ładowanie do 50 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W 5000 mAh

ładowanie do 50 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W Aparat na przodzie 32 Mpix

f/2.2

89° 50 Mpix

f/2.2

81,2° Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.88) z sensorem

Sony LYT700c i OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.88) z OIS i 3,5x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.55) z OIS i 3x zoomem optycznym Nagrywanie wideo do 4K w 30 klatkach na sekundę do 4K w 30 klatkach na sekundę Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), eSIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), eSIM, USB-C Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 163,6×76,6×7,95 mm 163,5×77,5×8,35 mm Waga 210 gramów 211 gramów Odporność IP65 IP64 System operacyjny Android 16

Nothing OS 4.1 Android 15

Nothing OS 3.1 Długość wsparcia 3 lata aktualizacji Androida

6 lat aktualizacji zabezpieczeń 3 lata aktualizacji Androida

6 lat aktualizacji zabezpieczeń Dostępne kolory czarny, srebrny, niebieski biały, czarny, niebieski

Oba smartfony, naturalnie, mają charakterystyczny dla marki Nothing system Glyph. Smartfon Nothing Phone (4a) ma pasek świetlny, składający się z 63 miniaturowych diod LED podzielonych na 7 kwadratowych stref, a każdą z nich można sterować niezależnie. Maksymalna jasność tego systemu to 3500 nitów, o 40% więcej niż w poprzedniku.

Smartfon Nothing Phone (4a) z kolei ma matrycę Glyph Matrix złożoną ze 137 miniaturowych diod LED, która pokrywa o 57% większą powierzchnię i świeci dwukrotnie mocniej (osiągając jasność rzędu 3000 nitów).

Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro (źródło: Nothing)

Polska cena Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a)

8/128 GB – 1599 złotych

8/256 GB – 1749 złotych

12/256 GB – 1899 złotych

Nothing Phone (4a) Pro

8/128 GB – 2099 złotych

12/256 GB – 2399 złotych

Przedsprzedaż Nothing Phone (4a) już wystartowała na stronie producenta, natomiast sprzedaż regularna ruszy 13 marca 2026 roku. Tego dnia zainaugurowana zostanie też przedsprzedaż Nothing Phone (4a) Pro, który trafi na półki sklepowe 27 marca 2026 roku.

Dla przypomnienia poniżej polskie ceny Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro w momencie premiery w Polsce 4 marca 2025 roku:

Nothing Phone (3a) 8/256 GB – 1569 złotych 12/256 GB – 1779 złotych

Nothing Phone (3a) Pro 12/256 GB – 2049 złotych



Są też nowe słuchawki Nothing Headphone (a) – specyfikacja i cena

Wraz ze smartfonami Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro zadebiutowały słuchawki nauszne z ANC Nothing Headphone (a), które przy masie 310 gramów zapewniają odporność IP52 i do 5 dni (135 godzin) działania (z wyłączonym ANC). Producent deklaruje, że 5-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na kolejne 5 godzin odtwarzania.

Na słuchawkach, które występują w odcieniach różu, żółci, bieli i czerni, umieszczono pokrętło (Roller), dźwignię (Paddle) i przycisk (Button) do sterowania. Te same elementy oferują też słuchawki Nothing Phone (1) za 1299 złotych, które przetestował dla Was już Kuba. Nowością zaś jest funkcja Channel Hop, dzięki której można szybko przełączyć się między ulubionymi aplikacjami i funkcjami bez wyciągania telefonu z kieszeni. Ponadto da się za pomocą słuchawek wywołać spust migawki w aparacie w telefonie.

Nowe słuchawki Nothing Headphone (a) mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LDAC, co w połączeniu z 40-milimetrowymi przetwornikami z tytanową powłoką ma zapewnić – jak deklaruje producent – potężny i wolny od zniekształceń dźwięk. W aplikacji Nothing X dostępny jest 8-pasmowy korektor (Advanced EQ) i inteligentny algorytm wzmocnienia basów (Bass Enhancement).

Cena Nothing Headphone (a) została ustalona na 699 złotych. Słuchawki można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie producenta. Regularna sprzedaż rozpocznie się 13 marca 2026 roku. Wyjątkiem jednak jest limitowana edycja żółta – ona trafi do sprzedaży dopiero 6 kwietnia 2026 roku.