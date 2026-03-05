Premiera Nothing Phone (4a) i (4a) Pro. Mocne średniaki, które przyciągną nie tylko Twój wzrok

Dziś oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro, które są średniopółkowcami z atrakcyjną specyfikacją techniczną w przystępnych cenach.
Specyfikacja Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro
Premiera nowej generacji to zawsze dobry pretekst, żeby porównać parametry nowych modeli ze specyfikacją bezpośrednich poprzedników, dlatego przejdziemy do tego od razu, bez zbędnego przedłużania.
Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (3a) – porównanie specyfikacji
|Nothing Phone (4a)
|Nothing Phone (3a)
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,78 cala
1224×2720 pikseli
440 ppi
120 Hz
jasność do 4500 nitów
PWM 2160 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
ekranowy czytnik linii papilarnych
|AMOLED
6,77 cala
1084×2392 pikseli
387 ppi
120 Hz
jasność do 3000 nitów
PWM 2160 Hz
Panda Glass
ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm)
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm)
|RAM
|8/12 GB
LPDDR4X
|8/12 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 3.1
|128/256 GB
|Akumulator
|5080 mAh
ładowanie do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W
|5000 mAh
ładowanie do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
f/2.2
89°
|32 Mpix
f/2.2
89°
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.88) z OIS i 3,5x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.0) z EIS i 2x zoomem optycznym
|Nagrywanie wideo
|do 4K w 30 klatkach na sekundę
|do 4K w 30 klatkach na sekundę
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Wymiary
|163,9×77,5×8,5 mm
|163,5×77,5×8,35 mm
|Waga
|205 gramów
|208 gramów
|Odporność
|IP64
|IP64
|System operacyjny
|Android 16
Nothing OS 4.1
|Android 15
Nothing OS 3.1
|Długość wsparcia
|3 lata aktualizacji Androida
6 lat aktualizacji zabezpieczeń
|3 lata aktualizacji Androida
6 lat aktualizacji zabezpieczeń
|Dostępne kolory
|biały, czarny, niebieski, różowy
|biały, czarny, niebieski
Nothing Phone (4a) Pro vs Nothing Phone (3a) Pro – porównanie specyfikacji
|Nothing Phone (4a) Pro
|Nothing Phone (3a) Pro
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,83 cala
1260×2800 pikseli
450 ppi
144 Hz
jasność do 5000 nitów
PWM 2160 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
ekranowy czytnik linii papilarnych
|AMOLED
6,77 cala
1084×2392 pikseli
387 ppi
120 Hz
jasność do 3000 nitów
PWM 2160 Hz
Panda Glass
ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz (4 nm)
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm)
|RAM
|8/12 GB
LPDDR5X
|12 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 3.1
|256 GB
|Akumulator
|5080 mAh
ładowanie do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W
|5000 mAh
ładowanie do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 7,5 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
f/2.2
89°
|50 Mpix
f/2.2
81,2°
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.88) z sensorem
Sony LYT700c i OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.88) z OIS i 3,5x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2; 120°)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.55) z OIS i 3x zoomem optycznym
|Nagrywanie wideo
|do 4K w 30 klatkach na sekundę
|do 4K w 30 klatkach na sekundę
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), eSIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), eSIM, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Wymiary
|163,6×76,6×7,95 mm
|163,5×77,5×8,35 mm
|Waga
|210 gramów
|211 gramów
|Odporność
|IP65
|IP64
|System operacyjny
|Android 16
Nothing OS 4.1
|Android 15
Nothing OS 3.1
|Długość wsparcia
|3 lata aktualizacji Androida
6 lat aktualizacji zabezpieczeń
|3 lata aktualizacji Androida
6 lat aktualizacji zabezpieczeń
|Dostępne kolory
|czarny, srebrny, niebieski
|biały, czarny, niebieski
Oba smartfony, naturalnie, mają charakterystyczny dla marki Nothing system Glyph. Smartfon Nothing Phone (4a) ma pasek świetlny, składający się z 63 miniaturowych diod LED podzielonych na 7 kwadratowych stref, a każdą z nich można sterować niezależnie. Maksymalna jasność tego systemu to 3500 nitów, o 40% więcej niż w poprzedniku.
Smartfon Nothing Phone (4a) z kolei ma matrycę Glyph Matrix złożoną ze 137 miniaturowych diod LED, która pokrywa o 57% większą powierzchnię i świeci dwukrotnie mocniej (osiągając jasność rzędu 3000 nitów).
Polska cena Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro
- 8/128 GB – 1599 złotych
- 8/256 GB – 1749 złotych
- 12/256 GB – 1899 złotych
- 8/128 GB – 2099 złotych
- 12/256 GB – 2399 złotych
Przedsprzedaż Nothing Phone (4a) już wystartowała na stronie producenta, natomiast sprzedaż regularna ruszy 13 marca 2026 roku. Tego dnia zainaugurowana zostanie też przedsprzedaż Nothing Phone (4a) Pro, który trafi na półki sklepowe 27 marca 2026 roku.
Dla przypomnienia poniżej polskie ceny Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro w momencie premiery w Polsce 4 marca 2025 roku:
- Nothing Phone (3a)
- 8/256 GB – 1569 złotych
- 12/256 GB – 1779 złotych
- Nothing Phone (3a) Pro
- 12/256 GB – 2049 złotych
Są też nowe słuchawki Nothing Headphone (a) – specyfikacja i cena
Wraz ze smartfonami Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro zadebiutowały słuchawki nauszne z ANC Nothing Headphone (a), które przy masie 310 gramów zapewniają odporność IP52 i do 5 dni (135 godzin) działania (z wyłączonym ANC). Producent deklaruje, że 5-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na kolejne 5 godzin odtwarzania.
Na słuchawkach, które występują w odcieniach różu, żółci, bieli i czerni, umieszczono pokrętło (Roller), dźwignię (Paddle) i przycisk (Button) do sterowania. Te same elementy oferują też słuchawki Nothing Phone (1) za 1299 złotych, które przetestował dla Was już Kuba. Nowością zaś jest funkcja Channel Hop, dzięki której można szybko przełączyć się między ulubionymi aplikacjami i funkcjami bez wyciągania telefonu z kieszeni. Ponadto da się za pomocą słuchawek wywołać spust migawki w aparacie w telefonie.
Nowe słuchawki Nothing Headphone (a) mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LDAC, co w połączeniu z 40-milimetrowymi przetwornikami z tytanową powłoką ma zapewnić – jak deklaruje producent – potężny i wolny od zniekształceń dźwięk. W aplikacji Nothing X dostępny jest 8-pasmowy korektor (Advanced EQ) i inteligentny algorytm wzmocnienia basów (Bass Enhancement).
Cena Nothing Headphone (a) została ustalona na 699 złotych. Słuchawki można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie producenta. Regularna sprzedaż rozpocznie się 13 marca 2026 roku. Wyjątkiem jednak jest limitowana edycja żółta – ona trafi do sprzedaży dopiero 6 kwietnia 2026 roku.