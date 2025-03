Premiera serii Nothing Phone (3a). Te dwie niecnoty to kłopoty

W tym roku ponownie worek z dobrociami Nothinga otwiera kategoria urządzeń mobilnych. Tym razem nie jest to jeden, ale aż dwa nieco różniące się od siebie smartfony. Wraz z Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro na średniej półce w tym roku może zrobić się bardzo ciekawie.

Specyfikacja serii Nothing Phone (3a)

Wbrew pozorom nazwa kodowa nowych smartfonów Nothing nie ma nic wspólnego z Jessie i Jamesem z Pokemonów, choć tradycji stało się zadość i w wewnętrznych pracach firmy odwoływano się do urządzeń jako Arcanine, czyli nazwy ognistego Pokemona pierwszej generacji. Czy duet Phone (3a) i Phone (3a) Pro to faktycznie „gorące nowości”?

Seria Nothing Phone (3a) (Źródło: Nothing)

Zacznijmy od części wspólnych obu urządzeń. W kwestii układu mobilnego, sercem smartfonów został Snapdragon 7s Gen 3. Ci, co pamiętają Nothing Phone (2a), widzą, że skrojony specjalnie pod potrzeby smartfona SoC opracowany przez MediaTeka został zastąpiony standardowym modelem dostępnym na rynku. Nadal jednak mówimy tu o chipsecie dedykowanym urządzeniom ze średniej półki.

Pozycję na rynku nowych modeli zdradza również konfigurator, który otwiera kombinacja 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane w Phone (3a), a zamyka 12 GB i 256 GB w Phone (3a) Pro. Dzięki funkcji RAM Booster ilość pamięci może zostać rozszerzona do 20 GB, a powiększona komora parowa ułatwia odprowadzanie ciepła ze środka smartfonów.

Seria Nothing Phone (3a) to również większy ekran o powierzchni 6,77 cala – poprzednik oferował taflę o przekątnej 6,7 cala. Względem poprzednika nie zmieniła się natomiast rozdzielczość (Full HD+) i maksymalna częstotliwość odświeżania (120 Hz). Próbkowanie dotyku wzrosło dwukrotnie i wynosi teraz 480 Hz, a w trybie gier – 1000 Hz. Maksymalna jasność ekranu sięga 3000 nitów, co stanowi poprawę o 131% w porównaniu do Phone (2a).

Nothing Phone (3a) Pro (Źródło: Nothing)

Ostatnim elementem wspólnym jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z maksymalną mocą 50 W (ponownie nie spotkamy tutaj opcji ładowania indukcyjnego) oraz system, nad którym warto na chwilę się pochylić. Nothing OS 3.1 zbudowano w oparciu o Androida 15, a wśród autorskich aplikacji producent wymienia m.in. Galerię Nothing, Aparat i Pogodę.

Największą nowością w oprogramowaniu jest jednak Essential Space. Jest to swoiste centrum kreatywności, oparte na dwóch elementach – sztucznej inteligencji i przycisku Essential Key, umieszczonego na prawej krawędzi smartfonów. Jednorazowe kliknięcie zapisuje zawartość i wysyła ją do Essential Space, dłuższe przytrzymania guzika uruchamia dyktafon, a dwuklik przenosi do miejsca z zapisanymi treściami. W przyszłości pojawią się nowe funkcje, takie jak Camera Capture, Smart Collections, Focused Search czy Flip to Record.

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro (Źródło: Nothing)

I jeszcze jedno – oba urządzenia mają zapewnione aktualizacje Androida przez trzy lata oraz sześć lat wsparcia w postaci zabezpieczeń, łatek naprawczych czy poprawek wpływających na funkcjonalność.

Gdzie znajdziemy różnice w serii Phone (3a)?

Jak zdążyliście już zauważyć, główną różnicą pomiędzy Phone (3a) a Phone (3a) Pro jest design. Bazowy model powiela styl poprzednika z poziomą linią aparatów i rozszerza ją o dodatkowe „oczko”. Wariant Pro ma natomiast w sobie coś z zaprezentowanego niedawno Xiaomi 15 Ultra – obiektywy wpisane są w dużą, okrągłą wyspę, z dwoma soczewkami obok siebie i trzecią kamerą umieszczoną powyżej. Jeszcze bliżej obręczy wyspy umieszczono diodę LED i powiedzieć, że całość wygląda osobliwie, to nic nie powiedzieć. Z pewnością taki projekt nie zostawi nikogo obojętnym – jedni pokochają, a inni znienawidzą nieregularne kształty.

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro (Źródło: Nothing)

Co do specyfikacji samych aparatów, aby wyłożyć Wam wszystko czarno na białym, różnice możecie zobaczyć w tabeli poniżej:

Smartfon Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Aparat główny 50 Mpix, matryca Samsung 50 Mpix, matryca Samsung, 43% szybszy autofokus w porównaniu do Phone (3a) Aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, sensor Sony 50 Mpix, sensor Sony Teleobiektyw 50 Mpix, przysłona f/2.0, długość ogniskowej 50 mm, zoom optyczny 2x, zoom cyfrowy do 30x 50 Mpix, Sony Lytia 600, przysłona f/2.55, ogniskowa 70 mm, zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy do 60x Aparat przedni 32 Mpix 50 Mpix, nagrywanie w 4K ze stabilizacją AI

Seria Nothing Phone (3a) (Źródło: Nothing)

Cena Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro, dostępność

Przedsprzedaż serii Phone (3a) rusza już teraz na oficjalnej stronie producenta. Bazowy model przygotowano w trzech kolorach – czarnym, białym i niebieskim. Wariant Pro kupicie wyłącznie w szarym i czarnym odcieniu. Ceny za poszczególne konfiguracje prezentują się następująco:

Nothing Phone (3a) 8/128 GB – 1569 złotych, 12/256 GB – 1779 złotych,

Nothing Phone (3a) Pro – 12/256 GB – 2049 złotych.

Otwarta sprzedaż modelu Phone (3a) ruszy 11 marca, natomiast chętni na zakup Phone (3a) Pro muszą poczekać do 25 marca 2025 roku. Ci, którzy jeszcze chcą upewnić się, jakie są różnice pomiędzy modelami w skompresowanej formie i poprzednikiem mogą przyjrzeć się tabeli poniżej: