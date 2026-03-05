Dwie nowości w mObywatelu. Jedna dla wszystkich, druga tylko dla Ukraińców

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową funkcję, z której będą mogli skorzystać wszyscy. Druga zmiana natomiast dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy i jest konieczna z uwagi na zmiany w przepisach od marca 2026 roku.

Aplikacja mObywatel od teraz umożliwi również zgłoszenie narodzin dziecka

4 marca 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel. Oznacza to, że nie trzeba będzie korzystać z dwóch różnych programów, a takie głosy pojawiły się w lutym br. O ile jednak EUDI Wallet zostanie wdrożony (najpierw pilotażowo) dopiero do końca 2026 roku, o tyle mieszkańcy Polski mogą już korzystać z innej nowości.

Dziś Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, przekazał, że od 5 marca 2026 roku świeżo upieczeni rodzice mogą zgłosić narodziny dziecka w aplikacji mObywatel. Jak stwierdził, zdecydowano się na wdrożenie tej funkcji, ponieważ narodziny dziecka to moment, w którym liczy się bliskość, spokój i czas dla rodziny, a formalności nie powinny go zabierać.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel będzie dostępne w zakładce Usługi po przejściu do sekcji Sprawy urzędowe, a następnie Załatwiaj sprawy urzędowe online i na koniec Rodzina. W opisie można przeczytać, że konieczne jest posiadanie profilu zaufanego i adresu do e-Doręczeń, a jeśli rodzice nie są małżeństwem, wymagane jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o ojcostwie w urzędzie stanu cywilnego.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel nie będzie natomiast możliwe w sytuacji, gdy użytkownik programu jest pełnomocnikiem lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Wówczas należy zgłosić urodzenie dziecka osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Ważne zmiany w aplikacji mObywatel dla obywateli Ukrainy

Od 5 marca 2026 roku dokument Diia.pl, przeznaczony dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku, nazywa się Dokument ochrony czasowej. Zmiana ta jest związana z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony czasowej cudzoziemców.

W związku ze zmianą nazwy z Diia.pl na Dokument ochrony czasowej, od 5 marca 2026 roku – podczas przekraczania granicy polsko-ukraińskiej – trzeba okazać Dokument ochrony czasowej, dlatego należy zaktualizować aplikację do wersji 4.77 lub nowszej.

Dla przypomnienia, przywoływany dokument przysługuje pełnoletnim osobom z ukraińskim obywatelstwem, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku oraz posiadają numer PESEL, aktywny profil zaufany i status UKR. Trzeba też podkreślić, że pomimo zmiany nazwy na Dokument ochrony czasowej pozostaje on ważny, tak samo jak jego wygląd i funkcjonalność.

Przerwa w działaniu mObywatela

Centralny Ośrodek Informatyki poinformował też, że od 9 marca 2026 roku (poniedziałek), od godziny 20:00, do 10 marca 2026 roku (wtorek), do godziny 1:00, nie będą dostępne usługi (w tym przekazywanie danych) w aplikacji mObywatel. Jest to związane z planowanymi pracami technicznymi po stronie COI.

Aplikacja mObywatel będzie jednak działać, ale tylko w trybie offline. Mając to na uwadze, należy skorzystać z dostępnych usług wcześniej lub – jeśli nie ma pośpiechu – później, po zakończeniu prac technicznych.