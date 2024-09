Android 15 oficjalnie. Kiedy zostanie udostępniony?

Google ogłosiło zakończenie prac nad nowym systemem Android 15. Technologiczny gigant przekazał najnowsze wydanie wraz z kodem źródłowym AOSP w ręce deweloperów. Kiedy zostanie udostępniony zwykłym użytkownikom?

Android 15 oficjalnie. Kiedy trafi do użytkowników?

Android to jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych, z którym mamy do czynienia przede wszystkim w urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Google poinformowało, że Android 15 wraz z kodem źródłowym Android Open Source Project (AOSP) został oficjalnie wydany. Zaktualizowany system przekazano już w ręce deweloperów.

Technologiczny gigant z Mountain View zapowiedział aktualizacje dla wybranych smartfonów z serii Pixel. Nie dotyczy ona jednak jeszcze Androida 15. W zamian do użytkowników trafia wersja systemu z poprawkami w zabezpieczeniach oraz łatających luki bezpieczeństwa, a także pożądane przez użytkowników ulepszenia dotyczące działania modułu Wi-Fi – narzekano na przerywanie połączeń sieciowych i niską wydajność.

To jednak nie koniec nowości dla smartfonów Google Pixel, bo w ciągu kilku najbliższych tygodni ma do nich dotrzeć Android 15. Jak wynika z zapowiedzi technologicznego giganta, aktualizacja do tej wersji pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy też na wybranych urządzeniach marki Samsung, Honor, Iqoo, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo oraz Xiaomi.

Jakie nowe funkcje przynosi Android 15?

W najświeższym Androidzie mają pojawić się funkcje mające wpływ na poprawę wydajności, a także żywotności urządzeń. Użytkownicy będą mogli wygodniej działać wielozadaniowo: zapisywać swoje kombinacje aplikacji w ramach widoku oraz przypinać pasek zadań, dzięki czemu w łatwiejszy sposób przełączą się pomiędzy ulubionymi apkami.

Nowy system ucieszy też posiadaczy smartfonów składanych. Aplikacje mogą mieć swoje odwzorowanie na małych ekranach, dzięki czemu dopasują się do konkretnego rozmiaru i układu, aby praktyczniej korzystać z dodatkowego wyświetlacza. Urządzenia z Android 15 pokażą także wszelkie aplikacje od krawędzi do krawędzi – oznacza to, że okno apki zajmie całą dostępną przestrzeń ekranu.

Smartfony i inne urządzenia mobilne uzbrojone w najświeższe oprogramowanie pozwolą na stworzenie przestrzeni w urządzeniu na wrażliwe dane, które powinny być szczególnie chronione. Chodzi tutaj m.in. o aplikacje medyczne. Użytkownicy otrzymają możliwość uzupełnienia metody uwierzytelniania. System Android 15 wprowadzi też obsługę wykrywania aplikacji, które powodują nagrywanie czynności użytkownika.