Nowe szkło Corning Gorilla Glass 7i trafi do średniaków i budżetowców

Corning zaprezentował nowe szkło, które cechuje się wysoką wytrzymałością i odpornością. Zaskoczeniem jest jednak to, że nie zostało ono stworzone z myślą o flagowych smartfonach, a modelach z niższej półki. Wiemy już, który producent wykorzysta je jako pierwszy.

Corning Gorilla Glass 7i oficjalnie zaprezentowane

Z uwagi na nazwę, Gorilla Glass 7i można traktować jako krewnego Gorilla Glass Victus, które zostało zaprezentowane w lipcu 2020 roku i jest czasem nazywane Gorilla Glass 7 (mimo że nie jest to oficjalna nazwa tego szkła). Amerykanie deklarują, że oferuje ono lepszą odporność na upadki i zarysowania w porównaniu do konkurencyjnych szkieł z glinokrzemianu litu innych producentów.

Corning informuje, że nowe szkło jest do dwóch razy bardziej odporne na zarysowania niż konkurencyjne szkła z glinokrzemianu litu. Ponadto podczas testów laboratoryjnych przetrwało ono upadki z nawet jednego metra na powierzchnie imitujące asfalt, podczas gdy porównywane szkła tłukły się po upuszczeniu urządzeń z nimi z wysokości pół metra lub nawet mniejszej.

Zakup smartfona to znacząca inwestycja, a szkło Gorilla Glass 7i pozwala większej liczbie konsumentów chronić swój zakup, zapewniając zaawansowaną wytrzymałość dla budżetowych i średniopółkowych urządzeń w przystępnej cenie. David Velasquez, vice president and general manager, Corning Gorilla Glass

Corning nie bez przyczyny porównuje swoje nowe szkło do szkieł konkurencji, ponieważ pod względem wytrzymałości sporo brakuje mu do wspomnianego już GG Victus (a.k.a. GG7), które (według badań laboratoryjnych) wytrzymuje upadki z nawet dwóch metrów. Bliżej mu do szóstej generacji, ale porównania do szkła z 2018 roku w 2024 roku nie wyglądałyby korzystnie.

Portal GSMArena dowiedział się, że literka „i” oznacza industry-leading innovation for intermediate devices (pol. wiodącą w branży innowację dla urządzeń ze średniego segmentu).

Który producent jako pierwszy zastosuje szkło Corning Gorilla Glass 7i?

Amerykanie poinformowali, że pierwszym producentem, który wykorzysta nowe szkło w swoich urządzeniach, będzie Oppo – najpewniej pierwsze z nich zadebiutuje na rynku już wkrótce, choć nie wiadomo, jaki to będzie model. Ponadto można się spodziewać, że w przyszłości również inne firmy zastosują to nowe szkło w swych smartfonach.

Portal GSMArena wspomina też, że Gorilla Glass 7i powstało z myślą o telefonach, ale można je wykorzystać także w smartwatchach i innych urządzeniach (w oficjalnej informacji prasowej Corning o tym nie wspomina).