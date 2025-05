Oto Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Do smartfonów z potencjałem

Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 powstał z myślą o smartfonach ze średniej półki. Przynosi sporo ulepszeń względem swoich poprzedników, dając nadzieję na naprawdę interesujące modele. Zresztą pierwsi producenci już wyrazili zainteresowanie.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 zapowiedziany

Zapowiadając chipset Qualcomm Snapragon 7 Gen 4, producent wspomina przede wszystkim o ulepszeniach w dwóch kategoriach: obsługi multimediów i łączności bezprzewodowej. Jeśli chodzi o to pierwsze, to możemy liczyć między innymi na technologię Snapdragon Sound oraz – po raz pierwszy poza Ósemkami – na wsparcie dla XPAN (Qualcomm Expanded Personal Area Network), a więc rozwiązania umożliwiającego uzyskanie bezstratnego dźwięku bez kabli.

W kontekście sztucznej inteligencji Qualcomm chwali się bezproblemową obsługą Gen AI w trybie lokalnym. Zwraca uwagę chociażby na generowanie obrazów ze Stable Diffusion 1.5. Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie w tym sektorze doszło do największego wzrostu wydajności (o 65%) względem poprzedniej generacji.

W przypadku CPU i GPU wzrost jest już zdecydowanie mniejszy, choć wartości, odpowiednio 27% i 30%, i tak mogą się podobać. Skoro już przy tym jesteśmy, to uzupełnię od razu, że procesor główny tworzony jest przez rdzenie Kryo, a konkretnie jeden rdzeń Prime o częstotliwości taktowania 2,8 GHz, 4 rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz oraz 3 rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz. Co do GPU zaś wiemy jedynie, że jest to – bez zaskoczenia – jednostka z rodziny Adreno.

Qualcomm Snapragon 7 Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Snapdragon 7 Gen 4 to również ulepszona łączność. Producent postarał się o modem 5G w standardzie 3GPP-R17, a także o wsparcie dla technologii Wi-Fi 7 (z transferami sięgającymi 5,8 Gb/s) oraz Bluetooth 6.0.

Specyfikacja Snapdragon 7 Gen 4 vs Snapdragon 7+ Gen 3 i Snapdragon 7 Gen 3

W ramach podsumowania proponuję zaś tabelkę porównawczą z dwoma procesorami poprzedniej generacji – podstawowym Snapdragonem 7 Gen 3 oraz później wypuszczonym Snapdragonem 7+ Gen 3. Zerknijmy na to, jak nowinka wypada w starciu z nimi:

Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 7+ Gen 3 Snapdragon 7 Gen 3 Proces technologiczny 4 nm 4 nm 4 nm CPU 1x Cortex-A720 (2,8 GHz)

4x Cortex-A720 (2,4 GHz)

3x Cortex-A520 (1,84 GHz) 1x Cortex-X4 (2,8 GHz)

3x Cortex-A720 (2,6 GHz)

4x Cortex-A520 (1,9 GHz) 1x Cortex-A715 (2,63 GHz)

3x Cortex-A715 (2,4 GHz)

4x Cortex-A510 (1,8 GHz) GPU Adreno (b/d) Adreno (b/d) z AFME 2.0 Adreno 720 z AFME 1.0 NPU Hexagon (z obsługą lokalnych modeli AI) Hexagon (z obsługą lokalnych modeli AI) Hexagon Aparaty maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps Łączność Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G

(modem X63 – 4,2 Gb/s) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G

(modem X63 – 4,2 Gb/s) Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G

(modem X63 – 5 Gb/s) Pamięć RAM: maks. 16 GB LPDDR5X

(4200 MHz)

UFS 4.0 RAM: maks. 24 GB LPDDR5X

(4200 MHz)

UFS 4.0 RAM: maks. 16 GB LPDDR5

(3200 MHz)

UFS 3.1

Oficjalnie potwierdzono, że jako pierwsze smartfony z chipsetem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 zaprezentują firmy Honor i Vivo. Najprawdopodobniej mowa o serii Honor 400, która zadebiutuje 22 maja 2025 roku, a także o modelu Vivo S30.