To będzie najtańszy składany smartfon jak Galaxy Z Fold. W takiej cenie każdy chętnie kupi

Mówiło się, że Motorola Razr Fold będzie (dużo) tańszą alternatywą dla Samsunga Galaxy Z Fold 7. Okazała się natomiast… droższa od niego. Przy takim obrocie spraw ten składany smartfon może cieszyć się dużym zainteresowaniem klientów w Europie.

Najtańszy składany smartfon typu „fold” w historii w Europie

Składany smartfon jak książka, tj. typu fold, zawsze kosztuje – w momencie premiery – bardzo dużo. Za dużo jak na możliwości większości klientów. Mowa tu bowiem o kwocie przekraczającej 8000 złotych. Wiele osób, mimo że jest zainteresowana taką konstrukcją, nie może sobie pozwolić na taki wydatek.

Kiedy Motorola zapowiedziała Razr Fold na targach CES 2026 w styczniu 2026 roku, pojawiły się informacje, że będzie ona tańszą alternatywą dla Samsunga Galaxy Z Fold 7. Niestety, na targach MWC 2026 Motorola ogłosiła, że składany smartfon Motorola Razr Fold ma kosztować w Polsce… 9999 złotych, czyli więcej niż podobny składany smartfon Samsunga.

„Tańszą alternatywą” będzie jednak składany smartfon Nubia Fold, który został zaprezentowany w grudniu 2025 roku i na tę chwilę jest dostępny wyłącznie w Japonii. Roland Quandt przekazał, że w końcu pojawi się też w Europie – do końca 2026 roku. Jego cena ma być bardzo atrakcyjna, gdyż producent zamierza sprzedawać go za „zaledwie” około 1000 euro, co dziś jest równowartością ~4270 złotych.

Do tej pory składany smartfon jak książka nie był dostępny w tak „niskiej” cenie na start. Nubia Fold może być pierwszym i w związku z tym cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów w Europie. Premiera w Polsce jest wysoce prawdopodobna, skoro marka wprowadziła do Polski modele Nubia Flip i Nubia Flip 2 (oba kosztowały na start 2499 złotych).

Co oferuje składany smartfon Nubia Fold? Specyfikacja jest prawie flagowa

Składany smartfon Nubia Fold z uwagi na swoją formę ma dwa wyświetlacze. Na zewnątrz jest 6,5-calowy o rozdzielczości 2480×2200 pikseli, a wewnątrz 8-calowy OLED o rozdzielczości 2748×1172 piksele. W jednym i drugim jest okrągły otwór, w którym umieszczono 20 Mpix aparat.

Nubia Fold (źródło: YMobile)

Sercem tego urządzenia jest ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Pamięć operacyjna (RAM) typu LPDDR5X ma pojemność 12 GB, a wbudowana (typu UFS; producent nie podaje konkretnego typu) 256 GB. Sprzęt zasila zaś akumulator o pojemności 6560 mAh, który można naładować do pełna w 70 minut (dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 55 W).

Ponadto składany smartfon Nubia Fold oferuje potrójny aparat na tyle: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro. Na pokładzie nie zabrakło też czytnika linii papilarnych. W formie złożonej urządzenie ma wymiary 73x160x11,1 mm, a złożonej 144x160x5,4 mm. Waga to zaś 249 gramów. Producent deklaruje również odporność IP5X.