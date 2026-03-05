składany smartfon nubia fold foldable smartphone
Nubia Fold (źródło: Nubia)
Smartfony

To będzie najtańszy składany smartfon jak Galaxy Z Fold. W takiej cenie każdy chętnie kupi

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
To będzie najtańszy składany smartfon jak Galaxy Z Fold. W takiej cenie każdy chętnie kupi

Mówiło się, że Motorola Razr Fold będzie (dużo) tańszą alternatywą dla Samsunga Galaxy Z Fold 7. Okazała się natomiast… droższa od niego. Przy takim obrocie spraw ten składany smartfon może cieszyć się dużym zainteresowaniem klientów w Europie.

Najtańszy składany smartfon typu „fold” w historii w Europie

Składany smartfon jak książka, tj. typu fold, zawsze kosztuje – w momencie premiery – bardzo dużo. Za dużo jak na możliwości większości klientów. Mowa tu bowiem o kwocie przekraczającej 8000 złotych. Wiele osób, mimo że jest zainteresowana taką konstrukcją, nie może sobie pozwolić na taki wydatek.

Kiedy Motorola zapowiedziała Razr Fold na targach CES 2026 w styczniu 2026 roku, pojawiły się informacje, że będzie ona tańszą alternatywą dla Samsunga Galaxy Z Fold 7. Niestety, na targach MWC 2026 Motorola ogłosiła, że składany smartfon Motorola Razr Fold ma kosztować w Polsce… 9999 złotych, czyli więcej niż podobny składany smartfon Samsunga.

„Tańszą alternatywą” będzie jednak składany smartfon Nubia Fold, który został zaprezentowany w grudniu 2025 roku i na tę chwilę jest dostępny wyłącznie w Japonii. Roland Quandt przekazał, że w końcu pojawi się też w Europie – do końca 2026 roku. Jego cena ma być bardzo atrakcyjna, gdyż producent zamierza sprzedawać go za „zaledwie” około 1000 euro, co dziś jest równowartością ~4270 złotych.

Do tej pory składany smartfon jak książka nie był dostępny w tak „niskiej” cenie na start. Nubia Fold może być pierwszym i w związku z tym cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów w Europie. Premiera w Polsce jest wysoce prawdopodobna, skoro marka wprowadziła do Polski modele Nubia Flip i Nubia Flip 2 (oba kosztowały na start 2499 złotych).

Co oferuje składany smartfon Nubia Fold? Specyfikacja jest prawie flagowa

Składany smartfon Nubia Fold z uwagi na swoją formę ma dwa wyświetlacze. Na zewnątrz jest 6,5-calowy o rozdzielczości 2480×2200 pikseli, a wewnątrz 8-calowy OLED o rozdzielczości 2748×1172 piksele. W jednym i drugim jest okrągły otwór, w którym umieszczono 20 Mpix aparat.

smartfon Nubia Fold
smartfon Nubia Fold
Nubia Fold (źródło: YMobile)

Sercem tego urządzenia jest ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Pamięć operacyjna (RAM) typu LPDDR5X ma pojemność 12 GB, a wbudowana (typu UFS; producent nie podaje konkretnego typu) 256 GB. Sprzęt zasila zaś akumulator o pojemności 6560 mAh, który można naładować do pełna w 70 minut (dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 55 W).

Ponadto składany smartfon Nubia Fold oferuje potrójny aparat na tyle: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro. Na pokładzie nie zabrakło też czytnika linii papilarnych. W formie złożonej urządzenie ma wymiary 73x160x11,1 mm, a złożonej 144x160x5,4 mm. Waga to zaś 249 gramów. Producent deklaruje również odporność IP5X.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas