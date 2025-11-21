Android 16 w tym wydaniu jest piękny. Aktualizacja już ruszyła

Nothing OS 4.0, oparty na Androidzie 16, trafia na pierwsze smartfony marki Nothing. Oprogramowanie wygląda naprawdę dobrze.

Co nowego w Nothing OS 4.0?

Urządzenia omawianej marki – np. Nothing Phone (2) czy Nothing Phone (3a) – prezentują się zdecydowanie nietuzinkowo i mogą się podobać. To samo można powiedzieć o Nothing OS, czyli systemie operacyjnym zbudowanym na Androidzie. Natomiast jego najnowsze wcielenie zapowiada się obiecująco, a proces aktualizacji właśnie wystartował.

Owszem Nothing OS 4.0 to kontynuacja pomysłów znanych już z Nothing OS 3.0, aczkolwiek całość zdaje się teraz być jeszcze bardziej dopracowana. Użytkownicy zmiany powinni zauważyć od razu po zainstalowaniu i ponownym uruchomieniu smartfonów.

Firma wprowadziła bowiem odświeżone ikony aplikacji, usprawnione ikony paska stanu, a także przeprojektowane zegary ekranu blokady. Ponadto animacje systemowe mają być przyjemniejsze dla oka.

źródło: Nothing

Nowa wersja dodaje też aktualizacje na żywo dostarczane za pośrednictwem ekranu, a także charakterystycznego dla marki interfejsu Glyph. Użytkownicy będą w ten sposób informowani o przejazdach, dostawach czy chociażby aktywnych licznikach czasu. Każda aplikacja, która obsługuje funkcję Live Updates systemu Android 16, ma wspierać również Glyph Progress Nothing. Powinno to pozytywnie wpłynąć na listę dostępnych aplikacji.

Udoskonalony Pop-up View pozwala na otwarcie dwóch aplikacji jednocześnie i płynne przełączanie się między nimi za pomocą gestów. Z kolei tryb Extra Dark Mode jeszcze wyraźniej pogłębia czernie, poprawia kontrast i w wybranych scenariuszach może przełożyć się na spadek zużycia energii. Ponadto możliwe jest ukrycie dowolnej aplikacji w szufladzie aplikacji bez przenoszenia jej do przestrzeni prywatnej.

W Nothing OS 4.0 interesująco zapowiada się usprawnione podejście do widżetów. Pojawiły się nowe układy 1×1 i 2×1 dla Pogody, Krokomierza i Czasu Ekranu. Skoro już poruszyliśmy temat widżetów, to warto wspomnieć też o Playground, czyli miejscu, w którym można tworzyć własne widżety – wystarczy opisać, co chcemy uzyskać, a resztą zajmie się sztuczna inteligencja.

Nothing OS 4.0 trafia już na pierwsze smartfony

Wdrażanie Androida 16 rozpoczyna się dziś, zaczynając od modelu Phone (3). Następnie, w ciągu najbliższych tygodni, lista będzie poszerzać się o kolejne smartfony Nothing, a do końca roku proces obejmie również smartfony CMF. Natomiast model Phone (3a) Lite załapie się na aktualizację na początku przyszłego roku.

Warto jeszcze wspomnieć, że Nothing OS 4.0 dla Phone (3) to też kilka dodatkowych funkcji. Wśród nich mamy szerszy wachlarz opcji sterowania Flip to Glyph, udoskonalony Tryb Kieszonkowy oraz nowe Glyph Toys, takie jak Klepsydra i Cykl Księżycowy. Do tego dochodzi funkcja Glyph Mirror Selfie, która teraz pozwala na zapisanie oryginalnego (lustrzanego) zdjęcia jako dodatkowej kopii w Galerii.