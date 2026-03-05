Biedronka pokazała, jak działa system kaucyjny. Będziecie zaskoczeni

Butelkomaty w pobliżu lub wewnątrz sklepów sieci Biedronka to już standard. Spółka pochwaliła się najważniejszymi rekordami, które udało się jej osiągnąć. Przedstawiła też poziom zaangażowania klientów w system kaucyjny.

System kaucyjny w Biedronce. Sieć i jej klienci biją rekordy

Nowy system kaucyjny w Polsce obowiązuje od 1 października 2025 roku, co – jak się okazało – niestety nie wiąże się z obniżkami cen za wywóz odpadów z posesji. Mimo to sieci handlowe zostały zobowiązane do uruchomienia zbiórek butelek i puszek wewnątrz sklepów bądź w ich bliskiej okolicy (np. na parkingu).

Teraz sieć sklepów Biedronka pochwaliła się uruchomieniem ponad 2 tysięcy maszyn kaucyjnych. Większość z nich została zainstalowana na zewnątrz, pozwalając klientom na zwrot butelek i puszek w dowolnym dniu oraz o dowolnej godzinie. Jak deklaruje spółka Jeronimo Martins, dzięki tak ogromnej liczbie zamontowanych maszyn udało się utworzyć największą sieć automatycznych punktów zbiórki opakowań w Polsce.

Biedronka twierdzi, że od momentu uruchomienia zbiórek do 3 marca 2026 roku klienci zwrócili łącznie ponad 53,5 miliona opakowań. Co ciekawe, najwięcej butelek i puszek wrzucono do maszyn w województwie śląskim, a na kolejnych miejscach znalazły się województwo mazowieckie oraz małopolskie.

Spółka Jeronimo Martins zauważa również, że system kaucyjny jest rozwijany w Polsce bardzo dynamicznie. Według właściciela sklepów Biedronka w grudniu 2025 roku liczba zwróconych opakowań wyniosła prawie 183 tysiące, natomiast już w lutym 2026 roku zwiększyła się do ponad 39,4 miliona sztuk.

Biedronka pochwaliła się też danymi dotyczącymi zwrotów. Najwyższa kwota vouchera, jaką udało się osiągnąć klientowi, wyniosła aż 367,50 złotych, co stanowiło równowartość zwrotu 735 opakowań w ramach zbiórki manualnej. Rekordzista skorzystał z systemu kaucyjnego w sklepie zlokalizowanym w Białce Tatrzańskiej.

W przypadku automatycznego butelkomatu najwyższa kwota na voucherze wyniosła 298 złotych, a rekordzista skorzystał z maszyny w Zakopanem. Warto również wspomnieć, że średnia wartość vouchera w całej sieci (zarówno w zbiórce manualnej, jak i automatycznej) wynosi 5,80 złotych.

Jak zwrócić butelki i puszki w sklepie Biedronka?

Przypomnę też, że proces uzyskania zwrotu kaucji za butelki i/lub puszki w sklepach sieci Biedronka przebiega bardzo prosto. Wystarczy przynieść niezgniecione i niepozbawione etykiet butelki PET, szklane butelki wielokrotnego użytku lub właściwie oznaczone puszki aluminiowe. Następnie konieczne jest włożenie opakowania do butelkomatu – automat odczyta kod kreskowy i naliczy wartość kaucji.

Po zwróceniu wszystkich butelek wystarczy odebrać wydrukowany voucher i zrealizować zwrot kasie. Warto wspomnieć, że użytkownicy aplikacji Moja Biedronka mogą też odbierać kaucję w formie wirtualnej do e-Portfela.