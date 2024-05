Jakie słuchawki nauszne z ANC wybrać w 2024 roku? Sprawdź te propozycje

Chcesz kupić najlepsze słuchawki z ANC o pełnowymiarowej budowie nausznej lub wokółusznej? Jesteś w dobrym miejscu, by znaleźć idealny model dla siebie. Ten ranking zawiera optymalne urządzenia z systemem redukcji hałasu, reprezentujące różne półki cenowe i dostosowane do osób o różnych potrzebach.

Jakie słuchawki nauszne z ANC wybrać w 2024 roku?

Choć na rynku dominują już douszne i dokanałowe słuchawki TWS, to wciąż istnieje spora grupa użytkowników, którzy preferują pełnowymiarowe modele. Nawet słuchawki wokółuszne i nauszne pozwalają cieszyć się bezprzewodową łącznością, a do tego są w stanie zaoferować zdecydowanie wyższą jakość dźwięku i jeszcze lepiej odizolować od otoczenia. Duże znaczenie ma tu konstrukcja muszli przykrywających uszy, ale lwią część roboty wykonuje też ANC, czyli technologia redukcji szumów z zewnątrz.

ANC sprawia, że nic nie zakłóca słuchania muzyki czy oglądania filmów. Technologia nie dopuszcza do uszu odgłosów z zewnątrz, pozwalając cieszyć się wysokim komfortem zarówno w domowym zaciszu, jak i w ruchliwym centrum miasta. Oczywiście jedne urządzenia robią to lepiej, inne gorzej. Tutaj znajdziesz te pierwsze.

W tym rankingu polecam najlepsze, moim zdaniem, pełnowymiarowe słuchawki z technologią wygłuszającą. I tutaj od razu uwaga – w tytule i treści posługuję się określeniem „nauszne” zamiennie z „wokółuszne”, choć – uściślając – nie są to synonimy, a wręcz to drugie określenie byłoby bardziej na miejscu. Niemniej tekst ma być jak najbardziej pomocny dla użytkowników, a ci taką nomenklaturą nie posługują się prawie w ogóle.

W zestawieniu znajdziesz konkretnie 9 modeli w cenach od ok. 200 do ok. 2200 złotych. Starałem się uwzględnić słuchawki kierowane do osób dysponujących różnymi budżetami oraz mających różne preferencje i potrzeby. Jest propozycja dla użytkowników, którzy dużo rozmawiają przez telefon, jest kilka opcji, w których największy nacisk położono na samą jakość dźwięku i jest nawet coś dla graczy.

Wszystkie te modele oferują też co najmniej dwa tryby ANC: podstawowy i transparentny (ten drugi przepuszcza dźwięki z otoczenia, nie ma więc konieczności zdejmowania słuchawek).

Najlepsze nauszne słuchawki z ANC – ranking 2024:

Soundcore Q20i – dobre i tanie słuchawki nauszne z ANC

– dobre i tanie słuchawki nauszne z ANC Edifier WH950NB – najlepsze słuchawki z ANC do 500 złotych

– najlepsze słuchawki z ANC do 500 złotych Bowers & Wilkins Px7 S2 – dobre słuchawki do 1000 złotych

– dobre słuchawki do 1000 złotych Sony Inzone H9 – godne polecenia gamingowe słuchawki z ANC

– godne polecenia gamingowe słuchawki z ANC Sennheiser Momentum 4 – dobre nauszne słuchawki bezprzewodowe

– dobre nauszne słuchawki bezprzewodowe Sony WH-1000XM5 – dla wielu optymalne słuchawki z ANC

– dla wielu optymalne słuchawki z ANC Bose QuietComfort Ultra – nieprzeciętne, choć nie bez wad

– nieprzeciętne, choć nie bez wad Bang & Olufsen Beoplay HX – dobre słuchawki nauszne na co dzień

– dobre słuchawki nauszne na co dzień Bowers & Wilkins Px8 – prawie audiofilskie słuchawki z ANC

Na co zwracać uwagę, wybierając nauszne słuchawki bezprzewodowe z ANC?

W przypadku sprzętu rozmiar ma znaczenie, a w słuchawkach kluczowa jest średnica przetworników. Wprawdzie większe nie zawsze oznacza tu lepsze, ale i tak jest to parametr, który warto brać pod uwagę przy wyborze modelu dla siebie.

Ważniejsze jest oczywiście to, co słuchawki są w stanie wycisnąć z tych przetworników. Dlatego zwracaj też uwagę na pasmo przenoszenia (im szersze, tym pełniejsze będzie brzmienie) oraz obsługiwane kodeki. Absolutnym minimum jest SBC, bardzo dobrą jakość oferuje AAC, a najlepsze modele na rynku dokładają do tego LDAC lub LHDC oraz aptX Lossless lub aptX Adaptive.

Nie ignoruj także standardu Bluetooth – im wyższy, tym lepsza jakość jest potencjalnie osiągalna. Wpływa to też na stabilność połączenia między słuchawkami a źródłem dźwięku. Przy poszczególnych modelach podaję również deklarowany czas działania między ładowaniami – to również jest istotny parametr.

Na pozostałe elementy zwracam uwagę już bezpośrednio w opisach konkretnych urządzeń. Dlatego nie przedłużajmy. Zaczynamy!

Soundcore Q20i – dobre i tanie słuchawki nauszne z ANC

Gdybym miał mocno ograniczony budżet i chciał kupić dobre słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów, wybrałbym dziś model Soundcore Q20i. Pomimo ceny w okolicach 200 złotych, oferują niezłe brzmienie i skuteczne ANC. Sprawnie eliminują hałas z otoczenia, a tryb transparentny sprawia, że w razie takiej chęci słyszymy wszystko, co dzieje się na zewnątrz.

Ich plusem jest również całkiem długi czas działania – sięgający 60 godzin na jednym ładowaniu (lub o 20 godzin mniej po włączeniu wygłuszania). Recenzenci zwracają również uwagę na wysoką jakość wykonania i pierwszorzędną ergonomię.

fot. Anker

Słuchawki mają typowe dla swojej kategorii, 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Potrafią z nich sporo wyciągnąć, szczególnie w kontekście basów. Brzmienie nie jest jednak tępe, a certyfikat Hi-Res Audio wyraźnie pokazuje, że nie mamy do czynienia z byle czym, choć trzeba też podkreślić, że jedynym obsługiwanym kodekiem jest SBC.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Q20i:

fot. Anker

Edifier WH950NB – najlepsze słuchawki z ANC do 500 złotych

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe do 500 złotych? Mój wybór padłby na model Edifier WH950NB. Jest w stanie zaoferować stabilne połączenie (dzięki technologii Bluetooth 5.3), niskie straty detali (za sprawą kodeka LDAC) oraz bogate brzmienie (jako że pasmo przenoszenia zaczyna się od 20, a kończy na 40 000 Hz).

Do tego ma bardzo dobrze działające ANC, skutecznie odcinające użytkownika od otoczenia. Cztery wbudowane mikrofony eliminują także szumy podczas rozmów telefonicznych, więc i Ty wszystko dobrze słyszysz, i Twoi rozmówcy słyszą Cię bez zarzutu.

fot. Edifier

Słuchawki cechują się też wygodną konstrukcją i wstawkami z pianki czy skóry proteinowej. Komfort odsłuchu dodatkowo poprawiają specjalne tryby optymalizujące dźwięk pod kątem rodzaju treści: muzyki, filmów i gier. Dopełnieniem całości jest natomiast całkiem długi czas działania i szybkie ładowanie, dzięki któremu po 10 minutach uzyskujemy 7 godzin słuchania.

Najważniejsze cechy słuchawek Edifier WH950NB:

łączność: Bluetooth 5.3, mini jack

kodeki: SBC, LDAC

czas pracy: 55 godz. / 34 godz. z ANC

średnica przetworników: 40 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40 000 Hz

impedancja: 32 omy

waga: ~300 g

składana konstrukcja: tak

wodoszczelność: nie

cena: ~500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Edifier

Zamykając już sekcję najtańszych modeli, chciałbym zwrócić uwagę na trzy inne propozycje z tej kategorii cenowej. Godną rozważenia opcją są na przykład słuchawki Sony WH-CH720N, oferujące nieprzeciętne ANC i wyjątkowo głębokie basy. Niekoniecznie na papierze, ale w akcji naprawdę nieźle wypada również model Soundcore Space Q45, a godnym rywalem dla wymienionego w rankingu Q20i może być Edifier W820NB – rzuć okiem, jeśli szukasz taniego i dobrego sprzętu.

Tymczasem przechodzimy na wyższą półkę, na której witają nas słuchawki…

Bowers & Wilkins Px7 S2 – dobre słuchawki do 1000 złotych

1000 złotych to już wystarczająco duży budżet, by rozejrzeć się za konkretnymi słuchawkami bezprzewodowymi. W ten opis idealnie wpisują się Bowers & Wilkins Px7 S2. Oferują bogate i czyste brzmienie, zarówno w kontekście basów, tonów średnich, jak i sopranów. Wcale nie gorzej sprawdzają się też podczas oglądania filmów i seriali.

Bazują na 40-milimetrowych przetwornikach i technologii Bluetooth 5.2 z kodekami SBC, AAC i aptX Adaptive. Cechuje je szerokie pasmo przenoszenia (10 – 30 000 Hz). W razie czego można też skorzystać z przewodu mini jack. A jeśli chodzi o czas działania w trybie bezprzewodowym, sięga on 30 godzin.

fot. Bowers & Wilkins

W Px7 S2 producent ulepszył też swój system ANC. Działa doskonale, więc niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, możesz w pełni odprężyć się przy dźwiękach ulubionej muzyki. Nie zabrakło też trybu transparentnego. Dopełnieniem całości jest solidna i wygodna konstrukcja.

Najważniejsze cechy słuchawek Bowers & Wilkins Px7 S2:

łączność: Bluetooth 5.2, mini jack

kodeki: SBC, aptX HD, aptX Adaptive

czas pracy: 30 godz.

średnica przetworników: 40 mm

pasmo przenoszenia: 10 – 30 000 Hz

impedancja: b/d

waga: ~310 g

składana konstrukcja: nie

wodoszczelność: nie

cena: ~1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, RTV EURO AGD, Top Hi-Fi

fot. Bowers & Wilkins

Ciekawą alternatywą za podobne pieniądze są słuchawki Sony WH-1000XM4. Nie będę się jednak rozpisywać na ich temat, bo już niebawem dojdziemy w zestawieniu do ich następczyń. Pozostajemy za to przy tym japońskim producencie, ale propozycja będzie nieco innego rodzaju…

Sony Inzone H9 – godne polecenia gamingowe słuchawki z ANC

Czy istnieją dobre słuchawki z ANC dla graczy? Widzisz powyższy nagłówek, więc domyślasz się już pewnie, że odpowiedź jest twierdząca. Dowodem na to zaś niech będzie model Sony Inzone H9 – niezwykle wygodny i bardzo dobrze wyposażony.

Te gamingowe słuchawki bezprzewodowe pozwalają przenieść się w samo centrum wydarzeń, dzięki technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego 360 Spatial Sound. Świadomość, skąd dochodzi dany odgłos, jest w grach szczególnie ważna. Tak samo jak to, by nic z zewnątrz nie przeszkadzało – dlatego producent postawił też na zaawansowany system ANC.

fot. Sony

Redukcja szumów obejmuje także mikrofon, więc komunikacja w zespole może odbywać się w doskonałych warunkach. Problemem nie powinien być także nagły brak energii – 10-minutowe ładowanie zapewnia godzinę grania, a po uzupełnieniu do 100% rozgrywką można cieszyć się nawet przez 32 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek Sony Inzone H9:

fot. Sony

Sennheiser Momentum 4 – dobre nauszne słuchawki bezprzewodowe

Wracamy do modeli uniwersalnych, a kolejną propozycją jest Sennheiser Momentum 4. To słuchawki wyposażone w duże muszle, bezproblemowo obejmujące całe uszy. Taka konstrukcja pozytywnie wpływa na wygłuszanie dźwięków z otoczenia, a już sama technologia ANC radzi sobie z tym doskonale.

Pomimo dużego rozmiaru, słuchawki są wyjątkowo lekkie i wygodne. Z powodzeniem można z nich korzystać cały dzień – szczególnie że wytrzymują nawet 60 godzin między jednym ładowaniem a drugim.

fot. Sennheiser

Złego słowa nie można powiedzieć także o jakości dźwięku. 42-milimetrowe przetworniki prezentują wysoki poziom, a o bogactwo szczegółów przy bezprzewodowej łączności dbają kodeki AAC i aptX Adaptive. Użytkownicy mogą też dostosować brzmienie pod kątem własnych preferencji, korzystając z aplikacji Smart Control na smartfony. Warto też zwrócić uwagę na szerokie pasmo przenoszenia: od 6 do 22 000 Hz.

Najważniejsze cechy słuchawek Sennheiser Momentum 4:

łączność: Bluetooth 5.2

kodeki: SBC, AAC, aptX Adaptive

czas pracy: 60 godz.

średnica przetworników: 42 mm

pasmo przenoszenia: 6 – 22 000 Hz

impedancja: b/d

waga: ~290 g

składana konstrukcja: nie

wodoszczelność: nie

cena: ~1200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Sennheiser

Sony WH-1000XM5 – dla wielu optymalne słuchawki z ANC

Dla wielu osób to właśnie ta seria stanowi optymalny wybór, gdy chce się kupić dobre słuchawki z ANC do najrozmaitszych, codziennych zastosowań. Najnowszym reprezentantem rodziny jest model Sony WH-1000XM5, w którym redukcja hałasu jest jeszcze lepsza niż u poprzedników, podobnie zresztą jak sama jakość dźwięku.

W kontekście ANC firma Sony osiągnęła poziom mistrzowski. Na potrzeby swojej technologii opracowała osobny procesor i szereg algorytmów, na bieżąco analizujących odczyty z 8 wbudowanych mikrofonów oraz towarzyszących im sensorów. Efekt robi wrażenie.

fot. Sony

Jeśli zaś chodzi o dźwięk, w WH-1000XM5 zastosowano kodek LDAC i technologię DSEE Extreme, zdolną do przywracania detali utraconych podczas kompresji. Poza muzyką słuchawki wyśmienicie sprawdzają się również podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, a przysłowiową wisienką na torcie jest wysokiej klasy konstrukcja – zarazem solidna i wygodna.

Najważniejsze cechy słuchawek Sony WH-1000XM5:

fot. Sony

Za godną alternatywę dla „soniaczy” można uznać słuchawki Bose QuietComfort 45. Proponowałbym jednak, by w miarę możliwości dorzucić kilka stówek i wybrać inny model z tej serii, mianowicie…

Bose QuietComfort Ultra – nieprzeciętne, choć nie bez wad

Pod względem redukcji szumów właściwie są w stanie dorównać słuchawkom Sony. Równocześnie Bose QuietComfort Ultra mogą pochwalić się też nieprzeciętnie dobrym trybem transparentnym, w którym pozwalają dobrze słyszeć dźwięki z zewnątrz, gdy wystąpi taka potrzeba.

Słuchawki oferują też bardzo dobre brzmienie i pierwszorzędną wygodę. Nieźle sprawdzają się i podczas słuchania muzyki, w trakcie oglądania filmów, jak również w grach. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z korektora, aby dostosować charakter dźwięku do osobistych preferencji czy też konkretnych zastosowań.

fot. Bose

Na dobrą sprawę słuchawki QuietComfort Ultra można by nazwać idealnymi, gdyby nie dwa minusy. Pierwszym jest relatywnie krótki czas pracy między ładowaniami (wynosi maksymalnie 24 godziny). Drugim zaś jest cena – decydując się na zakup tego modelu trzeba bowiem liczyć się z niemałym wydatkiem.

Najważniejsze cechy słuchawek Bose QuietComfort Ultra:

fot. Bose

Bang & Olufsen Beoplay HX – dobre słuchawki nauszne na co dzień

Bang & Olufsen Beoplay HX to kolejna godna rozważenia opcja, w cenie plasującej się gdzieś pomiędzy dwoma poprzednimi modelami z tego zestawienia. Zarówno pod względem dźwięku, jak i wykonania, reprezentują bardzo wysoki poziom.

To słuchawki kierowane do tych bardziej wymagających użytkowników, a równocześnie zaprojektowane tak, by dobrze sprawdzać się na co dzień. Producentowi udało się osiągnąć coś, co można by nazwać „uniwersalną klasą premium”. I nawet, jeśli sucha specyfikacja może na to nie wskazywać, to jest to zdecydowanie nieprzeciętny model.

Trudno nie docenić też stylu tych słuchawek. Choć ostatecznie jest to kwestia gustu, urządzenie Beoplay HX prezentuje się wyjątkowo, łącząc nowoczesność z klasyką. Wśród zastosowanych materiałów zaś znajdują się między innymi aluminium i naturalna skóra, wraz z pamiętającą kształt pianką w wypełnieniu.

Najważniejsze cechy słuchawek Bang & Olufsen Beoplay HX:

łączność: Bluetooth 5.1, mini jack

kodeki: SBC, AAC, aptX Adaptive

czas pracy: 40 godz. / 35 godz. z ANC

średnica przetworników: 40 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 22 000 Hz

impedancja: 24 omy

waga: ~285 g

składana konstrukcja: nie

wodoszczelność: nie

cena: ~1900 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, x-kom

Bowers & Wilkins Px8 – prawie audiofilskie słuchawki z ANC

To jedne z najczęściej nagradzanych słuchawek na rynku. Nic w tym dziwnego, bo Bowers & Wilkins Px8 łączą w sobie sprawnie działającą redukcję hałasu (zarówno podczas odsłuchu, jak i rozmów telefonicznych), jakość wykonania klasy premium oraz – przede wszystkim – wyśmienitą jakość dźwięku.

Nazwałem je prawie audiofilskimi, ponieważ określenie to jest raczej zarezerwowane dla przewodowych, otwartych słuchawek. Jeśli jednak chodzi o zamkniętą konstrukcję i łączność bezprzewodową, to model Px8 znajduje się w absolutnej topce w kontekście precyzji, głębi i szczegółowości brzmienia.

Owszem, te słuchawki nie kosztują mało, ale cena znajduje uzasadnienie w oferowanej jakości. Stanowią duży krok naprzód względem (wspominanego tu już) modelu Px7, który i tak przecież był zdecydowanie godny polecenia. Czy trzeba coś dodawać?

Najważniejsze cechy słuchawek Bowers & Wilkins Px8:

łączność: Bluetooth 5.2, mini jack

kodeki: SBC, AAC, aptX HD, aptX Adaptive

czas pracy: 30 godz.

średnica przetworników: 40 mm

pasmo przenoszenia: b/d

impedancja: b/d

waga: ~320 g

składana konstrukcja: nie

wodoszczelność: nie

cena: ~2200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, RTV EURO AGD, Top Hi-Fi

„Audiofilskie słuchawki bezprzewodowe z ANC”?

Tak jak już wspomniałem, mówienie o „audiofilskich słuchawkach bezprzewodowych z ANC” może budzić pewne kontrowersje. Niemniej coraz większa liczba producentów kojarzonych z sektorem premium próbuje zaoferować użytkownikom właśnie coś takiego.

Jeśli więc rozglądasz się za czymś takim, to – poza Px8 od Bowers & Wilkins – rzuć również okiem na modele, takie jak KEF Mu7, Beyerdynamic Amiron Wireless czy Focal Bathys albo też już nieco starsze, ale wciąż świetne Dali iO-6.

To oczywiście wciąż nie wszystkie warte polecenia słuchawki nauszne z ANC. Na wzmiankę zasługuje też chociażby model AirPods Max firmy Apple (który trudno jednak nazwać jakkolwiek uniwersalnym, jednakże nie odmawiając mu przy tym wyśmienitej jakości). Niemniej zestawienie musi mieć jakieś ramy. I właśnie dotarliśmy do końca.

