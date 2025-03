Kto oferuje eSIM w Polsce? I u kogo warto skorzystać?

Sprawdzamy, kto oferuje eSIM w Polsce i czy u wszystkich operatorów można liczyć na to samo. Spoiler: nie, wcale nie można. Są lepsze i gorsze oferty, a zaraz dowiesz się na czym polegają różnice. Ale zanim to, odpowiedzmy sobie na pytanie…

Czym jest eSIM?

Nazwa eSIM to skrót od embedded SIM (Subsciber Identity Module), co można by przetłumaczyć jako osadzony SIM (moduł tożsamości abonenta). Jest to cyfrowa wersja karty SIM, a więc elementu, do którego przypisany jest nasz numer telefonu.

Karta eSIM jest całkowicie wirtualna, co oznacza, że jej instalacja w urządzeniu odbywa się z poziomu interfejsu, a nie polega na fizycznym montażu (jak w przypadku tradycyjnej karty SIM). Dzięki temu nie da się jej zgubić ani zniszczyć. Do jej wykonania nie trzeba też plastiku. Wreszcie, żadnego problemu nie stanowi jej instalacja w nierozbieralnych urządzeniach, takich jak smartwatche.

Wprowadzony w 2016 roku standard eSIM jest finiszem na drodze do miniaturyzacji. Pełnowymiarowe karty SIM są z nami od 1996 roku, w 2003 roku powstał format micro SIM, a 9 lat później – nano SIM. Gdy już trudno było zmniejszyć jej wymiary, wymyślono, że może jej w ogóle fizycznie nie być.

źródło: Orange Flex

Aktywacja karty eSIM oznacza dezaktywację tradycyjnej karty SIM (o ile wcześniej w ogóle taką mieliśmy). Jeśli zaś chcesz korzystać z jednego numeru na większej liczbie urządzeń, sprawdź, kto oferuje MultiSIM w Polsce i u kogo się opłaca.

Aby aktywować kartę eSIM zwykle wystarczy natomiast zeskanować kod QR otrzymany od operatora. Przeważnie nie trzeba w tym celu nawet udawać się do jego salonu.

Kto oferuje eSIM w Polsce?

Aktualnie karty eSIM w swojej ofercie mają wszyscy główni operatorzy w Polsce, czyli:

Orange / Orange Flex,

Plus,

Play,

T-Mobile.

A także niemałe grono operatorów wirtualnych, w tym:

Nju Mobile,

Lycamobile,

Otvarta,

Virgin Mobile,

Mobile Vikings,

Heyah,

Red Bull Mobile.

Przejdźmy sobie teraz pokrótce przez poszczególne oferty, zwracając uwagę na to, co je wyróżnia.

eSIM w Orange, Orange Flex i Nju Mobile

Orange był pierwszym operatorem w Polsce, który zdecydował się na udostępnienie swoim klientom usługi eSIM. Podobnie jak inni, oferuje on możliwość zamówienia pierwszej karty eSIM lub wymiany tradycyjnej karty na wirtualną bez żadnych opłat (ale maksymalnie 5 razy w jednym okresie rozliczeniowym). Dopiero MultiSIM kosztuje – standardowa opłata wynosi 9 złotych miesięcznie (też tak jak u innych).

Z wirtualnej karty skorzystać mogą osoby opłacające abonament Orange dla klientów indywidualnych oraz firm, a także korzystające z taryf na kartę. Opcja jest dostępna również w subskrypcji Orange Flex, która jest o tyle interesująca, że pozwala wyrobić dodatkowe karty eSIM – w zależności od wybranego pakietu: jedną (plan 75 GB za 35 złotych), dwie (plan 150 GB za 50 złotych) lub trzy (plan UNLMTD za 80 złotych).

W subskrypcji mamy też do czynienia z wyjątkowo prostą i szybką aktywacją karty eSIM. Wystarczy bowiem pobrać i uruchomić aplikację Orange Flex, a następnie wybrać odpowiednią opcję i… to wszystko. Przez cały proces – od początku do końca – można przejść właśnie w apce.

Na kartę eSIM możesz liczyć również w subskrypcji Nju Mobile, bazującej na pomarańczowych nadajnikach. Konfiguracja przebiega tak jak w Orange – składamy wniosek, otrzymujemy kod QR i aktywujemy go na urządzeniu. Jest jednak pewne ograniczenie – kompatybilne z taką kartą są wyłącznie smartfony (więc nie zainstalujemy jej na zegarku).

eSIM w Plusie, Lycamobile i Otvartej

Karty eSIM udostępnia także Plus – zarówno w ofertach na abonament, na kartę, jak i w mixie. Nie ma ich jedynie w Plushu. Podobnie jak Orange, oferuje bezpłatne wyrobienie oraz bezpłatną wymianę karty tradycyjnej na eSIM (maksymalnie 5 razy w okresie rozliczeniowym).

Aby otrzymać taką kartę można udać się do salonu albo też skorzystać z serwisu internetowego iPlus. Po wyrażeniu chęci wyrobienia eSIM, dostajemy kod QR, który należy zeskanować (na przykład poprzez Obiektyw Google). Potem wystarczy się już tylko uwierzytelnić.

W oparciu o nadajniki Plusa działa również Lycamobile – jeszcze jeden operator, który pozwala swoim klientom korzystać z kart eSIM. Wszystkie zasady są takie same, jak w przypadku Zielonych, różnica polega tylko na tym, że korzysta się z innego serwisu internetowego.

Jeszcze jednym wirtualnym operatorem, który korzysta z nadajników Plusa, jest Otvarta. Cały proces przebiega tutaj podobnie, ale trzeba mieć świadomość, że – w przeciwieństwie do konkurencji – nie jest to oferta bezpłatna. Zarówno wyrobienie, jak i wymiana karty na eSIM, kosztuje 5 złotych.

eSIM w Play, Virgin Mobile i Mobile Vikings

Kart eSIM nie mogłoby zabraknąć także w sieci Play. Rdzeń oferty jest taki, że wymiana jest bezpłatna, a konfiguracja odbywa się poprzez aplikację Play24. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby opłacające abonament, jak i klienci mixa lub taryfy na kartę. Niestety, eSIM-y tego operatora nie są obsługiwane na tabletach ani zegarkach, a jedynie na smartfonach. Dokładnie tak samo działa to w Virgin Mobile – korzystamy nawet z tej samej aplikacji.

Karty eSIM dostępne są również dla osób korzystających z oferty innego operatora działającego na nadajnikach Play. Chodzi o Mobile Vikings, u którego również ta usługa jest bezpłatna, ale także ograniczona do smartfonów.

eSIM w T-Mobile, Heyah i Red Bull Mobile

Ostatnim z Wielkiej Czwórki jest T-Mobile. On także oferuje swoim klientom karty eSIM – dokładnie na takim samych warunkach jak pozostali. A zatem oczekuj aktywacji poprzez kod QR i bezpłatnej wymiany.

T-Mobile, w przeciwieństwie do Play, pozwala jednak na instalację karty eSIM także w tabletach i smartwatchach (Apple, Samsung i Huawei). Opcja dostępna jest dla indywidualnych i biznesowych klientów ofert abonamentowych, a także dla klientów Heyah na kartę (nie skorzystają z niej natomiast subskrybenci Heyah 01).

Jeśli chodzi o subskrypcję w obrębie sieci T-Mobile, z wirtualnych kart eSIM można skorzystać u operatora Red Bull Mobile. Po raz kolejny obowiązują te same warunki: bezpłatna wymiana i aktywacja poprzez kod QR na urządzeniu docelowym.

U kogo opłaca się kupić eSIM?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak zadane pytanie, choć po lekturze powyższych opisów wiesz już pewnie, że są oferty lepsze i gorsze. In minus na pewno wyróżnia się Otvarta, która jako jedyna każe sobie płacić za wyrobienie karty eSIM. In plus zaś Orange Flex, oferujące wygodną aktywację z poziomu aplikacji oraz możliwość wyrobienia dodatkowych kart bez opłat.

Decyzja o postawieniu na ofertę tego lub innego operatora może też zostać podyktowana tym, czy chcesz zainstalować kartę eSIM na telefonie czy też innym urządzeniu. W pierwszym przypadku właściwie każda opcja będzie dobra, w drugim jednak już niekoniecznie.