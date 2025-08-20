Nowy Snapdragon wylądował. Napędzi średniaki

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 to najnowszy procesor do średniopółkowych smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Kontynuuje kroczenie ścieżką wytartą przez poprzedników, dodając od siebie niedużo. Na rewolucję w żadnym razie nie ma się co nastawiać, ale może i wcale nie jest potrzebna.

Jaki jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4? (specyfikacja)

Niewiele jest elementów, którymi nowy chipset różni się od swojego poprzednika, czyli modelu Snapdragon 7s Gen 3. Mimo wszystko można mówić o pewnym kroku naprzód, choćby dlatego, że maksymalna częstotliwość taktowania głównego rdzenia została zwiększona z 2,5 do 2,7 GHz. Pozostałe trzy rdzenie wydajnościowe i cztery rdzenie energooszczędne zachowały taktowanie, odpowiednio, 2,4 i 1,8 GHz.

Firma Qualcomm wspomina o wzroście wydajności CPU na poziomie 7% i takim samym wzroście w przypadku przetwarzania grafiki, dzięki aktualizacji procesora graficznego Adreno, obsługującego funkcje Game Super Resolution i Adaptive Performance Engine 3.0. W tym kontekście warto również wspomnieć o jeszcze jednym progresie, jakiego dokonali Amerykanie. Mianowicie: Snapdragon 7s Gen 4 obsługuje wyświetlacze o rozdzielczości 1300p (a nie tylko 1080p, jak jego poprzednik).

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Podsumujmy…

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 vs Snapdragon 7s Gen 3 – porównanie:

Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 3 Proces technologiczny 4 nm 4 nm CPU 1x Cortex-A720 (2,7 GHz),

3x Cortex-A720 (2,4 GHz),

4x Cortex-A520 (1,8 GHz) 1x Cortex-A720 (2,5 GHz),

3x Cortex-A720 (2,4 GHz),

4x Cortex-A520 (1,8 GHz) GPU / APU Adreno / Hegagon Adreno / Hegagon Łączność 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 Obsługiwana pamięć 16 GB LPDDR5 (3200 MHz),

UFS 3.1 16 GB LPDDR5 (3200 MHz),

UFS 3.1 Obsługiwane wyświetlacze 1300p, 144 Hz 1080p, 144 Hz Obsługiwane aparaty 200 Mpix 200 Mpix

Jak więc widzisz, różnic rzeczywiście jest jak na lekarstwo. Z drugiej strony jednak już trzecia generacja oferowała bardzo przyzwoite działanie smartfonów, więc w czwartej powinno być tylko lepiej. Przekonamy się o tym pewnie już niebawem, choć na razie nie padły żadne konkretne zapowiedzi. Mówi się, że pierwszym smartfonem z procesorem Snapdragon 7s Gen 4 może być Redmi Note 15 Pro+, a jego premierę zaplanowano na 21 sierpnia 2025 roku.