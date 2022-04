OPPO zaleje polski rynek kolorowymi smartfonami z serii Reno 7

Któryś z Chińczyków musiał się włamać do mojego mózgu. Nic na mnie nie działa tak, jak dobre smartfony o niecodziennych kolorach. Co najważniejsze, zaprezentowana w Pradze seria OPPO Reno 7 zaoferuje znacznie więcej, niż moglibyście się spodziewać.

OPPO Reno 7 – seria fotograficznych niespodzianek

Najnowsze tajemnice Chińczyków odkrył już po części Bartosz, przedstawiając Wam OPPO Reno 7 5G oraz flagowego OPPO Find X5 Pro. A i Kasia nagrała dla Was świeżo unboxing z pierwszymi wrażeniami Reno 7 5G:

Seria ze średniej półki doczekała się jednak dwóch dodatkowych urządzeń – OPPO Reno 7 Lite 5G oraz OPPO Reno 7. Zanim przejdziemy do różnic między modelami, spójrzmy na to, co interesuje wszystkich najbardziej.

Oto ceny poszczególnych nowości OPPO:

OPPO Reno 7 (kolory: czarny, pomarańczowy) – 1599 złotych,

OPPO Reno 7 Lite 5G (kolory: czarny, tęczowy) – 1899 złotych,

OPPO Reno 7 5G (kolory: czarny, niebieski) – 2599 złotych,

OPPO Find X5 Pro (kolory: czarny) – 5999 złotych.

Szczególną uwagę zwraca tutaj tęczowy Reno 7 Lite 5G. Oprócz pięknej barwy, którą grzechem byłoby schować za etui, smartfon wyróżnia się ciekawymi zdolnościami fotograficznymi. Producent chwali się niesamowitą jakością zdjęć portretowych, jaką wprowadzają funkcję Bokeh Flair Portrait oraz Selfie HDR.

Intryguje również skalowanie fotografii do rozdzielczości 108 Mpix, gdzie główny aparat ma matrycę 64 Mpix. Fotografie mają być porównywalne do tych dostarczanych przez aparaty z DSLR. Odważne stwierdzenie, dlatego jestem ciekawy rzeczywistych efektów. Zwłaszcza, że tęczowy wariant urządzenia jest naprawdę zjawiskowy.

Świetne parametry aparatu, łączność 5G oraz zjawiskowa tęcza. Oto OPPO Reno 7 Lite 5G! (źródło: OPPO)

Podobnymi możliwościami pochwali się nieco tańszy OPPO Reno 7. Choć nie został pokazany na konferencji w Pradze, polski oddział już podzielił się cenami tego smartfona, a także miesiącem premiery – także maj 2022 roku!

Już bez wsparcia dla sieci 5G, lecz z ładnym odcieniem pomarańczy i quasi skórzanym wykończeniem na tyle. Nie jest to codzienna konfiguracja, podobnie jak połyskliwy niebieski kolor, w przypadku droższego OPPO Reno 7 5G.

Co cieszy najbardziej, każdy z tych smartfonów wspiera szybkie ładowanie SUPERVOOC. Modele z serii Reno 7 mają akumulatory o pojemności 4500 mAh, a ładowanie o mocy 33 W powinno przywrócić ją do pełni działania już w zaledwie godzinę. Tutaj ponownie zabłyśnie model za 2599 złotych, oferując mocniejszą ładowarkę 65 W.

Pomarańczowy OPPO Reno 7. Najtańszy, lecz równie prestiżowy

Specyfikacje techniczne nowych smartfonów z serii Reno 7

Co by się nie powtarzać, przygotowałem pełną tabelkę ze specyfikacją nowych smartfonów tego producenta. W zestawieniu pojawia się również flagowy OPPO Find X5 Pro, bo to także jednak nowy sprzęt. No i warto spojrzeć na to, co Chińczycy oferują za 5999 złotych. Jak sądzicie, czy warto? Na podjęcie decyzji macie czas do maja, gdyż to właśnie wtedy nowe produkty zaczną pojawiać się na polskim rynku.

model OPPO Reno 7 5G OPPO Reno 7 Lite 5G OPPO Reno 7 OPPO Find X5 Pro ekran 6,43″, 90 Hz, AMOLED, HDR10+, 2400×1080, 409 ppi 6,43″, AMOLED, 2400×1080, 409 ppi 6,43″, 90 Hz, AMOLED, HDR, 2400×1080, 409 ppi 6,70″, 120 Hz, HDR10+, 3216×1440, 525 ppi procesor MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 GPU ARM Mali-G68 MC4 Adreno 619 Adreno 610 Adreno 730 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 256 GB system Android 11 | ColorOS 12 Android 11 | Color OS12 Android 12 | ColorOS 12 Android 12 | ColorOS 12.1 aparat – główny 64 Mpix (1/2″, f/1.7)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (119°, f/2.25)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 64 Mpix (1/2″, f/1.7)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 64 Mpix (1/2″, f/1.7)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix OIS (1/1.56″, f/1.7)

– ultraszerokokątny 50 Mpix (1/1.56″, 112°, f/2.2)

– teleobiektyw 13 Mpix (5 x zoom, hybrydowy, f/2.4) kamerka 32 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) bateria 4500 mAh | szybkie ładowanie SUPERVOOC 65 W 4500 mAh | szybkie ładowanie SUPERVOOC 33 W 4500 mAh | szybkie ładowanie SUPERVOOC 33 W 5000 mAh | Ultra szybkie ładowanie SUPERVOOC 80 W | AIRVOOC 50 W | obsługa standardu Qi 5G TAK TAK NIE TAK NFC TAK TAK TAK TAK USB USB Typu C USB Typu C USB Typu C USB Typu C microSD TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB NIE 3.5 mm jack audio TAK TAK TAK NIE biometria Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy wymiary 161x71x7,8 mm 160x73x7,5 mm 160×73,2×7,5 mm 163,7×73,9×8,5 mm waga 173 gramy 173 gramy 175 gramów 218 gramów CENA 2699 złotych 1899 złotych 1599 złotych 5999 złotych

OPPO Reno 7 5G. Niebieski, a jak się błyszczy! (źródło: OPPO)

OPPO Enco X2 – słuchawki na każdą kieszeń

Nie samymi smartfonami człowiek żyje, prawda? Producent wypuszcza na rynek również nowe słuchawki bezprzewodowe o wdzięcznej nazwie Enco X2. Czym się wyróżnią te fasolki? Przede wszystkim, zatrważającym czasem pracy do 40 godzin. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, iż firma zakłada w tym scenariuszu sytuację, gdy mamy przy sobie w pełni naładowane słuchawki oraz dołączony akumulator.

Funkcja szybkiego ładowania powoduje, że 5 minut w etui ładującym wystarczy, żeby słuchawki dzielnie towarzyszyły nam w drodze do pracy. Dodatkową zaletą jest zastosowanie protokołu Bluetooth 5.2, ograniczającego jakiekolwiek zakłócenia łączności. Chiński producent podjął również współpracę z duńskim dźwiękowym gigantem Dynaudio, dostarczając wysokiej jakości system SuperDBEE.

Dołóżmy do tego zaawansowany tryb redukcji szumów na poziomie 45 dB, zaawansowany kodek niskiej latencji (LHDC 4.0) oraz certyfikat Hi-Res Audio Wireless, by utworzyć z tego bezprzewodowe słuchawki za 799 złotych. Jako posiadacz siostrzanych realme Buds Air 3 złapałem się za głowę, choć wierzę w dźwiękową moc słuchawek Enco X2.

Podobnie jak w przypadku smartfonów, Enco X2 pojawi się na rynku w maju 2022 roku.