Nowa Motorola z ekranem AMOLED 90 Hz, głośnikami stereo i aparatem 50 Mpix debiutuje w Polsce

Tak się składa, że Motorola moto g52 zdradziła swoje tajemnice już na kilka dni przed premierą, ale dopiero dziś została oficjalnie zaanonsowana przez producenta. Smartfon ma być dostępny również w Polsce w cenie poniżej 1000 złotych. Co oferuje i gdzie go będzie można kupić?

Nowa Motorola moto g52 debiutuje w Polsce

Jak zostało zasygnalizowane już w tytule, smartfon oferuje wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ekran ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi; proporcje 20:9) oraz zapewnia wsparcie dla przestrzeni kolorów DCI-P3.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 610 950 MHz i – co warto podkreślić – bez modemu 5G, zatem najnowsza moto g52 nie obsłuży sieci piątej generacji. Do sprzedaży w Polsce wkrótce trafi wersja z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek na wybranych rynkach będą dostępne też konfiguracje z 6 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB.

Motorola moto g52 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem My UX, a jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 30 W (przez port USB-C; USB 2.0; zasilacz 33 W w zestawie). Smartfon ma wymiary 160,98×74,45×7,99 mm i waży 169 gramów, a do tego może pochwalić się certyfikatem IP52, czyli m.in. odpornością na przypadkowe zachlapania.

Motorola moto g52 oferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie (w okrągłym otworze w górnej części ekranu) oraz trzy na tyle, w tym główny 50 Mpix (f/1.8) z funkcją łączenia pikseli i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. Trzeci 2 Mpix (f/2.4) służy zaś do robienia zdjęć makro. Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się m.in. moduł NFC, czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), radio FM, głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Sugerowana cena tego smartfona w Polsce została ustalona na 999 złotych. Urządzenie będzie można kupić od 22 kwietnia 2022 roku w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom i Neonet oraz u operatora sieci Play i na oficjalnej stronie producenta.