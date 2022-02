Kolejny przełom w technologii ładowania od OPPO – 50% baterii w 5 minut!

Co jak co, ale OPPO już od lat przekonuje wszystkich niedowiarków, że urządzenia elektroniczne można ładować jeszcze szybciej. Nadchodzi kolejny przełom w ich technologii SUPERVOOC, która już dziś ułatwia życie użytkownikom smartfonów.

Niesamowita moc ładowarki

Komercjalizacja oraz start technologii VOOC w 2014 roku sprawiła, że dzisiaj szybkie ładowanie jest funkcją, bez której nie wyobrażamy sobie korzystać ze smartfonu. Na początku to było 50 W, a później ta wartość podskoczyła do 80 W. To z kolei miało miejsce w 2018 roku, kiedy zadebiutowało SUPERVOOC.

Wykres przedstawiający nowe prędkości ładowania w technologii SUPERVOOC (źródło: OPPO)

Teraz jednak, OPPO proponuje kolejny krok naprzód. Szybkie ładowanie, które pozwoli na moc rzędu 150 W! Biorąc pod uwagę baterię o pojemności 4500 mAh, już w 5 minut jesteśmy ją w stanie zapełnić do 50%. Kolejne 10 minut to już oczywiście pełne naładowanie. W tym przypadku, środowiskiem testowym był smartfon z wyłączonym ekranem oraz aktywnym trybem samolotowym.

Mały lifting przejdzie również kostka, do jakiej podłączamy nasze urządzenia. Zamieni ona port USB-A na USB-C. Będzie również nieco większa od poprzedniej, która pozwalała na maksymalną moc ładowania do 65 W. Standard będzie kompatybilny z protokołami PD oraz PPS, co pozwoli na obsługę smartfonów, laptopów oraz innych bezprzewodowych urządzeń. Jej waga za to wyniesie 172 g.

Moc najnowszej kostki ładującej Oppo odczujemy także w dłoni – jest tak ciężka (źródło: OPPO)

Z podobnej technologii skorzysta także realme – w smartfonach tego producenta szybkie ładowanie 150 W będzie nazywać się UltraDart Charge i także zaoferuje pół pojemności baterii po 5-minutowym podłączeniu do ładowarki.

OPPO ratuje także baterie

Battery Health Engine to kolejna nowość, jaka pojawi się w smartfonach serii OPPO Find X5. Jest to nic innego, jak optymalizacja ładowania, która pozwoli na dłuższe działanie akumulatorów w urządzeniach. Jest to szczególnie ważne, gdy większość producentów nie pozwala obecnie użytkownikom wymieniać baterii w swoich urządzeniach.

System jest oparty o autorski chip, który zarządza zasobami baterii w urządzeniu. Ostatnie testy wskazują, że Battery Health Engine pozwala na utrzymanie 80% zasobności akumulatora po 1600 pełnych cyklach ładowania. To zwiększa standard branży o 100%, gdyż obecnie jest to średnio 800 pełnych cykli ładowania.

To rozwiązanie przyniesie również autorski algorytm, pozwalający na zarządzanie prędkością ładowania w czasie rzeczywistym. Nie jest to zupełna nowość – OPPO już teraz potrafi optymalizować czas ładowania, proponując użytkownikowi wolniejsze uzupełnienie baterii w nocy, kiedy to powinniśmy spać. Nie ukrywam, zdarzyło mi się przyspieszać ten proces na siłę.

Battery Health Engine – porównanie z tradycyjnym szybkim ładowaniem (źródło: OPPO)

Przyszłość jest już dziś

Na koniec OPPO zostawiło prawdziwą niespodziankę. Jak się okazuje, 150 W to nie jest ostatni przystanek dla technologii SUPERVOOC. W niedalekiej przyszłości, producent ma zagwarantować ładowanie w mocy nawet do 240 W. Przekładając to ponownie na akumulator o pojemności 4500 mAh, otrzymamy pełny cykl ładowania w zaledwie 9 minut.

Żeby nie było – oto oficjalna grafika! (źródło: OPPO)

Jest to niewyobrażalna prędkość, przez którą naładowanie urządzenia nie powinno już nigdy być problemem. Sam cenię już obecne technologie ładowania 65 W, a mówimy przecież o prawie czterokrotnym pomnożeniu tej mocy. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko gromadzić coraz więcej sprzętu do szybkiego ładowania. W taki sposób, będę musiał chyba zmieniać kable co 10 minut. Jak widać, nie jest to najgorsza z możliwych zmian.