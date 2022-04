Pierwszy w Polsce domowy internet 5G/LTE bez limitu danych i prędkości!

Jeśli w naszym regionie sieć światłowodowa to jakiś żart, czasem lepiej sprawdzić, co może nam zaoferować domowy internet od operatora mobilnego. T-Mobile ma idealną propozycję dla tych, którzy boją się limitów i ograniczeń prędkości.

Domowy internet no-limit od T-Mobile

Dotychczasowe oferty domowego internetu bazującego na sieci komórkowej zawsze niosły ze sobą jakieś ograniczenia. A to trzeba było pilnować się z limitem wykorzystanych gigabajtów, a to prędkość pobierania sięgała szklanego sufitu. Innej opcji nie było, jeśli ktoś nie miał możliwości podpiąć się do sieci światłowodowej, a internet kablowy był tylko poprawny. Teraz pojawiła się świetna alternatywa.

T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce wprowadza prawdziwie nielimitowaną ofertę internetu domowego w technologii 5G/LTE z routerem obsługującym Wi-Fi 6. Dzięki niej nie trzeba sprawdzać, czy przekroczyliśmy wartości pakietów wliczonych w abonament albo należy liczyć się z dopłata lub znaczącym spadkiem prędkości przesyłu danych. Nareszcie mamy do czynienia ofertą no-limit.

Żeby domowy router mógł odbierać sygnał 5G, w zestawie otrzymamy razem z nim antenę zewnętrzną ODU Box 5G. Umożliwi ona uniknięcie zakłóceń, które spowodowane mogą być np. grubymi ścianami budynku. Długi kabel do połączenia obu urządzeń także znajdzie się w komplecie. W ten sposób ustawimy router 5G Box IDU, obsługujący Wi-Fi 6, w wygodnym dla użytkowników miejscu w domu. W optymalnym rozlokowaniu sprzętów pomoże aplikacja, ułatwiająca również konfigurację sprzętu zgodnie z preferencjami.

Ile to kosztuje?

Koszt usługi przy umowie na 24 miesiące wyniesie 130 złotych miesięcznie. Osoby będące posiadaczami abonamentu w T-Mobile zapłacą za nią jednak mniej, korzystając z oferty „Korzyści dla domu”. W takim wypadku opłata wyniesie 110 złotych na miesiąc. Do tego dochodzi cena routera, płatna jednorazowo, na start, w kwocie 9 złotych.

Ofertę T-Mobile nazwano Internet 5G Home Office i pod takim terminem będziemy mogli ją znaleźć na stronach operatora oraz w dodatkowych materiałach, precyzujących specyfikację techniczną routera. Warto też zajrzeć do pełnego Regulaminu.