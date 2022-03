OPPO Reno 6 Pro 5G dostaje Androida 12 z ColorOS 12 w Polsce

OPPO Reno 6 Pro 5G nie jest już najlepszym, najnowszym smartfonem z serii Reno, ponieważ na rynku zadebiutowała już linia Reno 7, która prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzona do Polski. Tymczasem jednak właściciele tego modelu mogą pobrać i zainstalować aktualizację do najnowszego Androida i interfejsu ColorOS.

OPPO Reno 6 Pro 5G dostaje system Android 12 z ColorOS 12 w Polsce

Warto to podkreślić – smartfon otrzymuje ColorOS 12 oparty na Androidzie 12, co nie jest takie oczywiste, ponieważ na rynku pojawiło się wiele modeli z tą samą wersją ColorOS i Androidem 11, mimo iż do tej pory wydawało się, że kolejne wydania ColorOS są nierozerwalnie związane z konkretnym Androidem. OPPO pokazało jednak, że nie i przyjęło schemat podobny do Xiaomi, gdzie to samo MIUI może pracować na urządzeniach z różnym Androidem.

Dziś zupełnie przypadkiem dowiedziałem się o dostępności tej aktualizacji. Przeglądając Ustawienia w poszukiwaniu funkcji, odpowiadającej za wykrywanie lokalizatorów, z czystej ciekawości sprawdziłem dostępność aktualizacji systemu, mimo że zwykle tego nie robię – raczej czekam, aż powiadomienie o nowej wersji oprogramowania samo się pojawi na ekranie.

Ku mojemu zaskoczeniu, mój OPPO Reno 6 Pro 5G poinformował mnie, że dostępny jest ColorOS 12 i Android 12. Aktualizacja waży dość sporo, bo aż 4,29 GB. Mimo że data jej wydania to 21.02.2022, to najwyraźniej dopiero teraz jest udostępniana użytkownikom w Polsce, gdyż niedawno dopiero co instalowałem nowe poprawki zabezpieczeń. Co więcej, według informacji na stronie OPPO proces aktualizacji dla tego modelu rozpoczął się już w… listopadzie 2021 roku. Przypominam – dziś jest 31 marca 2022 roku.

Świadczy o tym też fakt, że smartfon sam nie poinformował mnie o dostępności aktualizacji – ukazała się ona dopiero po ręcznym sprawdzeniu, czy można pobrać nową wersję oprogramowania. Niewykluczone, że i u Was tak będzie, więc jeśli czekacie z niecierpliwością na nowego Androida z nowym ColorOS, to wejdźcie w Ustawienia – Aktualizacja oprogramowania (na samym dole) i sprawdźcie.

Jak na tak dużą i ciężką aktualizację, rejestr aktualizacji jest dość skromny. Producent poświęcił najwięcej uwagi nowemu wyglądowi – warto się przygotować na zmiany, ponieważ m.in. zmodernizowano układ ekranu i przeprojektowano ikony aplikacji. W ColorOS 12 znalazła się również funkcja Szybkie uruchomienie, która wykrywa często uruchamiane programy i ładuje je z wyprzedzeniem, by przyśpieszyć ich uruchomienie, a do tego dodano wykres ilustrujący użycie baterii.

Ponadto nowy ColorOS umożliwia personalizację interfejsu aparatu, co z pewnością sprawi, że korzystanie z niego będzie wygodniejsze i przyjemniejsze. Pełny changelog aktualizacji dla Reno 6 Pro 5G znajduje się poniżej. A, byłbym zapomniał – Omoji nie ma na liście nowości.