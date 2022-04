Polska cena OPPO Reno 7 5G ujawniona przed oficjalną premierą

OPPO Reno 7 5G zadebiutuje w Polsce jeszcze w tym miesiącu, choć chciałoby się powiedzieć raczej „w końcu”, ponieważ pierwsze smartfony z tej serii miały premierę (w Chinach) pod koniec listopada 2021 roku. Już teraz wiemy jednak, ile będzie kosztował, ponieważ model ten został dostrzeżony w cenniku sieci Play.

Polska cena OPPO Reno 7 5G ujawniona przez Play

Play podaje, że polska cena OPPO Reno 7 5G bez abonamentu będzie wynosić 2699 złotych. Na pierwszych klientów, którzy zamówią ten smartfon w przedsprzedaży, mają czekać słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Free 2 (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują one obecnie od ~500 złotych). Dla przypomnienia, OPPO Reno 6 5G kosztował na start 2499 złotych i do niego producent również dodawał słuchawki OPPO Enco Free 2 w przedsprzedaży. Jednocześnie klienci dostawali roczną ochronę ekranu w prezencie.

Mamy podstawy podejrzewać, że przeznaczony dla Polski OPPO Reno 7 5G nie będzie tym samym modelem, który jest sprzedawany w Chinach pod tą samą nazwą (możecie zobaczyć go na grafice poniżej). Globalna wersja różni się bowiem od chińskiej – zarówno pod względem designu, jak i specyfikacji.

Na globalnej stronie OPPO widnieje zupełnie inny OPPO Reno 7 5G. Przede wszystkim jego obudowa jest bardziej obła, a nie kanciasta jak w wersji chińskiej i OPPO Reno 6 5G. Ponadto globalna wersja ma procesor MediaTek Dimensity 900, a chińska Qualcomm Snapdragon 778G (oba mają jednak modemy 5G). Ta ostatnia jest też mniejsza (156,8×72,1×7,6 mm vs 160,6×73,2×7,81 mm), ale jednocześnie cięższa (185 gramów vs 173 gramy).

Specyfikacja OPPO Reno 7 5G

Podobnie jak w każdym smartfonie z serii OPPO Reno, także i w OPPO Reno 7 5G producent położył duży nacisk na możliwości fotograficzne. Firma zapewnia na przykład, że użytkownik wykona zdjęcia portretowe podobnej jakości, jaką gwarantują lustrzanki cyfrowe, a także wideo z efektem bokeh. Ponadto dostanie do dyspozycji m.in. tryb Ultra Night Video i Live HDR oraz możliwość nagrywania filmów przednim i tylnym aparatem naraz.

Aparaty w OPPO Reno 7 5G (źródło: OPPO)

OPPO Reno 7 5G oferuje też funkcje Ultra Steady Video (stabilizacja obrazu podczas rejestrowania wideo) i Focus Tracking (śledzenie poruszającego się obiektu i utrzymywanie na nim punktu ostrości) oraz Flash Snapshot, która ma zapewnić ostre fotografie nawet w dynamicznych okolicznościach. Ponadto jest również możliwość robienia zdjęć w 108 Mpix, chociaż główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix.

Globalną wersję OPPO Reno 7 5G wyposażono też w wyświetlacz LTPS AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 180 Hz (przy dwóch palcach). Ekran ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi; proporcje 20:9), a ponadto może on osiągnąć jasność nawet do 800 nitów przy wyświetlaniu treści HDR10/HDR10+. Z panelem zintegrowano również czytnik linii papilarnych, a przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

OPPO Reno 7 5G (źródło: OPPO)

OPPO Reno 7 5G będzie dostępny na globalnym rynku w tylko jednej konfiguracji – z 8 GB RAM LPDDR4x 2133 MHz i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Smartfon obsługuje karty microSD i USB OTG (wraz z funkcją zwrotnego ładowania). Urządzenie ma dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą 65 W (przez port USB-C; do 100% w 31 minut; zasilacz 65 W w zestawie).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że OPPO Reno 7 5G ma na pokładzie też 3,5 mm złącze słuchawkowe, dwa sloty na karty SIM w formacie nano, moduł NFC, WiFi 6, żyroskop i system operacyjny Android 11 z nakładką ColorOS 12. Smartfon obsługuje również kodeki SBC, AAC, APTX, APTXHD i LDAC (przez Bluetooth).