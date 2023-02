Polska cena OPPO Find N2 Flip zwali Was z nóg, a OPPO kusi nie tylko MEGA ceną

OPPO Find N2 Flip zadebiutował oficjalnie poza Chinami już 15 lutego 2023 roku, natomiast dziś również w Polsce i dopiero teraz poznaliśmy jego sugerowaną cenę w kraju nad Wisłą. Smartfon będzie kusił jednak nie tylko nią, ale też pokaźnym zestawem dodatkowych benefitów, aczkolwiek jest pewien warunek, który musicie spełnić.

Polska cena OPPO N2 Flip jest REWELACYJNA

Kusiło mnie, żeby potrzymać Was trochę dłużej w niepewności, ale jednak nie będę się nad Wami pastwić i już teraz zdradzę Wam, za ile kupicie OPPO Find N2 Flip w Polsce – jego sugerowana cena została ustalona na 4999 złotych. Z jednej strony jest ona dużo wyższa niż w Wielkiej Brytanii, gdzie trzeba za niego zapłacić 849 funtów, czyli przy obecnym kursie równowartość ~4580 złotych. Z drugiej mimo wszystko jest bardzo atrakcyjna. Dlaczego? Już tłumaczę.

W Polsce model Find N2 Flip będzie sprzedawany w tylko jednej konfiguracji, z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Samsung Galaxy Z Flip 4 w podobnej wersji kosztował na start 5449 złotych. Obecnie trzeba za niego zapłacić o blisko 1000 złotych mniej – 4499 złotych, ale należy pamiętać, że od jego premiery minęło już pół roku. Inny, składany smartfon – Motorola razr 2022 (8/256 GB), zadebiutowała zaś w Polsce z ceną 5999 złotych (dziś jest o 300 złotych tańsza).

Mimo że wysoka, cena OPPO Find N2 Flip jest atrakcyjna. Dodatkowo, płacąc 4999 złotych, klienci, którzy kupią ten smartfon od 27 lutego do 12 marca 2023 roku, otrzymają bez dodatkowych opłat również słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Enco X2 (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują one 749 złotych) oraz Pakiet Usług Premium, w skład którego wchodzi:

5 lat wsparcia oprogramowania, w tym cztery aktualizacje do nowych wersji systemu Android (fabrycznie zainstalowany jest Android 13 z ColorOS 13),

5 lat bezpłatnych napraw,

2 lata darmowej wymiany warstwy ochronnej na ekranie,

1 rok ochrony ekranu w przypadku uszkodzenia mechanicznego,

6 miesięcy Google Drive 100 GB,

międzynarodową gwarancję OPPO.

Tutaj warto zauważyć, że na oficjalnej stronie OPPO Find N2 Flip w Polsce widnieje informacja, że smartfon ma zagwarantowane co najmniej trzy generacje aktualizacji systemu operacyjnego Android i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń od daty premiery, ale dowiedzieliśmy się, że dłuższe wsparcie będą miały zapewnione wszystkie egzemplarze, nie tylko te, kupione do 12 marca br.

OPPO Find N2 Flip – specyfikacja

Wewnątrz smartfona znajduje się 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2520×1080 pikseli (403 ppi; proporcje 21:9), pokryty szkłem UTG, który potrafi odświeżać obraz ze zmienną częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz i próbkować dotyk z prędkością 240 Hz (wartość dla pięciu palców). W wyświetlaczu, na górze, jest otwór, w którym umieszczono 32 Mpix (f/2.4) aparat z obiektywem o kącie widzenia 90° i autofokusem.

Po drugiej stronie, na zewnętrznej stronie klapki, jest zaś 3,26-calowy ekran o rozdzielczości 720×382 pikseli (250 ppi), który może odświeżać obraz z częstotliwością 30 Hz i 60 Hz oraz śledzić dotyk z prędkością 120 Hz (wartość dla pięciu palców). Obok niego znajdują się dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z 7 soczewkami i 8 Mpix (f/2.2) z pięcioma soczewkami i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°. Ten ostatni nie ma autofokusu, natomiast w głównym zabrakło optycznej stabilizacji obrazu (jest PDAF). Jest zaś funkcja nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę.

Find N2 Flip występuje też w złotej wersji kolorystycznej, która nie będzie dostępna w Polsce (źródło: OPPO)

„Pod maską” Find N2 Flip znajdziemy zaś procesor MediaTek Dimensity 9000+ wraz z układem graficznym Arm Mali-G710 MC10, chipem MariSilicon X, 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Smartfon nie obsługuje kart microSD, zapewnia zaś wsparcie dla USB OTG za pośrednictwem USB-C. To złącze służy również do ładowania akumulatorów o łącznej pojemności 4300 mAh, które można ładować z mocą 44 W (do 50% w 23 minuty). Dla porównania, Samsung Galaxy Z Flip 4 ma baterię 3700 mAh i wspiera ładowanie o mocy zaledwie 25 W. Ponadto jednak także indukcyjne, czego OPPO Find N2 Flip nie jest w stanie.

Oprócz tego specyfikacja smartfona obejmuje też m.in. dual SIM (nano SIM), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i Bluetooth 5.3. W zestawie producent dodaje ładowarkę i etui ochronne, a pudełko wyprodukowane jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Opcjonalnie można dokupić inne, przygotowane przez producenta, z eko skóry za 149 złotych.

Na koniec garść ciekawostek

Najważniejsze informacje mamy już za sobą, więc teraz możemy poświęcić chwilę ciekawym informacjom, które otrzymaliśmy od producenta przy okazji polskiej premiery Find N2 Flip. OPPO zdradziło, że zespół działu R&D (tj. zajmujący się badaniami i rozwojem), dedykowany składanym smartfonom, składał się z ponad 330 pracowników. Pracowali oni nad tego typu konstrukcjami od 2018 roku w ramach pięcioletniego programu inwestycyjnego i stworzyli cztery prototypy pionowo składanych urządzeń oraz przy okazji opracowali aż 1600 patentów.

źródło: OPPO

Billy Zhang, President of Overseas Sales and Service, oficjalnie zapowiedział, że w przyszłości składane smartfony będą priorytetem w strategii produktowej, inwestycjach w produkt, sprzedaży i marketingu. Z kolei Peter Lee, Head of Find Product Line, powiedział, że firma nie spieszyła się z wprowadzeniem składanej konstrukcji na rynek, ponieważ nie chciała być pierwsza, ale najlepsza.

Chińczycy widzą ogromny potencjał w „składakach”, ponieważ według IDC byli w 2022 roku w TOP 3 w Chinach pod względem ich sprzedaży z udziałem bliskim 14%. Z kolei według Canalys wolumen dostaw tego typu konstrukcji wzrósł w 2022 roku aż o 59%, podczas gdy cały segment smartfonów zmalał o ponad 12%. Zgodnie z przewidywaniami, rynek „składaków” ma w najbliższej przyszłości tylko rosnąć – Chińczycy nie chcą przegapić tej wielkiej szansy.

Na koniec warto też zauważyć, że Polska jest dla tego producenta bardzo ważnym rynkiem, ponieważ OPPO Find N2 Flip będzie dostępny tylko w wybranych krajach w Europie – oprócz Polski są to jeszcze: Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Możemy zatem powiedzieć, że należymy do elitarnego grona.

Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda OPPO Find N2 Flip w 3D, możecie to zrobić na tej stronie internetowej.