Kupiłeś flagowy smartfon? Jesteś elitą

Producenci wprowadzają na rynek smartfony dla klientów z różnym budżetem. W sklepach można znaleźć modele już za kilkaset złotych, a ceny dostępnych urządzeń kończą się na nawet blisko 9000 złotych. Te najdroższe, jak wynika z najnowszego raportu, przynajmniej w Polsce kupują jednak nieliczni.

Twój smartfon to flagowiec? Jesteś w elitarnym gronie

SW RESEARCH przeprowadziło (na zlecenie Huawei) na przełomie czerwca i lipca 2022 roku badanie na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków powyżej 18. roku życia, które miało na celu przede wszystkim poznanie sposobów korzystania ze smartfonów, jednak przy okazji przyniosło kilka dodatkowych, bardzo ciekawych informacji.

Blisko ⅓ ankietowanych zadeklarowała, że smartfon, który obecnie posiada, kosztował od 1000 do 2000 złotych, a ponad jedna czwarta, że nie więcej niż 1000 złotych. To w sumie już aż 59,5%. Kolejne 16,4% poinformowało natomiast, że zapłaciło od 2001 do 3000 złotych, a 7,5% podało przedział od 3001 do 4000 złotych.

Flagowe modele kupują zaś już tylko nieliczni – cenę ponad 4001 złotych zadeklarowało jedynie 7,3%, z czego 5,4% przedział do 5000 złotych, a od 5001 do 6000 złotych zaledwie 1,9%. I chociaż flagowce są dla producentów najbardziej dochodowe, bo jest na nich największa marża, to jednocześnie pokazuje to, że chcąc sprzedawać (ilościowo) jak najwięcej, powinni wprowadzać na rynek tańsze urządzenia (choć Samsung podobno zamierza skupić się właśnie głównie na składanych high-endach).

fot. Katarzyna Pura / tabletowo.pl

Jak często i dlaczego Polacy wymieniają smartfony?

Z przeprowadzonego przez SW RESEARCH badania wynika, że Polki i Polacy najczęściej wymieniają smartfon, gdy jest to konieczne, bo na przykład jest zużyty lub potrzebują nowych funkcji – taką odpowiedź wskazało aż 64,1% badanych. Kolejne 31,4% powiedziało, że wymienia urządzenie regularne, aby uniknąć jego zużycia, a 4,5% poinformowało, że zmienia często, ponieważ chce poznać nowe funkcje czy podążać za modą.

W trakcie badania 36,4% ankietowanych powiedziało, że ostatnio wymieniło smartfon rok do dwóch lat temu, 27,4% w ciągu 6-12 miesięcy, 25,4% dwa lata temu lub więcej, a 7,4% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Pozostałe 3,4% nie było sobie w stanie przypomnieć, gdyż miało to miejsce tak dawno.

Z jakich funkcji smartfonów najczęściej korzystają Polacy?

W końcu poznajmy odpowiedzi, które przede wszystkim miało przynieść badanie SW Research. Okazuje się, że Polki i Polacy najczęściej wykorzystują smartfon do dzwonienia (64,2%), SMS- i MMS-owania (53,8%), przeglądania stron internetowych (52,4%), robienia zdjęć (52,2%) oraz korzystania z mediów społecznościowych (47,5%) i bankowości internetowej (46,9%).

Ponadto, choć już rzadziej, ankietowani wskazywali również korzystanie z komunikatorów internetowych (31,9%), słuchanie muzyki (29,6%), używanie nawigacji (24,5%), płatności zbliżeniowe (21,7%), granie w gry (19,3%) i nagrywanie filmów (13,5%).