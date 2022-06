MediaTek wyciska jeszcze więcej mocy z flagowego procesora dla smartfonów

Od lat niemalże tradycją producentów platform mobilnych dla smartfonów jest wydawanie poprawionych, mocniejszych wersji flagowych procesorów w jakiś czas po premierze podstawowych edycji. Dokładnie tym tropem poszedł MediaTek, pokazaując nam Dimensity 9000+.

Podkręcamy procesory mobilne

Kiedy podstawowa wersja flagowego procesora – nieważne, czy chodzi o produkt Qualcomma, czy MediaTeka – zaczyna pojawiać się w smartfonach dostępnych na rynku, to znak, że już niebawem będziemy mieli okazję zapoznać się z jego nową edycją. Ponieważ Dimensity 9000 ma już na karku ponad pół roku, należało mu się lekkie odświeżenie.

MediaTek ograniczył się do nieznacznych poprawek i drobnego overclockingu podstawowej jednostki. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, że większe zmiany zachowywane są dla nowych iteracji sprzętu.

W Dimensity 9000+ podkręcono więc taktowanie dużego rdzenia Cortex-X2 (z 3,06 GHz do 3,2 GHz). a także zwiększono częstotliwość pracy zegarów GPU. Ogłoszenie MediaTeka wspomina, że spowodowało to wzrost wydajności rzędu 5% dla procesora oraz 10% dla układu graficznego.

Brak większych zmian

Reszta specyfikacji pozostała taka sama jak źródłowa. Oznacza to, że układ produkowany będzie w litografii 4 nm i zyska taką samą budowę, co oryginał, czyli jeden rdzeń Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery rdzenie Cortex-A510.

Grafika to wciąż Mali-G710 MC10, a za łączność odpowiada modem 5G z maksymalną przepustowością 7 Gb/s (choć wciąż bez obsługi mmWave). Dodatkowo platforma ma zintegrowane APU piątej generacji dla uczenia maszynowego.

Procesor ma wystarczającą moc, by obsłużyć pojedynczą matrycę aparatu 320 Mpix, wspiera dekodowanie AV1, jednoczesne nagrywanie wideo HDR trzema kamerami, przechwytywanie wideo w 8K przu 24 kl./s, odświeżanie ekranu smartfona w 144 Hz przy rozdzielczości WQHD+ i w 180 Hz dla rozdzielczości Full HD+. Łączność Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E w standardzie.

Dimensity 9000+ – kiedy w smartfonach?

MediaTek przewiduje, że pierwsze smartfony bazujące na platformie Dimensity 9000+ trafią na rynek w trzecim kwartale 2022 roku. Pytanie, na ile będą one dostępne na rynkach poza Chinami. Choć OPPO, vivo i Xiaomi zabrały się za produkcję telefonów z Dimensity 9000 na początku tego roku, to wciąż można policzyć ich konstrukcje na palcach jednej ręki. Pożyjemy, zobaczymy.