OPPO nie pozostawia złudzeń – będzie walczyło z Samsungiem na całym świecie

Choć rynek smartfonowy skurczył się w zeszłym roku po raz pierwszy od dekady, istnieje pewien jego wycinek, który mimo wszystko wciąż zyskuje na popularności. OPPO chce zostać w nim zauważalnym, globalnym graczem.

OPPO Find N2 Flip – konkurent dla Galaxy Z Flipa

Niecały tydzień temu, 15 lutego w Londynie odbyła się europejska premiera OPPO Find N2 Flip. Jest to pierwszy składany smartfon chińskiego producenta, który oficjalnie trafi do sprzedaży poza Chinami. Jego największym konkurentem będzie przede wszystkim Samsung Galaxy Z Flip 4. Find N2 Flip wyposażono w dwa ekrany – główny wyświetlacz wewnętrzny o rozmiarze 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz zewnętrzny panel o przekątnej 3,26 cala.

OPPO Find N2 Flip (fot. OPPO)

Za sprawną pracę urządzenia odpowiada układ MediaTek Dimensity 9000+ oraz 16 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Całość podtrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 44 W. Na zewnętrznej stronie klapki umieszczono dwa aparaty – główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix. Wewnątrz zaś 32 Mpix. Wszystko funkcjonuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.

Dziś Europa, jutro cały świat

Okazuje się, że OPPO Find N2 Flip i jego europejska premiera to nie są maksimum ambicji firmy. Producent ogłosił po raz pierwszy, że Find N2 Flip stanie się smartfonem dostępnym globalnie, a firma planuje uczynić ze składanych urządzeń priorytet w strategiach, inwestycjach, sprzedaży oraz marketingu. Billy Zhang, prezes ds. sprzedaży zagranicznej i usług w OPPO stwierdził w rozmowie z Forbsem, że skupienie się przez firmę na składanych urządzeniach wynika z faktu, że na tym polu wciąż można liczyć na spore wzrosty, a konkurencja póki co nie jest aż tak silna, jak w przypadku „tradycyjnych” smartfonów.

Zhou dodaje, że OPPO pracowało równie długo nad ulepszaniem składanych konstrukcji co Samsung, choć nie może się pochwalić tak dużą liczbą urządzeń sprzedanych globalnie. Chińczycy mają w swoim portfolio również konstrukcję podobną do Galaxy Z Fold – model Find N2. Okazuje się jednak, że w walce o klienta poza granicami Chin OPPO chce póki co walczyć wyłącznie „Flipem”.

Jeśli przyjrzymy się doświadczeniu użytkownika telefonu typu flip, oferuje on znajome doświadczenia z tradycyjnymi smartfonami, zapewniając jednocześnie wielką kompaktowość kieszonkowego i atrakcyjnego wyglądu. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą uczyć się korzystania z urządzenia, aby cieszyć się zupełnie nowym doświadczeniem. Billy Zhou

Z pewnością wkrótce przyjdzie nam się przekonać, czy Find N2 Flip zawojuje cały świat i wyrwie kilka procent Samsungowi w walce o klienta.