Nowe słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X2 dostępne w Polsce. Wiemy, gdzie kupisz je najtaniej

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X2 zostały oficjalnie zaprezentowane już pod koniec lutego 2022 roku jako bezpośredni następcy modelu OPPO Enco X, który mieliśmy okazję przetestować. Dziś trafiły do sprzedaży w Polsce. Co oferują i ile kosztują?

Nowe OPPO Enco X2 to słuchawki bezprzewodowe dla naprawdę wymagających

Producent podkreśla, że to druga generacja jego sztandarowych słuchawek. Są one wyposażone w system Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), stworzony we współpracy z Dynaudio. Nowe TWS-y, podobnie jak bezpośrednie poprzedniczki, zostały zaprojektowane we współosiowym układzie dwudrożnym (ang. Coaxial dual-drivers). Na ich pokładzie znajdują się też cienka jednostka basowa o grubości 0,0095 mm i membrana LCP (ta ostatnia odpowiedzialna jest za niskie zniekształcenia dźwięku, by zapewnić czyste i głębokie dźwięki).

Nowe Enco X2 dysponują również dwoma przetwornikami dźwięku – dynamicznym basowym i zbalansowanym wysokotonowym. Ten ostatni ma zapewniać o 100% szersze pasmo przenoszenia, które może sięgać aż do 40 kHz oraz dostarczać wyższą rozdzielczość wysokich tonów. Po sparowaniu ze smartfonem Find X5 Pro jakość transmitowanego dźwięku jest certyfikowana przez Hi-Res Audio Wireless. Ponadto obsługują one transmisję LHDC 4.0 o wysokiej przepływności binarnej.

OPPO Enco X2 oferują również funkcję Golden Sound Boost, która najpierw przeprowadza pięciominutowy test, a następnie specjalny algorytm tworzy model kanału słuchowego – zebrane dane wykorzystywane są w celu stworzenia spersonalizowanego modelu słuchania i kompensowania strat podczas korzystania ze słuchawek.

OPPO Enco X2 oferują też aktywną redukcję hałasu

Model kanału słuchowego wykorzystywany jest również podczas redukcji hałasów z otoczenia. Według deklaracji producenta, słuchawki są w stanie zredukować do 45 dB szumów (maksymalny zakres częstotliwości – 4000 Hz). W redukowaniu pomaga dodatkowo potrójny zestaw mikrofonów, w tym wewnątrzuszny, który jest odpowiedzialny za identyfikację i wzmocnienie głosu użytkownika, a następnie za skuteczne zredukowanie szumów w tle.

Ponadto funkcję aktywnej redukcji hałasu wspiera rozwiązanie, opierające się na mechanizmie specjalnej siatki, która jest zbudowana w taki sposób, by zmniejszyć współczynnik oporu powietrza i skutecznie blokować szum wiatru, na przykład podczas jazdy na rowerze. Na pokładzie słuchawek znajduje się także filtr adaptacyjny (podobnie jak w OPPO Enco X), który pozwala wyeliminować szumy podczas połączeń głosowych.

Kolejnym udogodnieniem jest funkcja automatycznego przełączania źródła dźwięku, gdy słuchawki są podłączone zarówno do smartfona, jak i smartwatcha – gdy ktoś zadzwoni do ich posiadacza, automatycznie połączą się one z telefonem. Do łączności wykorzystywana jest technologia Bluetooth 5.2.

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X2 zapewniają do 40 godzin czasu pracy (z etui ładującym ze wsparciem dla ładowania indukcyjnego Qi), a 5-minutowe ładowanie ma wystarczyć na kolejne dwie godziny odtwarzania muzyki.

Ile kosztują nowe słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X2 w Polsce? (cena)

Rekomendowana cena nowych słuchawek chińskiej marki została ustalona na 799 złotych i w takiej można je kupić na przykład w Media Expert czy x-kom. Sklep RTV Euro AGD sprzedaje je jednak o 50 złotych taniej, za 749 złotych. Jeśli dodatkowo zdecydujecie się kupić je, przechodząc przez stronę letyshops, w Waszej kieszeni zostanie jeszcze więcej pieniędzy, ponieważ część wydanej przez Was kwoty wróci na Wasze konto.