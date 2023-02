Teraz w Plusie kupisz starter bez fizycznej karty SIM, ale z dużą paczką internetu

Plus wprowadził zmiany w swojej ofercie, dzięki którym możliwe jest teraz kupienie startera bez karty SIM. To starter oferujący wirtualną kartę eSIM. Wszyscy, którzy zdecydują się na wybór tej oferty, zyskają także dodatkową paczkę internetu na start.

Jak działa technologia eSIM?

Wirtualna karta SIM nie jest niczym nowym, natomiast w Polsce dostępna jest u wszystkich operatorów infrastruktury dopiero od sierpnia 2022 roku. Takie rozwiązanie pozwala na normalne wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości oraz korzystanie z internetu mobilnego bez konieczności posiadania fizycznej karty SIM.

Obsługa eSIM jest możliwa tylko wtedy, gdy smartfon wyposażony jest w specjalny moduł pozwalający na korzystanie z takiego rozwiązania. Urządzenia, które obsługują eSIM, to między innymi iPhone’y (od modeli z 2018 roku), modele Samsunga od serii Galaxy S20 / Galaxy Note 20, a także smartfony z serii Z Flip i Z Fold, Huawei P40 czy Sony Xperia 1 IV. Nie jest to jednak technologia zarezerwowana tylko dla topowych smartfonów. Wspiera ją choćby myPhone Now eSIM, który kosztuje 699 złotych.

Operator sieci Plus podkreśla, że wykorzystanie technologii eSIM ułatwia szybkie i łatwe korzystanie ze smartfona bez konieczności umieszczania w telefonie standardowej karty, a także wspiera ekologiczne rozwiązania, dzięki ograniczaniu ilości plastiku potrzebnego do produkcji klasycznych kart SIM.

Wyjątkowy starter Plusa

Cena startera z kartą eSIM Plusa to 15 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej oferty, otrzymają na start 30 GB paczkę internetu, którą będą mogli wykorzystać w ciągu 15 dni. Równowartość ceny startera zostanie dodana do konta klienta w Plusie i będzie można ją wykorzystać na różne cele, takie jak rozmowy, SMS-y, MMS-y, dodatkowe gigabajty lub zakup pakietu Bez Limitu, co umożliwi skorzystanie z promocji Nawet 1500 GB na lata.

Ponadto klienci otrzymają dodatkowe 30 GB danych, gdy doładują swoje konto kwotą 30 złotych. Ta dodatkowa paczka danych będzie dostępna przez cały rok i będzie można z niej korzystać w dowolnym momencie.

starter eSIM w Plusie (źródło: Plus)

Jak po zakupie startera aktywować wirtualną kartę SIM? Najpierw należy sprawdzić, czy smartfon ma dostęp do internetu przez połączenie z WiFi. Następnie należy zainstalować wirtualną kartę SIM, skanując kod QR, znajdujący się w środku startera. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie kodu PIN, który znajduje się na kartoniku.

Po wykonaniu wszystkich tych kroków wirtualna karta Plusa jest już gotowa do użycia.