OPPO Find N2 Flip pojawi się w Polsce! Znamy datę

Co prawda OPPO Find N2 Flip został już oficjalnie zaprezentowany, ale dotychczas tylko w Chinach. Natomiast teraz odbyła się jego premiera w Europie i – co najważniejsze – wiemy, że smartfon trafi również na polski rynek.

OPPO Find N2 Flip – zdecydowanie interesujący smartfon

Bohater tego tekstu oficjalnie został pokazany w połowie grudnia 2022 roku w Chinach, ale już wówczas dowiedzieliśmy się, że w planach jest wprowadzenie go również w Europie. To jak najbardziej bardzo dobra wiadomość, bowiem mamy do czynienia z ciekawym urządzeniem.

OPPO Find N2 Flip to składany smartfon, którego rywalem jest m.in. Samsung Galaxy Z Flip 4. Główny ekran ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z kolei zewnętrzny ekran to 3,26 cala i taki rozmiar powinien okazać się w zupełności wystarczający.

Dodatkowy ekran pozwala na obsługę do sześciu widżetów jednocześnie i innych zadań bez potrzeby otwierania urządzenia. Użytkownik może również m.in. szybko odpowiadać na wiadomości w popularnych aplikacjach np. Messenger, przełączać ustawienia, nagrywać notatki głosowe czy odbierać połączenia

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 9000+, a użytkownik otrzymuje do dyspozycji nawet 16 GB RAM i 512 GB na dane. Nie zabrakło wsparcia dla sieci 5G. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować z mocą do 44 W. Na pokładzie mamy jeszcze główny aparat 50 Mpix, któremu towarzyszy ultraszerokokątny 8 Mpix. Z kolei przednia kamerka do selfie oferuje 32 Mpix. Całość działa natomiast pod kontrolą Androida 13 z ColorOS 13.

Druga generacja autorskiego elastycznego zawiasu (eng. Flexion Hinge) pozwala z kolei na swobodne korzystanie z Find N2 Flip pod dowolnym kątem rozłożenia smartfona w zakresie 45-110 stopni, a także sprawia, że konstrukcja smartfona działa jak statyw. Skoro już wspomnieliśmy o zawiasie, to warto jeszcze dodać, że według deklekracji producenta wytrzymuje on ponad 400000 złożeń i rozłożeń w standardowej temperaturze pokojowej. Odpowiada to otwieraniu i zamykaniu telefonu około 100 razy dziennie przez ponad dziesięć lat.

OPPO Find N2 Flip – cena i dostępność

Dowiedzieliśmy się, że OPPO Find N2 Flip w Wielkiej Brytani został wyceniony 849 funtów za wersję 8 GB RAM i 256 GB na dane. Smartfon będzie dostępny w Polsce od 27 lutego bieżącego roku, ale na więcej szczegółów musimy poczekać do 21 lutego.