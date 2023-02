Nowy Garmin będzie przyciągał wzrok. Premiera smartwatcha dla biegaczy tuż za rogiem

Marka Garmin kojarzona jest przede wszystkim ze smartwatchami, które mają trafiać do konkretnej grupy odbiorców – mowa tu o biegaczach. Niedługo seria zegarków Garmin Forerunner powiększy się o nowy model. Producent postarał się, aby jego design przyciągał wzrok. Co jeszcze zaoferuje?

Zegarek, który zwraca na siebie uwagę

W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że do serii produktów Garmina, przeznaczonych dla biegaczy, mają dołączyć dwa nowe zegarki – Forerunner 965, a także Forerunner 265. Oficjalna premiera obu modeli jeszcze przed nami, jednak wietnamski dystrybutor marki udostępnił już model Gamin Forerunner 965 na swojej stronie internetowej. Dzięki temu możemy poznać jego wygląd oraz specyfikację.

Zacznijmy właśnie od designu. Do tej pory cała seria Forerunner nie kojarzyła się raczej z elegancją, a ze sportowym zacięciem. Garmin Forerunner 965 może odwrócić ten trend, ponieważ jego design zdaje się łączyć obie te cechy. Na grafikach przedstawiających zegarek widać, że producent zdecydował się na wąską, tytanową ramkę, która dodaje urządzeniu elegancji.

Do tego, w połączeniu ze srebrną bądź czarną wersją kolorystyczną, sprzęt wygląda naprawdę dobrze. Dla tych, którzy lubią się wyróżniać, Garmin zdecydował się na wprowadzenie także trzeciej, żółtej wersji kolorystycznej. To zmiana w stosunku do poprzednika, czyli modelu 955, który występował jedynie w czarnym i białym kolorze.

Forerunner 965 (źródło: happyrun.vn)

Specyfikacja Garmin Forerunner 965

Nowy zegarek sportowy Garmina zaoferuje 1,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli. Urządzenie będzie wyposażone w wielozakresowy system nawigacji GNSS (GPS / GLONASS / GLONASS), a także autorską technologię SatIQ. Ich połączenie ma pozwolić na szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie.

Ponadto model ten zostanie również wyposażony w funkcję „śledzenia bezpieczeństwa i wykrywania incydentów”, która może automatycznie wysłać Twoją lokalizację do wcześniej zapisanych kontaktów alarmowych. Nie ma jednak żadnych szczegółów na temat działania tej funkcji. Akumulator Garmin Forerunner 965 ma pozwolić na nawet 23 dni pracy w trybie smartwacha lub 31 godzin w trybie GPS.

Na stronie internetowej wietnamskiego sprzedawcy nie znajdziemy póki co informacji o dacie premiery urządzenia, ani jego cenie. Można jednak podejrzewać, że skoro pojawiło się ono już w bazie produktów, to jego premiera może odbyć się w najbliższych tygodniach.

W sieci pojawiają się również doniesienia dotyczące przewidywanej ceny. Według nich Garmin Forerunner 965 ma być droższy od swojego poprzednika i kosztować 599,99 dolarów, czyli równowartość ~2670 złotych.