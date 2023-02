Ten smartfon staje się coraz lepszy, a Polak wciąż może o nim tylko pomarzyć

Na rynku debiutuje tak dużo nowych smartfonów, że nie sposób ich wszystkich policzyć i wymienić, nie mówiąc już o kupowaniu. Ten jednak z pewnością z chęcią kupiłby niejeden Polak. Niestety, nie może tego zrobić, przynajmniej oficjalnie. A szkoda, bo wkrótce stanie się on jeszcze lepszy.

To będzie już trzeci składany smartfon vivo

Składane smartfony sprzedają się coraz lepiej w przeciwieństwie do „klasycznych” konstrukcji typu batonik. Dla producentów to ogromna szansa na zwiększenie sprzedaży, a właśnie o to wszystkim chodzi – z tego powodu OPPO oficjalnie zapowiedziało, że zamierza zwiększyć dostępność swoich „składaków” na całym świecie. vivo natomiast takich deklaracji nie składa, a szkoda, bo jego propozycje też są bardzo interesujące. A najnowsza będzie jeszcze bardziej.

vivo X Fold+ (Źródło: vivo)

Od renomowanego informatora z Chin, posługującego się pseudonimem Digital Chat Station, dowiedzieliśmy się, że vivo pracuje nad kolejną generacją swojego składanego smartfona, który zadebiutuje na rynku jako – bez zaskoczenia – X Fold 2. Będzie to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który – tak swoją drogą – dość szybko straci miano najnowszego, bowiem według doniesień z branży jego bezpośredni następca zadebiutuje wcześniej niż Snapdragon 8 Gen 2 w 2022 roku – mówi się już o październiku.

Nowy vivo X Fold 2 zaimponuje również obsługą superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 120 W. Dla przypomnienia, vivo X Fold (z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) można w ten sposób ładować z mocą 66 W, a vivo X Fold+ (z układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1) maksymalnie 80 W. Jak podaje Digital Chat Station, w tym urządzeniu znajdą się dwa akumulatory o pojemności 2340 mAh, ale w materiałach marketingowych znajdzie się informacja o (sumarycznej) pojemności 4800 mAh – to o 200 mAh więcej niż w X Fold i o 70 mAh więcej niż w X Fold+.

Kiedy premiera? I jak z dostępnością?

vivo, podobnie jak Xiaomi, oficjalnie sprzedaje swoje składane smartfony tylko w Chinach. Dlaczego? My niestety tego nie wiemy, ale z jakichś powodów chińska konkurencja nie chce walczyć z Samsungiem na świecie w segmencie urządzeń, łączących w sobie smartfon i tablet. OPPO również zalicza się do tego grona, bo nie zapowiedziało globalnej dostępności modelu Find N2, podczas gdy Find N2 Flip już zadebiutował na globalnym rynku.

Oficjalna data premiery vivo X Fold 2 nie jest jeszcze znana, ale na pewno można oczekiwać jej w 2023 roku. Nie spodziewamy się, aby model ten trafił do sprzedaży poza Chinami. „Na upartego” można kupić „składaki” tej marki chociażby na AliExpress, ale nie są one dostosowane do niechińskich warunków, dlatego przeciętny użytkownik z Polski nie powinien ich kupować z uwagi na ich ograniczoną funkcjonalność w świecie zdominowanym przez GMS.