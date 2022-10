Motorola nie uczy się na błędach. Polska cena razr 2022 zabije ją na oczach Samsunga

Początkowo Motorola deklarowała, że składana razr 2022 będzie dostępna tylko w Chinach. Z jakiegoś powodu producent zmienił zdanie, lecz może jednak lepiej by było, gdyby ta Motka nie wyszła poza ojczyznę Lenovo. Właśnie poznaliśmy polską cenę tego urządzenia i prawdopodobnie niewiele osób zdecyduje się go kupić.

Reklama

Polska cena razr 2022 jest niebotycznie wysoka. Motorola popełni ten sam błąd

Motorola razr była jednym z pierwszych składanych smartfonów w Polsce i znacznie droższym niż podobna konstrukcja Samsunga – Motka kosztowała bowiem 7299 złotych, podczas gdy Samsung Galaxy Z Flip 6600 złotych. Co więcej, ten ostatni nie tylko był tańszy, ale też miał znacznie lepszą specyfikację techniczną i slot na fizyczną kartę SIM – razr obsługiwała jedynie eSIM. Wówczas oznaczało to konieczność korzystania z usług Orange, które wtedy jako jedyne oferowało obsługę technologii eSIM.

Samsung bardzo szybko zredukował ceny smartfonów z serii Galaxy Z Flip do bardziej przystępnych (choć nie niskich) poziomów – Galaxy Z Flip 3 kosztował już od 4799 złotych. Galaxy Z Flip 4 był nieco droższy na start – jego cena startowała od 5149 złotych, ale dziś można go kupić taniej oraz otrzymać zwrot w wysokości 600 złotych. Jak na jego tle będzie wyglądała Motorola razr 2022? Niestety, niezbyt korzystnie.

Choć smartfon nie zadebiutował jeszcze oficjalnie w Polsce, to przedpremierowo umieścił go w swoim cenniku Plus. Według podawanych przez operatora informacji, cena razr 2022 w konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci poza promocją będzie wynosiła równe 7200 złotych, czyli tylko o 99 złotych mniej niż cena razr w momencie polskiej premiery. To znacznie więcej niż się spodziewaliśmy – dopiero co dowiedzieliśmy się, że nowa składana Motka ma kosztować w Europie od 1200 euro, co jest równowartością ~5820 złotych. W Polsce trzeba będzie jednak zapłacić za nią nawet 1400 złotych więcej!

Jest jeszcze nadzieja, że cena razr 2022 będzie jednak niższa

Istnieje jednak szansa, że smartfon zostanie nieco rozsądniej wyceniony w Polsce, bowiem w przeszłości zdarzyło się, że informacje z cennika Plusa nie pokryły się z sugerowanymi przed producenta cenami. W styczniu Plus podawał bowiem, że realme GT 2 8/128 GB będzie kosztował 2630 złotych, a realme GT 2 Pro 12/256 GB – 4430 złotych, w związku z czym spodziewaliśmy się cen na poziomie odpowiednio 2599 złotych i 4399 złotych.

O ile cena realme GT 2 nie różniła znacząco od podawanej przez Plusa (2499 złotych, czyli o 100 złotych mniej), o tyle już w przypadku realme GT 2 Pro różnica była diametralna, gdyż wynosiła aż 600 złotych (smartfon w wersji 12/256 GB kosztował na start 3799 złotych). Istnieje zatem szansa, że razr 2022 będzie kosztowała mniej niż 7200 złotych, ale mimo wszystko nie należy się przygotować, że znacznie mniej – ponad 6000 złotych to jak najbardziej realna wizja.

I chociaż nowa składana Motorola zaoferuje godną flagowca specyfikację, w przeciwieństwie do poprzedniczki, to jednak taka kwota z pewnością nie zachęci klientów do zakupu razr 2022 – zdecydowana większość kupi tańszego Galaxy Z Flip 4. Szczególnie że można spotkać się z opiniami, że aparat w Motoroli nie zachwyca możliwościami.