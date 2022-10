Teraz rejestracja karty SIM w Heyah będzie banalna

Proces rejestracji karty SIM może nie jest specjalnie skomplikowany, ale zwykle wymaga wycieczki do salonu operatora lub innej placówki. W Heyah sprawa jest znacznie prostsza.

Reklama

Heyah ułatwia życie

Proces rejestracji karty SIM u różnych operatorów może nie jest długi, ale często wymaga albo osobistego stawiennictwa w salonie sprzedaży, albo przynajmniej na stacji paliw lub najbliższej Żabce. Sieć Heyah chce pójść swoim nowym klientom na rękę (czy też na łapę, hehe ;) i sprawiła, że rejestracja SIM stała się możliwa przez aplikację.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy nawet wstawać z ulubionego fotela – wszystko zrobimy na telefonie, postępując krok po kroku zgodnie z instrukcją. Usługa dostępna jest z poziomu apki Moja Heyah na system Android, a także iOS, w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Kilka kroków i gotowe

Żeby zarejestrować kartę SIM w Heyah należy ściągnąć aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie:

uzupełnić numer telefonu do rejestracji,

wpisać numer PUK z karty SIM,

podać adres e-mail, by potwierdzić swoją tożsamość za pomocą usługi mojeID.

Usługa mojeID to rozwiązanie Krajowej Izby Rozliczeniowej. By pozytywnie zweryfikować tożsamość, będziemy musieli zalogować się do usług banku, z którego korzystamy. To właśnie bank potwierdza naszą tożsamość, co jest konieczne do rejestracji karty SIM.

Warto pamiętać, że nie wszystkie banki współpracują z tym systemem. Ich listę znajdziemy na tej stronie.

Na koniec na podany adres e-mail otrzymamy link, za pomocą którego ustalimy hasło logowania do aplikacji Moja Heyah. I to już wszystko – karta SIM będzie zarejestrowana, a konto – założone.

Jeśli już wcześniej korzystaliśmy na urządzeniu z aplikacji Moja Heyah, proces będzie jeszcze krótszy – sprowadzi się do dodania nowego numeru telefonu i wpisania kombinacji cyfr PUK.

Aktywacja karty nastąpi, gdy wykonamy połączenie wychodzące lub włączymy przesyłanie danych mobilnych w telefonie. Operator potwierdzi tę operację za pomocą wysłanego do nas SMS-a.

Więcej informacji na temat rejestracji karty SIM w Heyah, w tym też to, jak przeprowadzić taką operację przez telefon, znajdziemy na stronie Heyah.