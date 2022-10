Wielkie oszczędzanie: w biurach Orange Polska nie będzie cieplej niż 20 stopni Celsjusza

Orange Polska podejmuje działania w kierunku ochrony naszej planety. W ramach zaplanowanych działań, operator od kilku lat redukuje zużycie energii, a także podejmuje szereg innych działań.

Orange Polska szanuje energię

Orange w Polsce przyłączyło się do walki o lepszą przyszłość Ziemi. Od przeszło siedmiu lat opracowywane i realizowane są plany optymalizacji zużycia energii. Przyspieszany jest też proces transformacji źródeł jej pochodzenia, aby potrzeby energetyczne sieci można było zaspokajać efektywniej i z poszanowaniem klimatu. Jak wskazał na to Julien Ducarroz, prezes Orange Polska, względem 2015 roku ograniczono całkowite zużycie energii o około 16%, a emisje własne gazów cieplarnianych o jakąś jedną trzecią.

Od 2015 roku firma zaoszczędziła ponad 700 GWh prądu – to tyle, ile zużywa blisko 300000 przeciętnych polskich gospodarstw domowych. W 2022 roku Pomarańczowi planują obciąć całkowite zużycie energii o kolejne 25 GWh, czyli dodatkowe 2%. Zmniejszy się też zużycie paliw w pojazdach, budynkach i generatorach prądu. Do 2025 roku, co najmniej 60% energii zaspokajającej potrzeby Orange ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dalekosiężny plan zakłada osiągniecie pełnej neutralności klimatycznej netto do 2040 roku.

Tego lata ruszyły instalacje fotowoltaiczne na dachach dwóch największych nieruchomości firmy w Polsce: w warszawskiej centrali (Miasteczko Orange) oraz centrum przetwarzania danych w Łodzi. Sieć wskazuje, że kolejne projekty są w przygotowaniu.

Może i chłodniej, ale na pewno taniej

Zmniejszenie zużycia energii przez Orange odbije się na klimacie pracy w budynkach sieci. Dosłownie. Redukcje dla energii biurowej sięgną w tym roku aż 8%.

By wypełnić założone cele oszczędności energii, firma ograniczyła w biurach funkcjonowanie klimatyzacji w lecie (min. 23 stopnie) oraz ogrzewania w zimie (max. 20 stopni). Wygląda więc na to, że tej zimy trudno będzie się przegrzać, pracując w budynkach Orange.

Wszystkie te działania przynoszą wymierne korzyści. Ponadto Orange jest silnie zaangażowane w odpowiednie edukowanie swoich klientów. Na stronie Razem dla planety opisywane są akcje, w których mogą brać udział wszyscy chętni. Dzięki nim powstają na przykład nowe lasy. Jeśli tylko możemy zrobić coś dla naszej planety, to zdecydowanie warto wziąć w tym udział.