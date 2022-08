Nowa składana Motorola moto razr 2022 – nareszcie z procesorem godnym flagowca

Ostatni składany smartfon Motoroli może i był oryginalny, a także nieźle grał na sentymencie, ale jego cena nie tłumaczyła zastosowania średniopółkowych podzespołów. W nowej moto razr 2022 ten błąd naprawiono. Oto nowy składany flagowiec!

Składana moto razr 2022 – spełnione obietnice

Motorola moto razr 5G był składanym i całkiem urodziwym smartfonem, ale jego specyfikacja nie zasługiwała na to, by nazwać ją flagową – i to mimo tego, że cena była naprawdę wysoka. Teraz Motorola zaprezentowała model moto razr 2022 i wreszcie zastosowano w niej najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Zmiany zaszły nie tylko we wnętrzu. Producent nareszcie pozbył się „podbródka”, który skutecznie straszył potencjalnych nabywców poprzednich edycji. Owszem, miał on podstawy – nazwijmy to – historyczne, ale nie można było uciec od wrażenia, że to bardziej relikt przeszłości niż coś, z czego byliby zadowoleni użytkownicy. Dzięki usprawnieniu tego elementu, zyskaliśmy smartfon o ekranie wypełniającym całe wnętrze urządzenia, z elegancką kamerą przednią 32 Mpix (f/2.45) w otworze wyświetlacza.

Obudowa wyposażona jest w zawias Star Trail trzeciej generacji, który ma oferować bardziej płynne wrażenia podczas zamykania i otwierania klapki, a także zminimalizować zagięcia na elastycznym ekranie. Sprzęt może teraz być otwarty pod dowolnym kątem. Całość waży 200 gramów i po otwarciu ma 7,62 mm grubości.

W kierunku najlepszych podzespołów

Oprócz wspomnianego wyżej topowego procesora, moto razr 2022 dostał 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w podstawowej wersji. Można wyposażyć się jednak w wersje oferujące nawet 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Główny ekran to 6,7-calowy panel OLED Full HD+ z częstotliwością odświeżania do 144 Hz. Pomocniczy wyświetlacz zewnętrzny również jest OLED-em, o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 800 x 573. Może pokazywać powiadomienia o połączeniach, wyświetlać obraz z aparatu, informować o pogodzie czy wynikach treningów czy otwierać nawigację. Może okazać się więc bardzo pomocny i niwelować potrzebę ciągłego zaglądania na główny ekran.

Aparat główny dysponuje matrycą 50 Mpix (f/1.88) oraz obiektywem z optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszy mu drugi sensor 13 Mpix z podpiętym obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2, 121∘).

Smartfon zasilany jest przez baterię o pojemności 3500 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. To może być, niestety, najsłabszy element całej specyfikacji.

Jak na razie, moto razr 2022 dostępny jest tylko w Chinach w cenach rozpoczynających się od 5999 juanów (~4090 złotych). Ciekawe, jak wytrzyma konkurencję z Samsungiem Galaxy Z Flip 4, który debiutował wczoraj. Produkt Samsunga wyceniono na 5149 złotych. Szykuje się więc interesujący pojedynek w sektorze składanych smartfonów z klapką!