BMW będzie jak Tesla. Pora na gaming na kółkach

Tesla już jakiś czas temu udowodniła, że do grania w gry wcale nie jest potrzebna konsola, komputer czy nawet smartfon. Gaming na kółkach w Teslach to już rzeczywistość. Teraz w swoich pojazdach podobną funkcję zaoferuje marka BMW. Znamy już niektóre szczegóły tego rozwiązania oraz datę jego wprowadzenia.

Tesla = konsola na kółkach

Model S oraz Model X samochodów Tesli pod maską oprócz silnika skrywają procesor AMD Ryzen oraz układ GPU AMD RDNA 2. Takie podzespoły pozwalają samochodom osiągnąć wydajność na podobnym poziomie do PlayStation 5. Już teraz w Tesli można pograć w tytuły takie jak Cuphead czy Sonic the Hedgehog 1.

Od pewnego czasu mówi się jednak o tym, że Elon Musk chce, by w Teslach można było zagrać we wszystkie gry z biblioteki Steam. Jeśli integracja z tą platformą przebiegnie pomyślnie to kierowcy otrzymają dostęp do tysięcy produkcji. Warto przypomnieć o obietnicy Muska, który powiedział, że w Teslach będzie można odpalić nawet Cyberpunk 2077.

BMW nie chce zostać w tyle

Firmy AirConsole i BMW Group ogłosiły współpracę, dzięki której w nowych samochodach BMW będzie można zagrać w gry. Rozwiązanie ma być wprowadzone do nowych modeli producenta już w 2023 roku.

AirConsole to platforma, która oferuje ponad 200 gier – głównie są to niezbyt skomplikowane tytuły działające na zasadzie lokalnego multiplayera, ale są tam również produkcje przeznaczone dla jednego gracza. Gry będą uruchamiane bezpośrednio w systemie samochodu.

Dzięki AirConsole korzystamy z najnowszych technologii chmurowych w połączeniu z szeroką gamą gier rozrywkowych. Dzięki temu każda sytuacja oczekiwania w samochodzie, jak np. podczas ładowania, zmienia się w przyjemną chwilę. Stephan Durach – starszy wiceprezes BMW Group Connected Company Development

Żebyśmy mogli zagrać w grę, BMW będzie potrzebować smartfona, bo to on będzie pełnić rolę kontrolera. Sama konfiguracja rozgrywki za pomocą AirConsole jest bardzo łatwa. Połączenie między smartfonem (kontrolerem) a samochodem można nawiązać na przykład poprzez zeskanowanie kodu QR.

Nowe rozwiązanie ma pojawić się w BMW serii 7. Wiadomo też również, że nie pogramy podczas jazdy samochodem. Taka możliwość została również w tym roku zablokowana w samochodach Tesli – wszystko ze względów bezpieczeństwa.