Allegro zmienia ceny dostaw przesyłek. Będzie drożej!

Jak wiadomo, inflacja nie oszczędza nikogo – zajrzała też na Allegro. Serwis zapowiedział nowy cennik usług dostawy przesyłek, w tym tych do Paczkomatów InPostu czy punktów DPD. Wiemy, od kiedy klienci zapłacą więcej.

To nie pierwsza podwyżka w tym roku

Klienci korzystający ze specjalnej usługi Allegro Smart! mogą zyskać darmową dostawę swojego zamówienia, jeśli wartość ich wirtualnego koszyka opiewa na co najmniej 40 złotych. Wtedy kupujący może wybrać dostawę do automatów paczkowych One Box, Paczkomatów InPost i punktów odbioru oraz kurierem.

Jeśli użytkownik korzystający ze Smart! chciał zapłacić za swoje zamówienie dopiero przy odbiorze, to kosztowało go to dodatkowe 3,99 złotych. Jednak 6 czerwca tego roku nastąpiła podwyżka, po której ta opłata wzrosła do 4,99 złotych.

źródło: Allegro

Podwyżki kosztów przesyłek dotyczą nie tylko serwisu Allegro. Od początku tego miesiąca w życie wszedł również nowy cennik Poczty Polskiej, który jest już drugą zmianą kosztów wysyłania przesyłek w tym roku. Nowa podwyżka cen usług Poczty Polskiej wyniosła od kilku do nawet kilkunastu procent.

Nowy cennik dostaw z Allegro

Zaktualizowany cennik dostaw zamówień z platformy Allegro będzie obowiązywać już od 1 listopada tego roku. Wzrosną między innymi ceny dostarczania zamówienia do paczkomatów InPostu, Allegro One Box oraz do punktów DPD Pickup. Jak prezentuje się nowy cennik?

Nazwa metody Obecna cena Cena od 1 listopada Paczkomaty InPost 8,99 złotych 9,99 złotych One Box – dostawa jutro 7,99 złotych 8,99 złotych One Box – dostawa dzisiaj 10,99 złotych 11,99 złotych One Punkt 8,49 złotych 8,99 złotych Odbiór w Punkcie DPD Pickup 8,99 złotych 9,99 złotych

Allegro w swoim komunikacie informuje również, że tego samego dnia wejdzie w życie nowy cennik usług dodatkowych dla dostaw InPost – zarówno tych realizowanych w ramach usługi Smart!, jak i poza nią.

Usługa dodatkowa Obecna cena Cena od 1 listopada Pobranie 3,50 złotych 3,90 złotych Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki 12,30 złotych 13,69 złotych Traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej 18,45 złotych 20,53 złotych Przesyłka ponadgabarytowa II 246 złotych 273,72 złotych Ubezpieczenie przesyłki do 10.000 zł 1,50 złotych 1,67 złotych Ubezpieczenie przesyłki do 20.000 zł 1,70 złotych 1,89 złotych

Jak widać, serwis chce zmienić ceny dostaw zakupów, jednak specjalnie nie chce się tym chwalić. Informacja na ten temat znalazła się jedynie na stronie internetowej z informacjami dla sprzedawców.

„W listopadzie zmienimy ceny za dostawę wybranymi metodami. Zmiana dotyczy wyłącznie przesyłek, które realizujesz poza Allegro Smart! – a więc kupujący płacą w nich za dostawę„. Takimi słowami największa polska platforma e-commerce uspokaja sprzedawców. Jak wynika z komunikatu, podwyżkę odczują głównie kupujący, którzy nie korzystają z usługi Smart!