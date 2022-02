Play przygotował specjalne zestawy dla dwojga na Walentynki

Walentynki to jedna z wielu okazji dla producentów i operatorów do przygotowania specjalnej oferty dla klientów. Play również postanowił ją wykorzystać – stworzył kilka walentynkowych zestawów smartfonów (i nie tylko) dla obu połówek.

Reklama

Play oferuje zestawy smartfonów dla dwojga na Walentynki 2022

Z okazji zbliżających się Walentynek przygotowano zestawy, w skład których wchodzą dwa takie same lub bardzo podobne urządzenia – smartfony lub smartwatche – wraz z dwoma numerami. Operator zapewnia, że decydując się na zakup dwóch urządzeń, klient zapłaci mniej niż kupowałby je osobno – w przypadku Motoroli Edge 20 Lite 5G oszczędność ma wynosić aż 960 złotych.

Klienci mogą wybrać następujące zestawy na Walentynki:









źródło: Blog Play











źródło: Blog Play

Operator informuje, że oferta jest dostępna wyłącznie w salonach sprzedaży oraz poprzez infolinię pod numerem 790500500 i dotyczy taryf Play M i L, a także HOMEBOX. Promocja obowiązuje tylko do 16 lutego 2022 roku, więc nawet jeśli nie wyrobicie się do Walentynek, to Wasza druga połówka z pewnością ucieszy się z takiego prezentu, nawet spóźnionego.

A skoro jesteśmy już przy promocjach na Walentynki 2022, to warto przypomnieć również o innych ofertach. W sklepie Media Expert możecie drugi smartfon marki Motorola dokupić za pół ceny lub nawet otrzymać go za darmo. Z kolei w sklepie RTV Euro AGD możecie kupić dwa egzemplarze smartwatcha OPPO Watch w cenie jednego.

Zarówno jedna, jak i druga promocja na Walentynki 2022 obowiązuje do 14 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. To czym obdarujecie swoją walentynkę (oprócz oczywiście miłości)?