Motorola Moto G50 trafiła do sprzedaży. To najtańszy smartfon z modemem 5G w Polsce!

Do tej pory miano najtańszego smartfona z modemem 5G w Polsce dzierżył realme 7 5G. Od teraz należy ono jednak do modelu Motorola Moto G50, który właśnie trafił do sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Cena Motorola Moto G50 w Polsce. Gdzie można kupić ten smartfon?

Smartfon ten został oficjalnie zapowiedziany już 25 marca 2021 roku, wraz z modelem Motorola Moto G100. Wtedy też ujawniono, że cena Motorola Moto G50 w Polsce będzie wynosić 899 złotych i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Tak gwoli ścisłości, ponieważ w przypadku wspomnianego we wstępie realme 7 5G początkowo mówiło się, że jego cena zostanie ustalona na 1299 złotych, ale nieoczekiwanie obniżono ją do 999 złotych.

Cena Motorola Moto G50 w Polsce będzie wynosić 899 złotych (źródło: Motorola)

Smartfon jest już dostępny w Polsce na oficjalnej stronie internetowej marki Motorola, a także u operatorów Orange, Plus i T-Mobile. Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: Aqua Green i Steel Grey.

Specyfikacja Motorola Moto G50

Klientów ma kusić nie tylko cena Motorola Moto G50, ale również fakt, że model ten obsługuje sieć 5G. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 480 ze zintegrowanym modemem 5G. Do kompletu na pokładzie urządzenia są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, którą oczywiście można rozszerzyć przy pomocy karty microSD (o pojemności do 1 TB).

Specyfikacja Motorola Moto G50 obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, który zajmuje 85% powierzchni panelu przedniego. Współczynnik screen-to-body ratio nie jest zatem imponujący, ale to jedna z kilku oszczędności, na które musiał się zdecydować producent.

źródło: Motorola

Ponadto specyfikacja Motorola Moto G50 obejmuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) z funkcją trybu portretowego i grupowego selfie na przodzie oraz zestaw 48 Mpix (f/1.7) + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiary głębi na tyle. Smartfon oferuje też moduł NFC, radio FM, żyroskop, Dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Oprócz tego, specyfikacja Motorola Moto G50 obejmuje także akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie do 15 W przez port USB-C) i system operacyjny Android 11 z My UX, który daje możliwość spersonalizowania interfejsu oraz dostęp do lubianych przez użytkowników gestów Moto. Smartfon ma wymiary 164,9×74,9×8,95 mm i waży 192 gramy. Warto też wspomnieć, że producent zastosował powłokę, która chroni urządzenie przez przypadkowymi zachlapaniami.