Mega promocja na początek tygodnia: Redmi Note 10 5G z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w kozackiej cenie!

Dziś nietrudno kupić tani smartfon z modemem 5G. Producenci ostro walczą ze sobą również w tym segmencie, a żeby zachęcić klientów do zakupu konkretnego modelu, nierzadko dorzucają do niego jakiś prezent. Tak właśnie jest w przypadku Redmi Note 10 5G.

Promocja: smartfon Redmi Note 10 5G z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w szalenie atrakcyjnej cenie!

Redmi Note 10 5G został zaanonsowany już 4 marca 2021 roku, ale na jego dostępność w Polsce musieliśmy poczekać aż do teraz. Dziś, tj. 24 maja 2021 roku, smartfon oficjalnie zadebiutował w polskich sklepach i na dodatek można go kupić w bardzo atrakcyjnej promocji na start!

Regularna cena Redmi Note 10 5G w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej została ustalona w Polsce na 999 złotych, natomiast cena konfiguracji z taką samą ilością RAM i jednocześnie dwukrotnie większą przestrzenią na pliki użytkownika (tj. 4 GB/128 GB) na 1099 złotych.



Xiaomi nie byłoby jednak sobą, gdyby nie przygotowało specjalnej oferty na start i z taką mamy też do czynienia w tym przypadku. Co więcej, klienci mogą zyskać podwójnie, ponieważ nie tylko kupią smartfon w niższej cenie, ale przy okazji dostaną również opaskę Xiaomi Mi Smart Band 5, która w oficjalnej dystrybucji kosztuje od 119 złotych w górę.

Polski oddział marki obniżył na start ceny obu konfiguracji o 100 złotych, co oznacza, że tę z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej kupicie za 899 złotych, a wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej za 999 złotych. Ta promocja czyni Redmi Note 10 5G jednym z najtańszych smartfonów z modemem 5G na pokładzie w Polsce, obok m.in. realme 7 5G, realme 8 5G i Motoroli Moto G50.



Pomimo niskiej ceny, specyfikacja Redmi Note 10 5G jest bardzo przyzwoita, adekwatna do tego, ile trzeba za niego zapłacić. Na pokładzie tego smartfona znajdują się też m.in. (oprócz procesora MediaTek Dimensity 700 ze zintegrowanym modemem 5G) 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, pamięć flash typu UFS 2.2 i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W.

Ponadto specyfikacja Redmi Note 10 5G obejmuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC do płatności zbliżeniowych Google Pay (i nie tylko), port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz trzy aparaty na tyle (48 Mpix f/1.79 + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi) i jeden o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12. Producent dodaje też w zestawie dedykowane etui.

