Smartfon z ekranem 120 Hz i to za tak niewiele! realme 8i już można kupować w Polsce

Aktualnie sporo producentów smartfonów przestawia się na ekrany 120 Hz, podczas gdy jeszcze rok temu były one zarezerwowane właściwie tylko dla flagowców. Teraz trafiają do urządzeń ze średniej, a nawet niższej półki – jak w realme 8i, który właśnie zadebiutował w Polsce.

120 Hz w smartfonie z niższej półki

Najwięcej emocji w realme 8i budzą dwie rzeczy: 120-hercowy ekran IPS oraz cena. Gdyby skupić się na chwilę na specyfikacji, widać od razu, że na pierwszy plan wysuwa się wyświetlacz. Co prawda nie jest to Super AMOLED, a panel IPS, ale wysokie odświeżanie ekranu wciąż robi wrażenie. Co oprócz tego?

Nowy realme ma w środku nowy procesor MediaTek Helio G96 i jest pierwszym smartfonem w Europie, w którym zastosowano ten układ. To ośmiordzeniowa jednostka (2x Cortex A76 oraz 6x Cortex A55) z maksymalnym taktowaniem 2,05 GHz oraz grafiką Mali-G57 MC2. W Polsce urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach pamięciowych: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2) oraz w opcji 4 GB/128 GB.

Zaplecze fotograficzne to potrójny aparat główny (50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix) z matrycą główną Samsung ISOCELL JN1. Z przodu zaś, do naszej dyspozycji oddaje się aparat 16 Mpix.

Poza tym możemy liczyć na moduł NFC, czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania czy osobny slot na karty microSD, dzięki czemu będziemy w stanie skorzystać z dwóch kart SIM oraz karty pamięci jednocześnie. Nie zabrakło także gniazda słuchawkowego, i to mimo obecności portu USB-C, przez który z mocą 18 W ładowana jest bateria 5000 mAh.

Cena realme 8i to tylko 849 złotych

Oczywiście mówimy o wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, o czym zresztą wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Za opcję 4 GB/128 GB trzeba zapłacić więcej, bo 899 złotych.

Dostępność wersji też jest różna. Edycję 4 GB/64 GB znajdziemy w ofertach sieci komórkowych: Orange, Play i T-Mobile. Można go nabyć także w oficjalnych internetowych sklepach marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Z kolei wersja wyższa, ze 128 GB pamięci wewnętrznej, pojawi się w sklepach z elektroniką: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik, Sferis, Empik, Morele i onex.store. Smartfon można również kupić w oficjalnych internetowych sklepach marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.