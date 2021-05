Potężny Vivo X60 Pro i nowe smartfony z serii Y z 5G wkrótce trafią do Polski. Poznaliśmy ceny

Vivo szykuje się do mocnego uderzenia w polski rynek smartfonów, a na celowniku są między innymi klienci Xiaomi. Chińczycy zapowiedzieli wprowadzenie topowego modelu X60 Pro, a także średniopółkowej serii Y, która pozwoli wykorzystać możliwości sieci 5G. Ujawnione zostały ceny, a także daty debiutu w sklepach.

X60 Pro 5G – wysoka półka w dobrej cenie

Najnowszy, zlokalizowany wysoko w ofercie Vivo, model X60 Pro 5G jak najbardziej może rywalizować z najlepszymi smartfonami na rynku. Otrzymujemy bowiem topową specyfikację, zapowiedź świetnych kamer, a także eleganckie i proste wzornictwo, co dla wielu osób będzie sporym atutem.

Reklama

Uwagę z pewnością zwraca sporych rozmiarów wyświetlacz Ultra-O AMOLED. Oferuje on przekątną 6,56 cali, rozdzielczość 2376×1080 pikseli i odświeżanie 120 Hz. Do tego dochodzi naprawdę wydajny procesor Snapdragon 870, który w połączeniu z 12 GB RAM, wystarczy nie tylko teraz, ale najpewniej również za kilka lat. Nie będziemy mieli żadnego problemu z uruchomieniem najbardziej wymagających aplikacji i gier. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje również 256 GB pamięci na dane. Akumulator to 4200 mAh z funkcją szybkiego ładowania.

Jak już wcześniej wspomniałem, jedną z głównych zalet będzie zastosowana kamera, która została opracowana we współpracy z firmą ZEISS. Model Vivo X60 Pro jest wyposażony w trzy aparaty umieszczone z tyłu: obiektyw główny 48 Mpix, uzupełniony o obiektyw superszerokokątny 13 Mpix i obiektyw portretowy 13 Mpix. Natomiast z przodu, w niewielkim otworze w ekranie, umieszczono aparat 32 Mpix.

Wśród interesujących rozwiązań należy tutaj wymienić nowy system stabilizacji Gimbal 2.0, pięcioosiowy system stabilizacji wideo, algorytm redukcji szumów AI i funkcję Extreme Night Vision 2.0, która pomaga użytkownikom uchwycić szczegóły w warunkach słabego oświetlenia.

Przejdźmy teraz do informacji, która może być najważniejsza dla wielu potencjalnych klientów. X60 Pro będzie dostępny w Polsce od 29 maja 2021 roku w sugerowanej cenie detalicznej 3699 złotych. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem atrakcyjnie.

vivo Y72 5G i Y52 5G – interesująca propozycja w klasie średniej

Wiemy już, co producent ma do zaoferowania bardziej wymagających klientom, więc teraz przejdźmy do odczuwalnie tańszych smartfonów, ale wciąż naprawdę interesujących. Mamy bowiem do czynienia z urządzeniami, który zapewniają dobry stosunek możliwości do ceny.



Y72 5G (fot. Vivo)

Model Y72 5G to 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+. Sercem jest procesor MediaTek Dimensity 700, a na pokładzie mamy jeszcze 8 GB RAM i 128 GB na dane użytkownika z opcją dołożenia kolejnych gigabajtów za pomocą karty pamięci. Pojemność akumulatora to natomiast 5000 mAh. Zapewnia on funkcję szybkiego ładowania.

Z tyłu znajduje się zestaw kamer składający się z: obiektyw główny 64 Mpix, obiektyw superszerokokątny 8 Mpix i obiektyw macro 2 Mpix. Natomiast przednia kamera to 16 Mpix.



Y52 5G (fot. Vivo)

Kolejna propozycja vivo, czyli Y52 5G, oferuje 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+. Na pokładziemy mamy jeszcze procesor MediaTek Dimensity 700, 4 GB RAM, 128 GB na dane (z opcją rozszerzenia kartą pamięci), a także akumulator 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania. Kamery umieszczone z tyłu przedstawiają się następująco: obiektyw główny 48 Mpix, obiektyw do makrofotografii o rozdzielczości 2 Mpix i obiektyw z funkcją bokeh, również 2 Mpix. Z kolei do selfie służy przedni aparat 8 Mpix.

Model Y72 5G będzie dostępny w Polsce pod koniec maja w sugerowanej cenie detalicznej 1499 złotych. Natomiast Y52 5G pojawi się na początu lipca w cenie 1399 złotych.