Jeżeli kupisz jeden smartfon marki Motorola, to drugi będziesz mógł dokupić za pół ceny lub nawet dostać go za darmo. Promocja idealna na Walentynki 2022, które już za mniej niż tydzień. Sprawdź, jak z niej skorzystać.

Promocja: drugi smartfon Motorola za pół ceny albo nawet za darmo

Jeżeli nadal nie macie pomysłu na prezent na Walentynki 2022, to jest to jedna z propozycji, którą zdecydowanie warto rozważyć. Szczególnie że macie do wyboru aż dwie opcje i obie są tak samo kuszące.

Pierwsza to Motorola Edge 20 Lite w zestawie z Moto E20 za pół ceny. Jak skorzystać z tej promocji? Wystarczy wejść na stronę sklepu Media Expert i dodać do koszyka model Edge 20 Lite (kolor grafitowy dostępny jest aktualnie za 1549 złotych, ale możecie też wziąć zieloną wersję za 1699 złotych) oraz Moto E20 2 GB/32 GB w kolorze grafitowym.

Następnie wystarczy w koszyku użyć kodu rabatowego K-2488-1, dzięki któremu cena Moto E20 zostanie obniżona o połowę i koniec końców zapłacicie za ten smartfon niespełna 200 złotych, a w sumie za oba niecałe 1750 złotych (pod warunkiem, że weźmiecie Edge 20 Lite w kolorze grafitowym).

źródło: Media Expert

Jeżeli natomiast jesteście bardziej wymagającymi użytkownikami i Motorola Edge 20 Lite nie jest dla Was wystarczająca (lub dla osoby, którą zamierzacie obdarować jednym ze smartfonów), to wówczas możecie wybrać model Motorola Edge 20 Pro – jest ona dostępna w sklepie Media Expert już od 3199 złotych (w wersji białej; granatowa jest o 50 złotych droższa).

Jeśli zdecydujecie się na ten model i dodacie go do koszyka, to gdy wpiszecie w odpowiednie pole kod rabatowy K-2488-2, pojawi się w nim drugi smartfon – Motorola E7 Power, której regularna cena wynosi 499 złotych. De facto otrzymacie go za darmo, choć na fakturze będzie widniała przy tym modelu kwota 1 złoty, która zostanie odjęta od ceny Edge 20 Pro.

Promocja obowiązuje w sklepie Media Expert do 14 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji „Motorola E20 50% Taniej!” (PDF)

Regulamin promocji „Motorola E7 Power gratis!” (PDF)