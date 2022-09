Nowa Xperia to nie smartfon. Sony stworzyło prawdziwy rarytas dla graczy

Mobilne granie to coraz popularniejsza forma rozrywki, a producenci smartfonów mają coraz większą ofertę dla graczy. Tak też jest w tym przypadku – Sony stworzyło specjalne akcesorium do dostępnego już na rynku modelu Xperia 1 IV. Poznajcie Xperia Stream oraz pakiet „Edycja dla graczy”.

Problemy Xperia 1 IV i mobilne granie

W lipcu tego roku przetestowaliśmy dla Was flagowca Sony Xperia 1 IV, czyli całkiem udany produkt japońskiego producenta. Zaopatrzony w Snapdragona 8 Gen 1, 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane jest całkiem dobrym wyborem m.in. dla graczy.

Sam smartfon miewa jednak problemy, gdyż podczas korzystania z bardziej wymagających aplikacji potrafi się dość mocno nagrzewać. Nie sprawiało to dużego dyskomfortu ani nie zmniejszało wydajności, ale mimo wszystko było odczuwalne. Nowe, dedykowane dla tego modelu urządzenie od japońskiego producenta ma temu zapobiec. Panie i Panowie: oto Xperia Stream!

fot. producenta

Xperia Stream to game changer?

Ten sprzęt to nowe urządzenie od producenta z Tokio, które jest dedykowane wyżej wspomnianemu modelowi flagowca. Będzie je można przymocować bezpośrednio do niego, ale to nie jedyna jego zaleta. Zacznijmy od temperatur, gdyż te będą teraz niższe, a sam smartfon będzie miał lepsze chłodzenie. Zapewnia to unikalny kształt budowy, który dostarczy powietrze na przód ekranu.

Akcesorium jest też zaopatrzone w funkcję „Game Enchancer”, która ma za zadanie sterować wentylatorem i pozwalać na jeszcze dłuższą zabawę w ulubionych tytułach. Sprzęt od firmy z Japonii zaoferuje także kilka portów wyjściowych, dzięki czemu użytkownicy bez problemu połączą się z urządzeniami zewnętrznymi:

Port Lan,

USB-C,

HDMI (wyjście o częstotliwości 120 Hz),

3.5 mm jack.

źródło: Sony

Jak podkreśla japoński producent, przy projektowaniu tego urządzenia postawił bardzo mocno na zapewnienie dobrych wrażeń użytkownikom. Sprzęt został dostosowany do tego, żeby móc na nim długo grać, a tworzony był pod nadzorem esportowej drużyny SCARZ, która posiada swoje dywizje m.in. w: Apex Legends, CS:GO i Fortnite.

Edycja dla graczy

Wraz z nowym akcesorium dla graczy producent zaanonsował nową wersję swojego flagowca – Xperia 1 IV Gaming Edition, która została nieco „podrasowana” względem oryginału. Co prawda dalej ma procesor Snapdragon 8 Gen 1, ale za to ilość RAM została zwiększona do 16 GB, a do tego jest 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Sam ekran pracuje z częstotliwością 120 Hz, więc gracze nie powinni narzekać na płynność obrazu.

Z tego sprzętu będzie można także streamować rozgrywkę m.in. na YouTube. Smartfon został zaopatrzony w funkcję dostosowywania układu ekranu, a także pozwala na bieżące czytanie komentarzy od widzów. Ponadto można miksować dźwięk z gry i swój komentarz, a sam obraz ma być dostarczany nawet w 120 FPS. Trzeba więc przyznać, że zaprezentowane funkcje robią wrażenie i na pewno część graczy lub twórców internetowych sięgnie po takie rozwiązanie.

Cena Xperia Stream została ustalona na ~24000 jenów (równowartość ~780 złotych). Klienci będą mogli również kupić zestaw, składający się ze smartfona Xperia 1 IV Gaming Edition i nowego akcesorium dla graczy za ~190000 jenów (~6170 złotych). Nowe produkty japońskiego giganta trafią na japoński rynek 14 października 2022 roku. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat ich dostępności w Polsce.