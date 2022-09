Marvel’s Midnight Suns prosto pod choinkę – znamy datę premiery

X-COM z super-bohaterami? Ten pomysł może się udać. Po małych turbulencjach poznaliśmy – miejmy nadzieję – finalną już datę premiery Marvel’s Midnight Suns. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że grę na sklepowych półkach zobaczymy jeszcze w tym roku.

Słońca Nocy? Synowie Nocy?

2 grudnia 2022 roku – fani super-bohaterów muszą koniecznie wpisać tę datę do kalendarzy, bo to właśnie wtedy swoją premierę ma mieć Marvel’s Midnight Suns. Ogłoszenie z ostatniego Disney & Marvel Games Showcase jest o tyle zaskakujące, że Firaxis Games długo nie było przekonane, czy ekipie uda się dostarczyć tytuł do końca tego roku. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście gra ukaże się na początku grudnia, choć i tutaj nie obędzie się bez małych problemów.

Jest tak, ponieważ grudniowa data premiery dotyczy wyłącznie wydań na komputery PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tytuł ma jeszcze ukazać się na starszych platformach – PlayStation 4, Xbox One, a także Nintendo Switch. Jest to bardzo niepokojący sygnał, który może świadczyć o poważnych problemach z optymalizacją gry na sprzęcie poprzedniej generacji.

Czym jest Marvel’s Midnight Suns?

Choć gra pochodzi od twórców uznanej serii X-COM, to Marvel’s Midnight Suns zaoferuje znacznie więcej niż taktyczną grę z systemem walki turowej. Tytuł oprze się na dwóch filarach. Pierwszym z nich będzie postać gracza, Hunter. Ją stworzymy absolutnie od zera, tak jak V w Cyberpunk 2077. Z gotowym protagonistą, komiksowi bohaterowie utworzą z Hunterem przyjaźnie, na podstawie których zadecydujemy o wyborze kompanów do wspólnej walki w misjach.

Marvel’s Midnight Suns zaproponuje jeszcze pojedynki oparte na kartach. Te specjalne zdolności mają sprawić, że taktyczna rozgrywka będzie znacznie bardziej przystępna dla początkujących graczy, niż jakakolwiek odsłona X-COM wcześniej. Relacje z bohaterami zbudujemy w tajnej bazie, stanowiącej również interaktywne menu wyboru misji.

Przyznam szczerze, że jestem zaciekawiony. Głównie dlatego, że nigdy wcześniej nie miałem styczności z grami od Firaxis, a Marvel’s Midnight Suns może być świetnym progiem wejścia dla nowicjuszy. Warto również dodać, że tytuł nie będzie kosztować pełnej ceny. Za standardowe wydanie na komputery PC zapłacimy 249 złotych. W przypadku edycji konsolowych, obecnie najtańsza jest Enhanced Edition, zawierająca kilka dodatkowych skórek dla postaci. Za to jednak rośnie cena, bo aż do 319 złotych.