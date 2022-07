Aplikacja Banku Millennium pozwala zmień smartfon w terminal płatniczy

Bank Millennium pochwalił się wprowadzeniem na rynek innowacyjnego rozwiązania. Klienci, dzięki nowej aplikacji, mogą bowiem przekształcić smartfon lub tablet w terminal płatniczy i przyjmować płatności.

Smartfon jako terminal płatniczy

Dane dotyczące rynku polskiego wyraźnie pokazują, że kochamy płatności zbliżeniowe. Warto dodać, że nad Wisłą wiele nowych technologii płatności, pozwalających na nie korzystanie z tradycyjnej gotówki, często cieszy się wysoką popularnością. Nic więc dziwnego, że banki i różne firmy chętnie wdrażają nowe technologie z zakres fintechu właśnie na naszym rynku.

Bank Millennium właśnie ogłosił, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej aplikacji Millennium POS, która umożliwia przyjmowanie płatności za pomocą smartfonu lub tabletu z dostępem do internetu. Co prawda, bank wspomina tutaj o innowacyjnej technologii, ale jak zwraca uwagę serwis Cashless, wcześniej podobne usługi pojawiły się już w ING i Credit Agricole.

Chcemy oferować naszym klientom innowacyjne narzędzia do budowania nowoczesnego i konkurencyjnego biznesu. Terminal płatniczy w telefonie to wygodne rozwiązanie dla osób, które pracują z klientami poza tradycyjnym biurem. To dla nas kolejny ważny krok w budowaniu kompleksowej oferty dla klientów biznesowych, a przed nami następne, równie ciekawe projekty. Hanna Tobiańska, kierująca projektem w Banku Millennium

Terminal płatniczy w smartfonie – oto, co warto wiedzieć

Bank Millennium zaznacza, że aplikacja Millennium POS współpracuje z urządzeniami działającymi pod kontrolą systemu Android w wersji 6 i nowszej. Natomiast transakcje są przyjmowane w przypadku płatności zbliżeniowych kartą, smartfonem lub innym urządzeniem wyposażonym w moduł NFC.

Dowiedzieliśmy się, że zaakceptowane zostaną płatności w każdej kwocie, również powyżej limitu transakcji zbliżeniowych (100 złotych). W takim przypadku kupujący poproszony zostanie o wprowadzenie kodu PIN na ekranie telefonu lub tabletu sprzedawcy. Cały proces przebiega analogicznie do tego, wykonywanego w tradycyjnych terminalach płatniczych.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Bank Millennium wprowadził opisywane rozwiązanie we współpracy z firmą PayTel. Przy jego implementacji przedsiębiorcy mogą obecnie skorzystać z Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Program oferuje darmowe korzystanie z aplikacji przez 5 miesięcy i brak opłat za przetwarzanie transakcji kartowych do 42 tys. zł. obrotu dla klientów, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie mieli terminala płatniczego.

Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z jak najbardziej interesującym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć konieczności noszenia przy sobie dodatkowego urządzenia. Co ciekawe, Apple w tym roku ogłosiło funkcję Tap to Pay, która umożliwia wykorzystanie iPhone’a w roli terminalu płatniczego.