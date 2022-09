Twój smartfon z Androidem zyska nowe funkcje. Zobacz jakie i kiedy

Google nieustannie rozwija Androida, dodając do niego nowe funkcje. Gigant z Mountain View ogłosił kolejną garść nowości dla użytkowników urządzeń z jego systemem operacyjnym. Nie zapomniał również o osobach ze specjalnymi potrzebami.

Nowe funkcje w systemie Android (wrzesień 2022)

Google zapowiedziało, że funkcja Udostępnianie w pobliżu pozwoli przesyłać pliki między własnymi urządzeniami, zalogowanymi do tego samego konta Google – na przykład smartfonem i tabletem. Aby skorzystać z tej metody, na urządzeniu A trzeba będzie dotknąć opcję „Udostępnij”, a następnie „Udostępnianie w pobliżu” i wybrać z listy sprzęt B, na który ma zostać przesłany plik. Możliwość ta zostanie udostępniona w ciągu kilku najbliższych tygodni.

źródło: Google

Kolejna z nowości została zaś stworzona z myślą o tabletach. Google zapowiedziało udostępnienie przeprojektowanych widżetów Dysku i Keep. Nowy widżet Dysku zapewni szybkie skróty do Dokumentów, Prezentacji i Arkuszy, natomiast Keep będzie większy, podobnie jak wielkość czcionki w nim, co ma ułatwić robienie notatek czy tworzenie list zadań.

Kolejnej aktualizacji doczeka się również klawiatura Gboard – pozwoli prosto inteligentnie uzupełnić wiadomość o emoji. Jak to będzie działać w praktyce? Wystarczy, że po wpisaniu samego tekstu użytkownik dotknie dedykowany przycisk o nazwie Emojify i wówczas w treści dodane zostaną pasujące emoji.

Za każdym razem przygotowanych zostanie kilka rodzajów uzupełnień, aby była większa szansa, że któryś będzie odpowiadał intencjom użytkownika. Funkcja ta jest już dostępna w Gboard Beta po angielsku i wkrótce zostanie udostępniona wszystkim osobom, korzystającym z klawiatury Gboard na Androidzie w języku angielskim.

Ponadto Google uzupełniło Emoji Kitchen o kolejne połączenia, dostępne jako naklejki – najnowsza, sezonowa aktualizacja pozwoli połączyć w kreatywny sposób standardowe emoji z tymi, które kojarzą się z jesienią.

Gigant z Mountain View zdaje sobie jednak sprawę, że użytkownicy Androida komunikują się nie tylko za pomocą tekstu, ale też za pośrednictwem Google Meet, dlatego już rozpoczął udostępnianie funkcji udostępniania na żywo dla smartfonów i tabletów z Androidem. Pozwolą one oglądać wspólnie filmy na YouTube nawet w 100 osób naraz! Ponadto w Google Meet dodano możliwość przypinania kilku rozmówców.

Aktualizacja narzędzi ułatwień dostępu na Androidzie (sierpień 2022)

Google nie zapomina również o osobach ze specjalnymi potrzebami. Zaprojektowana we współpracy ze społecznością osób niesłyszących i niedosłyszących funkcja Powiadomienia dźwiękowe (ang. Sound Notifications) w sekcji Transkrypcja na żywo i powiadomienia (ang. Live Transcribe & Notifications) jest w stanie inteligentnie wykryć domowe dźwięki, takie jak alarm pożarowy, płynącą wodę i pukanie do drzwi – kiedy tak się stanie, poinformuje o tym użytkownika stosownym powiadomieniem na urządzeniu z Androidem i smartwatchu, jeśli użytkownik taki posiada. Ponadto będzie mógł on dodać własne dźwięki do wykrycia – wystarczy, że je wcześniej nagra i doda do biblioteki.

Najnowsza aktualizacja Androida zawiera też nowe udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących. Użytkownicy, którzy mają problemy ze wzrokiem, będą mogli skorzystać z funkcji Audio Descriptions na Google TV. W dodatku szybko znajdą filmy z audiodeskrypcją – wystarczy, że nacisną klawisz Asystenta Google na pilocie i powiedzą Szukaj filmów z audiodeskrypcją.

Nowości na smartwatchach z Wear OS

Google zapowiedziało przy okazji kilka nowości dla smartwatchy. Dzięki nowemu kafelkowi dla Keep użytkownik będzie mógł podyktować treść notatki lub listę rzeczy do zrobienia. Ponadto pojawią się tarcze ze wsparciem dla Bitmoji, które można stworzyć na Snapchacie, stronie Bitmoji.com czy w aplikacji mobilnej, a następnie wgrać za pomocą programu Bitmoji for Wear OS.