Przedsiębiorco, z LikePOS od eService zmienisz swój smartfon w terminal płatniczy

Firma eService już niedługo wprowadzi na polskim rynku nowość, która w znacznym stopniu ułatwi przyjmowanie płatności. Wszystko za sprawą urządzeń, które zdecydowana większość mieszkańców Polski już posiada. Tak, chodzi o smartfony – te za moment otrzymają nową funkcjonalność LikePOS, jakże przydatną w biznesie, zarówno mniejszym, jak i większym.

Smartfony stanowią dla wielu osób nieodłączny element ekwipunku. Już dawno przestały być uważane za narzędzie służące wyłącznie – czy głównie – do komunikacji. Dzisiaj mamy w nich dane dostępu do kont wszelakiej maści czy właśnie sposoby płatności. Smartfon może służyć za substytut portfela, w którym znajdują się cyfrowe wersje dokumentów i kart płatniczych. Tak jednak wygląda to z perspektywy konsumenta – a co z przedsiębiorcami i tymi, którym z reguły płacimy np. za zakupy?

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

LikePOS pozwoli zmienić smartfon w terminal płatniczy

eService to jeden z największych agentów rozliczeniowych w tej części Europy, który może pochwalić się pozycją lidera na polskim rynku akceptacji kart płatniczych. Po dość długich testach i programie pilotażowym na rynku czeskim, firma we współpracy z Visą ogłosiła LikePOS, czyli rozwiązanie umożliwiające przyjmowanie płatności kartą za pomocą smartfonów. Dlaczego akurat te urządzenia? Powód jest banalny – na świecie jest ich przeszło 6,5 miliarda, a tylko w Polsce korzysta z nich około 80% obywateli.

Ogromny potencjał wynikający z powszechności i wszechstronności smartfonów sprawił, że możliwości ich użycia jako lekkiego i łatwo dostępnego terminala płatniczego od kilku lat były badane przez liderów branży płatniczej na całym świecie. Wyzwaniem było znalezienie sposobu gwarantującego bezpieczne wpisywanie kodu PIN. Już w 2019 roku, jako jedni z pierwszych testowaliśmy rozwiązanie tego typu, które nazwaliśmy wtedy LitePOS. Dziś na bazie wielomiesięcznych, międzynarodowych doświadczeń i udoskonaleń opracowanych we współpracy z blisko tysiącem klientów, wprowadzamy dojrzałe rozwiązanie pozwalające połączyć najlepsze cechy smartfona i terminala płatniczego. Dzięki aplikacji LikePOS możemy zapewnić każdemu przedsiębiorcy oraz jego klientom wygodne i co najważniejsze – bezpieczne prowadzenie transakcji opłacanych kartą na smartfonie. Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService

LikePOS od eService (Źródło: eService)

Kluczowym elementem aplikacji, na której opiera się ten POS (Point of Sale), będzie technologia Visa – Tap to Phone (TTP), dzięki której każda transakcja autoryzowana kodem PIN będzie mogła mieć zagwarantowane najwyższe standardy bezpieczeństwa, a sama płatność nie musi być tym samym obarczana limitami kwotowymi.

Wciąż są jednak miejsca, gdzie nie jest to możliwe: na rynku, w food tracku czy w małej rodzinnej firmie. Miliony mikrofirm i małych przedsiębiorstw na całym świecie zmagają się z trudnościami związanymi z tradycyjną formą akceptacji płatności. Z myślą o nich, Oczekiwania miliardów ludzi są obecnie takie, że będą mogli zapłacić wygodnie kartą wszędzie tam, gdzie robią zakupy.Miliony mikrofirm i małych przedsiębiorstw na całym świecie zmagają się z trudnościami związanymi z tradycyjną formą akceptacji płatności. Z myślą o nich, Visa demokratyzuje dostęp do nowych rozwiązań, gdyż konsumenci coraz częściej ich oczekują. Katarzyna Zubrzycka, Dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Do uruchomienia aplikacji potrzebny będzie smartfon z systemem Android 8.1 lub nowszy i obsługa technologii NFC przez urządzenie. Płatności będą mogły odbywać się przy użyciu wszystkich popularnych metod – kart Visa, Mastercard, zbliżeniowo, przy pomocy smartfonów, smartwatchy, opasek itp.

Obsługujący LikePOS będzie również mógł wysłać klientowi potwierdzenie transakcji na adres email. Więcej informacji na temat LikePOS można znaleźć na stronie internetowej eService – w tym te, że umowa jest podpisywana bezterminowo, a opłata miesięczna wynosi 4,99 złotych.

Na koniec warto przypomnieć, że pilotaż podobnego rozwiązania, tylko pod nazwą SoftPOS, Samsung rozpoczął w Polsce już pod koniec 2019 roku.