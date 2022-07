Płatności SwatchPAY! to płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem zegarków marki Swatch. W tym artykule znajdziecie listę banków, które oferują płatności SwatchPAY! oraz kart, które można dodać do tej usługi i płacić zbliżeniowo w sklepach, restauracjach i wszędzie tam, gdzie są one obsługiwane.

Które banki oferują płatności SwatchPAY? (lista banków i obsługiwanych kart)

Płatności SwatchPAY! są obecnie dostępne dla klientów siedmiu banków w Polsce i posiadaczy wymienionych kart:

Alior Bank (Mastercard: Debetowa Karta Biznesowa, Kantor Walutowy, Karta Debetowa, Karta Kredytowa, Kredytowa Karta Biznesowa, Wielowalutowa Karta Biznesowa),

(Mastercard: Debetowa Karta Biznesowa, Kantor Walutowy, Karta Debetowa, Karta Kredytowa, Kredytowa Karta Biznesowa, Wielowalutowa Karta Biznesowa), BNP Paribas (Mastercard: Karta debetowa Mastercard, Karta debetowa Mastercard Multiwalutowa, Karta debetowa Multiwalutowa Mastercard Business, Karta debetowa Wealth Management Mastercard, Karta kredytowa Mastercard, Karta Mastercard Business, Karta Mastercard Corporate),

(Mastercard: Karta debetowa Mastercard, Karta debetowa Mastercard Multiwalutowa, Karta debetowa Multiwalutowa Mastercard Business, Karta debetowa Wealth Management Mastercard, Karta kredytowa Mastercard, Karta Mastercard Business, Karta Mastercard Corporate), Credit Agricole (Mastercard: Mastercard Standard kredytowa, Mastercard Debit Standard Debetowa, Mastercard Debit Platinum Debetowa, Mastercard Silver (Decathlon) kredytowa, Mastercard Silver kredytowa, Mastercard Gold kredytowa, Mastercard Business EFL kredytowa; Visa: Visa Charge Business PLN Charge, Visa Debit Debetowa, Visa Standard kredytowa, Visa Auchan kredytowa, Visa Dom kredytowa, Visa Leroy Merlin kredytowa, Visa Gold kredytowa, Visa 1 Konto (white) Debetowa, Visa Silver kredytowa, Visa 1 Konto (black) Debetowa, Visa Business Debit Debetowa),

(Mastercard: Mastercard Standard kredytowa, Mastercard Debit Standard Debetowa, Mastercard Debit Platinum Debetowa, Mastercard Silver (Decathlon) kredytowa, Mastercard Silver kredytowa, Mastercard Gold kredytowa, Mastercard Business EFL kredytowa; Visa: Visa Charge Business PLN Charge, Visa Debit Debetowa, Visa Standard kredytowa, Visa Auchan kredytowa, Visa Dom kredytowa, Visa Leroy Merlin kredytowa, Visa Gold kredytowa, Visa 1 Konto (white) Debetowa, Visa Silver kredytowa, Visa 1 Konto (black) Debetowa, Visa Business Debit Debetowa), Getin Noble (Mastercard: Getin Credit Platinum, Getin Credit Standard, Getin Credit World Elite, Getin Debit Mastercard Platinum, Getin Debit Mastercard Standard, Getin Debit Mastercard World Elite, Getin Mastercard Business Credit, Getin Mastercard Business Debit),

(Mastercard: Getin Credit Platinum, Getin Credit Standard, Getin Credit World Elite, Getin Debit Mastercard Platinum, Getin Debit Mastercard Standard, Getin Debit Mastercard World Elite, Getin Mastercard Business Credit, Getin Mastercard Business Debit), mBank (Mastercard: MASTERCARD AQUARIUS PAYPASS, MASTERCARD CREDIT, MASTERCARD CREDIT GOLD, MASTERCARD CREDIT PROFESSIONAL, MASTERCARD DEBIT BUSINESS, MASTERCARD DEBIT GOLD, MASTERCARD GOLD, MASTERCARD INTENSIVE, MASTERCARD ME, MASTERCARD MILES&MORE, MASTERCARD MILES&MORE PREMIUM, MASTERCARD MOBILNA, MASTERCARD PAYPASS, MASTERCARD PAYPASS LIMITOWANA, MASTERCARD PIONOWA, MASTERCARD STANDARD, MC CREDIT BUSINESS, WORLD ELITE MASTERCARD, WORLD ELITE MASTERCARD PB, WORLD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD INTENSIVE),

(Mastercard: MASTERCARD AQUARIUS PAYPASS, MASTERCARD CREDIT, MASTERCARD CREDIT GOLD, MASTERCARD CREDIT PROFESSIONAL, MASTERCARD DEBIT BUSINESS, MASTERCARD DEBIT GOLD, MASTERCARD GOLD, MASTERCARD INTENSIVE, MASTERCARD ME, MASTERCARD MILES&MORE, MASTERCARD MILES&MORE PREMIUM, MASTERCARD MOBILNA, MASTERCARD PAYPASS, MASTERCARD PAYPASS LIMITOWANA, MASTERCARD PIONOWA, MASTERCARD STANDARD, MC CREDIT BUSINESS, WORLD ELITE MASTERCARD, WORLD ELITE MASTERCARD PB, WORLD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD INTENSIVE), Nest Bank (karty debetowe Visa wydane do konta osobistego lub firmowego),

(karty debetowe Visa wydane do konta osobistego lub firmowego), PKO BP (karty debetowe, karty kredytowe, karty debetowe firmowe, karty kredytowe firmowe Mastercard oraz Visa).

Ponadto płatności SwatchPAY! są dostępne dla klientów Curve, którzy posiadają kartę Debit Mastercard.

Jak korzystać z płatności SwatchPAY? Jak płacić zegarkiem Swatch?

Aby zacząć korzystać z płatności zbliżeniowych na zegarkach marki Swatch, należy pobrać na smartfon aplikację SwatchPAY! App by wearonize (na Androida ze Sklepu Google Play, a na iOS z Apple App Store), a następnie założyć konto w tym programie, podając e-mail i hasło oraz akceptując warunki korzystania. Kolejnym krokiem jest dodanie obsługiwanej karty (z listy powyżej). Płatności zbliżeniowe SwatchPAY! można również aktywować w sklepie stacjonarnym lub internetowym Swatch w momencie zakupu obsługującego je zegarka (lista poniżej).

źródło: Nest Bank

Trzeba jednak pamiętać, że do SwatchPAY! można dodać tylko jedną kartę płatniczą, ale jednocześnie z jedną kartą można powiązać więcej niż jeden zegarek marki Swatch. Płatności zbliżeniowe do 100 złotych nie wymagają wprowadzania kodu PIN na terminalu, ale płatności na wyższe kwoty trzeba już potwierdzić w ten sposób. Do korzystania z nich nie jest wymagane połączenie z internetem (jest potrzebne tylko podczas rejestracji do usługi i dodawania karty).

Którymi zegarkami marki Swatch można płacić zbliżeniowo z wykorzystaniem SwatchPAY? Ile kosztują zegarki ze SwatchPAY?

Najtańszy model GENT kosztuje 360 złotych. Ponadto do wyboru są zegarki z serii NEW GENT od 405 złotych oraz rodziny BIG BOLD od 515 złotych. Aktualną listę wszystkich zegarków marki Swatch, które zapewniają wsparcie dla płatności zbliżeniowych SwatchPAY!, można znaleźć na stronie Swatch.

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów można zajrzeć na stronę FAQ, gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.