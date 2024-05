Orange Flex obchodzi 5. urodziny. Z tej okazji loteria i promocje

Mam wrażenie, że Orange Flex pojawił się niedawno, a tak naprawdę usługa jest z nami już 5 lat. Operator, aby uczcić 5. urodziny, przygotował loterię, a także promocje dla swoich klientów.

To już 5 rok z Orange Flex

Na początku maja 2019 roku na polskim rynku zadebiutował Orange Flex, czyli rozwiązanie, które można porównać do Netflixa czy Spotify. W przypadku Flexa nie dostajemy jednak dostępu do biblioteki filmów czy muzyki, ale możliwość korzystania z sieci komórkowej. Użytkownicy mają do wyboru miesięczną i od niedawna roczną subskrypcję. Operator przygotował też kilka planów, które różnią się ceną i dostępną paczką gigabajtów internetu do wykorzystania. Zawsze jednak mamy nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i MMS-y.

Zanim przejdziemy dalej, wypada jeszcze wspomnieć, że początkowo klienci Orange Flex mogli zdecydować się na jeden z aż 10 planów. W 2019 roku za 35 złotych miesięcznie, czyli cenę obecnego planu 45 GB, użytkownicy dostawali 10 GB. Natomiast za 80 złotych, czyli obecny najwyższy plan z opcją internetu bez limitu i trzech dodatkowych SIM-ów, dostępnych było 100 GB.

Wyraźnie więc widać, że usługa od dnia debiutu przeszła znaczące zmiany. Co więcej, tylko w ciągu ostatniego roku Orange Flex wzbogacił się o kilka nowych opcji – Sejf GB, usługę przekazania numeru innej osobie w 100% cyfrowo, pakiety roamingowe Tu i Tam oraz Brytyjski i wspomnianą już subskrypcję roczną.

Loteria i promocje z okazji 5. urodzin

Pierwsze, drugie, trzecie oraz czwarte urodziny Orange Flex wiązały się ze specjalnymi okazjami dla klientów. Firma postanowiła podtrzymać tradycję i z okazji piątych urodzin również przygotowała niespodzianki.

W ramach loterii klienci mogą zgarnąć:

5 bonów do serwisu wakacje.pl o wartości 5000 złotych,

50 voucherów do serwisu eBilet o wartości 500 złotych,

500 e-kart podarunkowych na dwuosobowy seans filmowy 2D w Cinema City.

W celu wzięcia udziału w loterii, a raczej w FLEXOTERII, musimy wygenerować kod w aplikacji Orange Flex. W kolejnym kroku należy wejść na podaną stronę internetową i zarejestrować otrzymany kod. W każdym tygodniu użytkownik może wygenerować jeden kod, a tym samym łącznie zagrać cztery razy. Warto wiedzieć, że rejestracja kodów w loterii potrwa do 5 czerwca 2024 roku.

Co więcej, każdy wygenerowany kod umożliwia jeszcze skorzystanie ze specjalnych promocji niespodzianek, które dotyczą oferty Flex. Pierwsza niespodzianka będzie dostępna już jutro, czyli 9 maja.

Jeśli ostatnio szukaliście słuchawek, to możecie dostać Samsung Galaxy Buds FE w atrakcyjnej promocji. Otóż od 9 maja w Sklepie Flex będzie można kupić te słuchawki cenie 239 złotych. Zainteresowane osoby muszą tylko wygenerować kod w Klubie Flex. Wypada wspomnieć, że jeden użytkownik może kupić jeden produkt. Dodatkowo liczba słuchawek objętych promocją jest ograniczona i akcja potrwa do wyczerpania puli objętej rabatem.