Ale zleciało! Orange Flex świętuje drugie urodziny i ma prezenty dla klientów

Oferta Orange Flex dopiero co świętowała swoje pierwsze urodziny, a już stuknęły jej dwa lata! Z tej okazji na klientów, tak samo, jak w zeszłym roku, czekają atrakcyjne prezenty i okazje.

Orange Flex świętuje drugie urodziny

Może to wina tego, co się działo w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale wydawałoby się, że Orange Flex dopiero niedawno obchodził pierwsze urodziny. Tymczasem okazuje się, że minął już rok i oferta ta może się pochwalić już dwoma latami na karku! Szok, jak ten czas leci.

Orange podaje, że z oferty tej korzysta już 100 tysięcy klientów. Dla porównania, rok temu informowano, że wówczas było ich ponad 40 tysięcy, zatem w ciągu 12 miesięcy ich liczba zwiększyła się o ponad 100%! Co ciekawe, aż 15% wszystkich aktywnych kart SIM to wirtualne karty eSIM. Z kolei najpopularniejszym wśród użytkowników planem jest ten za 30 złotych z pakietem 30 GB internetu.

Orange zauważyło również, że co piąty użytkownik dołączył do tej oferty z polecenia. Skutecznie zachęcają do tego benefity zarówno dla osoby polecającej, jak i poleconej, ale gdyby nie atrakcyjny cennik, to nowych klientów nie przybywałoby w tak szybkim tempie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Orange Flex przygotował mnóstwo prezentów i okazji dla klientów na swoje drugie urodziny

Skoro są urodziny, to muszą być i prezenty! Orange Flex zamierza je obchodzić z pompą, bo przez cały tydzień, aż do niedzieli, 16 maja 2021 roku. Operator w swoich social mediach, w tym na Instagramie oferty, a także w Klubie Flex ukryje w sumie cztery kody promocyjne, które następnie trzeba wpisać w aplikacji w zakładce „Kody promocyjne”. Dopiero po ich aktywacji klient dowie się, co się pod nim kryje.

Ponadto w Sklepie Flex czekać będą specjalne zestawy promocyjne na urodziny, na przykład smartfon z zegarkiem w prezencie. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wciąż trwa promocja, dzięki której można korzystać z wybranego planu Orange Flex za złotówkę co miesiąc przez trzy miesiące (nawet tego najdroższego z dostępem do 5G).

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno swoje, już ósme (!) urodziny obchodziła również marka nju mobile.