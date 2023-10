Orange Flex wprowadza nowość, która może Cię uratować

Operator nieustannie rozwija ofertę Orange Flex i regularnie rozpieszcza swoich klientów, aby żyło im się lepiej. Dziś uruchomiono promocję, która może uratować Was wtedy, gdy będziecie tego potrzebować.

Sejf GB w Orange Flex

Operator nieoczekiwanie udostępnił nową aktualizację aplikacji Orange Flex. Z opisu najnowszej wersji (59.3.0) w sklepie Apple App Store dowiadujemy się, że dodano do niej nowość o nazwie Sejf GB, w którym można przechowywać niewykorzystane gigabajty. W Google Play najnowsza dostępna wersja programu o numerze 59.2.3 jest datowana na 11 października 2023 roku, lecz nie podano, czy w niej też już wdrożono Sejf GB.

Sejf GB jest dostępny bezpłatnie dla każdego klienta Orange Flex z aktywną subskrypcją. Aby z niego korzystać, nie trzeba nic robić, ponieważ operator sam, automatycznie przeniesie do niego niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym gigabajty.

Jak działa Sejf GB w Orange Flex?

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym klient nie wykorzysta całego dostępnego w ramach jego oferty pakietu internetowego, jego pozostałość zostanie przeniesiona do skrytki GB – pod warunkiem, że jest to co najmniej 0,01 GB. Maksymalnie na koncie klienta jednocześnie może być 6 skrytek. Zgromadzony w każdej skrytce pakiet danych będzie ważny przez 6 miesięcy od daty jej założenia.

W związku z tym zgromadzony w skrytce GB internet można wykorzystać w ciągu 6 miesięcy. W tym celu należy go wypłacić. Tutaj trzeba wspomnieć, że można wypłacić dowolną ilość transferu i w pierwszej kolejności wypłacony zostanie internet z najstarszej skrytki GB. Operator zastrzega jednak, że wypłacone dane można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski, nie da się natomiast ich przekazać w ramach usług „EKO GB” i „Przekaż GB”. Nie zostaną też przeniesione z powrotem do Sejfu GB po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Trzeba również pamiętać, że do Sejfów GB nie trafi też internet otrzymany od innych użytkowników Orange Flex ani aktywowany z wykorzystaniem kodu rabatowego. Ponadto z pakietów danych ze skrytek GB można skorzystać wyłącznie mając aktywną subskrypcję.

Regulamin promocji „Sejf GB” (PDF)