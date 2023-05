Orange Flex świętuje 4. urodziny. Na klientów czekają prezenty

Orange Flex jest już z nami 4 lata. Usługa zadebiutowała bowiem w maju 2019 roku, szybko zdobywając wielu zadowolonych użytkowników. Z tej okazji operator postanowił podzielić się interesującymi statystykami, a także przygotował promocje i konkurs z nagrodami.

To już 4. urodziny Orange Flex

Trudno mi uwierzyć, że usługa, z którą zdecydowanie się polubiłem, jest na rynku już od 4 lat. Pamiętam, jak została oficjalnie zaprezentowana i muszę przyznać, że wydaje mi się, jakby to było może ze 2 lata temu. Cóż, czas płynie nieubłaganie. Zostawmy jednak moje dywagacje na inną okazję i przejdźmy do tego, co najpewniej bardziej Was interesuje.

Zacznijmy od statystyk. Dowiedzieliśmy się, że z Orange Flex korzysta obecnie prawie 300 tys. użytkowników, a od ostatnich urodzin przybyło 100 tys. nowych osób. Usługa cieszy się dużą popularnością głównie wśród osób do 35. roku życia, które stanowią ponad 40% aktywnych użytkowników. Blisko 50% klientów korzysta z aplikacji Orange Flex na iPhone’ach, a prawie 33% wybrało e-SIM (popularność tego rozwiązania wzrosła w ostatnich 12 miesiącach o prawie 10%).

Warto jeszcze dodać, że w ostatnim roku udostępniona została nowa usługa UNLMTD, czyli dodatkowe pakiety nielimitowanego internetu. Rekordzista posiadający UNLMTD w ciągu miesiąca zużył aż 3173 GB, co zdecydowanie jest imponującym wynikiem. Dodam, że na jego tle wypadam naprawdę blado – w zupełności wystarcza mi podstawowy, miesięczny pakiet 30 GB internetu.

Ostatni rok Orange Flex to także kolejne edycje sadzenia lasów w ramach EKO GB. Przekazywanie niewykorzystanych gigabajtów było jedną z najbardziej lubianych funkcjonalności w aplikacji. Do tej pory użytkownicy przekazali prawie 1,5 mln EKO GB, co przełożyło się na 4,8 ha nowych, bioróżnorodnych lasów posadzonych na terenie Polski.

Popularnymi funkcjonalnościami są także przesyłanie GB znajomym (rekordowy wynik to 2994 GB) i akcja „Polecaj i zarabiaj”, w ramach której za każde polecenie Orange Flex użytkownik dostaje 70 ZŁOTYCH, a osoba, która dołącza, 30 złotych do wykorzystania. Mistrz poleceń skutecznie zaprosił 1223 osoby. Sporym zainteresowaniem cieszyły się dodatkowe karty SIM. Jak dodaje operator, z możliwości otrzymania kolejnej karty z tym samym numerem za 0 złotych skorzystało już ponad 60 tys. użytkowników.

Z wartych odnotowania ciekawostek wypada jeszcze wspomnieć, że aplikacja najczęściej instalowana jest iPhonie 11 oraz iPhone’ach 13 i 13 Pro. Użytkownicy Orange Flex w ciągu ostatniego roku najczęściej podróżowali do Niemiec, Włoch i Czech, a najdalszy odwiedzony kraj to Nowa Zelandia.

Promocje z okazji 4. urodzin

Operator przygotował dla użytkowników promocję, która pozwala odebrać darmowe gigabajty internetu. Wystarczy tylko wykonać krótki quiz – znajdziecie go tutaj. Ponadto do wybrania jest Samsung Galaxy S23 (i nie tylko), a wszystkich zainteresowanych tym konkursem wypada zaprosić na profil Orange Flex na Instagramie.